En esta noticia Paritaria UOM: con aumento, cuánto cobro y cómo quedan todas las escalas

A la espera de la homologación del acuerdo, los trabajadores metalúrgicos ya saben de cuánto van a ser los aumentos salariales vigentes desde octubre 2025 a marzo 2026.

Las cifras se pactaron en la última reunión paritaria entre los referentes de la UOM y los de las cámaras empresariales y tendrán impacto en las escalas de los trabajadores de la rama 17 de la actividad.

Según se informó oficialmente, las subas y pago de no remunerativos se repartirán de la siguiente manera:

Octubre 2025: aumento de $35.000 no remunerativos .

Noviembre 2025: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos .

Diciembre 2025: aumento de $35.000 no remunerativos .

Enero 2026: aumento del 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos .

Febrero 2026: aumento de $25.000 no remunerativos .

Marzo 2026: aumento de $35.000 no remunerativos.

Todos estos aumentos se aplican sobre la base salarial establecida en la escala de septiembre de 2025, que dejó de ser “referencial” para convertirse en obligatoria y retroactiva, se informó oficialmente.

El acuerdo, comentaron las partes, estuvo cerca de caerse por diferencias respecto a la homologación.

Según explicaron, desde el gremio pretendían que las subas se comiencen a aplicar antes de la homologación de la Secretaría de Trabajo.

Finalmente, por pedido especial de CAMIMA Y AFAC, se dio marcha atrás con ese requerimiento sindical y se volvió al borrador original.

Personal jornalizado

Personal mensualizado