Tolosa Paz cruzó a Wado De Pedro tras sus críticas al Presidente: "Estás adentro o afuera"

El Frente de Todos volvió a recalentar su interna luego de que se conocieran las críticas en off de Eduardo "Wado" de Pedro al presidente Alberto Fernández , que fueron respondidos este viernes por su par en el Gabinete nacional, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

"Es un buen momento para que Wado de Pedro aclare los dichos hacia el presidente", dijo la funcionaria cercana esta tarde durante un encuentro con medios en Mar del Plata.

El contragolpeo por parte de la dirigente, cercana a Alberto Fernández, se produjo luego de que el kirchnerismo viera con enojo que el presidente no haya invitado al ministro del Interior al encuentro que protagonizó con el mandatario de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva y organismos de Derechos Humanos.



Hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar, De Pedro atribuyó su marginación del mitin con referentes de DD.HH. a que el Presidente lo ve como "un potencial candidato" -y competidor- camino a 2023. "No tiene códigos", le apuntaron a Fernández desde su círculo .

Fuerte cruce de Victoria Tolosa Paz a Wado de Pedro

En una visita a Mar del Plata, la titular de Desarrollo Social hizo hincapié en las declaraciones difundidas ayer en los medios, atribuidas al ministro y a su círculo: "Deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo".

"De ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera ", añadió Tolosa Paz.

"No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido", había iniciado segundos antes.

Y añadió: "Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno".

Crisis profunda en el oficialismo

La actividad tuvo lugar el pasado lunes, en el Salón de la Ciencia de Casa Rosada, con motivo de la visita del reciente asumido mandatario de Brasil. Estuvo presente una abultada delegación de activistas de derechos humanos, con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, como presencia principal.



La relación entre el Presidente y su ministro de Interior está resquebrajada. Si bien inició en buenos términos, Fernández perdió confianza y cercanía luego que de Pedro encabezara una ola de renuncias funcionarios que integraban el Gabinete.

Alberto Fernández junto a Lula da Silva y Estela de Carlotto.

En aquella ocasión, en la carta de dimisión el dirigente de La Cámpora reclamaba "interpretar el veredicto" del electorado en las PASO de septiembre de 2021, en sintonía con los cuestionamientos de la vicepresidenta.



Con el año electoral en marcha, fuentes le comentaron a El Cronista que "es obvio que La Cámpora -salvo Wado- no participará más de los actos del Presidente". Por otra parte, aunque no lo admitan en público, los funcionarios albertistas vedarán lugares en las fotos a La Cámpora.