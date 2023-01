"Ni Lula pasó a saludar a Cristina Kirchner y nos siguen corriendo con ella"

"¿Qué parte no entienden que ni Lula ya la quiere pasar a ver?... ¿Por qué insisten con un operativo clamor del que ya nadie participa?", se quejaban en un exclusivo grupo de watsapp recientemente armado un puñado de intendentes que no participan de ninguna movida que provenga del cristinismo camporista.

Más duro, uno de ellos, el más filoso, se quejó porque Martín Insaurralde, quien suele aparecer como el primus inter pares, encabezó el fin de semana una movida para promover el "fin de la proscripción" de Cristina Fernández de Kirchner y, además, pedir públicamente a sus compañeros del Frente de Todos que nadie hable de candidaturas hasta que no se termine esa supuesta persecución judicial contra la vicepresidenta.

"Pero está en pedo este muchacho... Nos quiere encerrar a todos, que nadie haga nada hasta que Cristina diga con quién tiene que cerrar y con quien no. ¿Podemos ser tan pel....?", terminó la frase este mismo jefe comunal, uno de los que ya plantó bandera con respecto a la relación que tienen que tener con La Cámpora que conduce el "mudo" Máximo Kirchner.

Hay, en el peronismo, momentos de optimismo que se mezclan con los otros, más constantes, de pesimismo. Los primeros tienden a ver una mejora económica en general, apuestan por la baja de la inflación y proponen a Sergio Massa como candidato a presidente. Esa mirada termina con la de un supuesto compañero de fórmula que sería Wado De Pedro.

Si bien Massa dice que no será candidato, que no lo metan en ese "quilombo" cuando "todavía no se resolvieron los temas económicos", siempre dijo que no quiere que le impongan candidatos compañeros de fórmula. Si bien Wado no es Carlos Zannini, esa sensación de que Daniel Scioli podría haber tenido mejor performance si no le imponían un vice tan "lastre" y "ultra k", todavía pesa.

LOS INTENDENTES DESESPERADOS POR MILEI

Mientras esto sucede en líneas generales en el oficialismo, los que detentan el sello de Juntos cada vez deben hacer más esfuerzos para representar su marca. El colmo llegó en la confección de un documento donde los presidentes de los cuatro partidos y agrupaciones (Peronismo Republicano no es un partido) tuvieron que difundir un comunicado diciendo que no aceptan que nadie haga acuerdos con dirigentes que no integren esta alianza política o dejen afuera a sus aliados.

El texto estuvo dirigido a la tensionante interna mendocina, donde Omar De Marchi no puede acordar con la dupla mendocina Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez. Pero puede ser más amplia aún. En Río Negro, La Pampa, Chubut y Neuquén hay múltiples representaciones con la patente de Juntos.

Si bien en estas provincias, como en otras tantas que hasta ahora no se expusieron, los radicales y los del PRO se desconfían demasiado, hay una oficialización de la posible ruptura, en otra discusión que socaba los cimentos del frente opositor. Son, como lo calificó un experimentado dirigente, "un matrimonio después de veinte años. Tenemos que volver a enamorarnos. Hoy, estamos más a gusto con otros que con los de siempre".

Después de haber llenado sus propios álbumes de fotos en Mar del Plata y otras ciudades costeras, y luego que Mauricio Macri haya apurado a los dirigentes radicales agitando su buena relación con Javier Milei, empezó un operativo clamor, desorganizado, sin discusión interna y hasta contraproducente, para hacer que el economista anarco liberal no presente un candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires.

Mauricio Macri junto a Martín Yeza, en la presentación de Mar del Plata

Joaquín De la Torre lanzó la primera piedra a principios del año pasado pidiendo que se lo incorporara. Días atrás afirmó que eso no era posible porque la ley vigente no permite un acuerdo sólo para la Provincia.

Martín Tetaz dijo que si bien podría tener un candidato a gobernador, que éste fuera en acuerdo con el frente de Juntos y si gana el que presente el principal frente opositor, el representante de Milei baje su presentación y deje solo al de Juntos. El diputado nacional es otro que se anota para ser candidato a gobernador junto con el ya lanzado Maxi Abad.

Hace dos meses, en una rueda con periodistas, Diego Valenzuela había alertado que la oposición debía tomar nota de los dichos del anarco economista con quien él había compartido estudios. Y, esta semana, en Pinamar, Gustavo Posse también habló de habilitar un diálogo con Milei, a quien todas estas "propuestas" le suben el precio para la propia negociación reclamada.

La teoría sobre la que se basa el pedido-ruego para que no haya un candidato de Avanza Libertad en la elección tiene que ver con el supuesto de que éste le saca votos a la oposición en su pelea con Axel Kicilof. Incomprobable, máxime cuando Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert en la Provincia, hicieron sus mejores y más resonantes elecciones en las zonas más "peronistas" de ambos distritos. Pompeya-Lugano en CABA y la Tercera Sección Electoral en Provincia de Buenos Aires.

Elisa Carrió reunida en Exaltación de la Cruz con Gerardo Morales.

La posibilidad de un preacuerdo, por supuesto, roza directamente con la fractura con los radicales y Elisa Carrió. Si se da, tiene que ser después de las PASO y circunscripta a nivel gobernador. Para los que impulsan esta idea, también, hay una exposición pública. Es la confirmación de que Milei solo puede ser frenado con una candidatura presidencial de Patricia Bullrich, cuyo correlato es una merma de votos "por derecha" y una cuasi anulación fáctica a nivel provincial del candidato que el anarco economista proponga o, al menos, tampoco le sacaría demasiados votos a Juntos.

Hasta ahora, los dos aspirantes a la gobernación que analiza Milei son de La Plata. Uno, con muchísima exposición pública positiva, ahora, es Fernando Burlando, siempre relacionado con la vidriosa relación profesional legal-policía bonaerense. La otra es Carolina Píparo, lo cual confirmaría que está todo mal con Espert.