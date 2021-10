Espert y Spotorno, mano a mano: "Así se prende fuego el país"

El 14 de noviembre son las elecciones legislativas. Y en las últimas semanas, el Gobierno puso en marcha una serie de anuncios y medidas económicas para contener uno de los temas que más preocupan, como la inflación.

El 3,5% que marcó en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya suma un 52,5% interanual, aparece como el principal problema a resolver para los votantes. Así lo indican las últimas encuestas de Synopsis: un 43,7% de los consultados consideran a la inflación como la cuestión pública más acuciante .

En este marco, los economistas José Luis Espert, también candidato a diputado nacional por el frente Avanza Libertad, y Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF & Asociados, analizaron el complejo panorama económico que tiene el Gobierno en el corto y mediano plazo .



Precios congelados

Según Spotorno, los dichos de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior y cara visible del plan de congelamiento de precios, respecto de que dos cadenas de supermercados no desean ceder su margen de ganancia del 30%, son errados .

"Es ridículo, habla del margen bruto, que no es el final de la línea", aseguró el economista, instando a considerar el margen neto, el cual ronda un 4% final.

Spotorno se preguntó: " ¿cuánto se lleva el Estado en impuestos de ese precio? Como un 35% en los alimentos con un 10,5% de IVA, pero puede estar hasta en 42%". Por eso, propuso "bajar los impuestos a los alimentos en vez de tocar los precios, para ver qué pasa".

Espert, por su parte, fue mucho más conciso y apuntó sus dardos contra Feletti. "No puedo creer tanta animalidad metida en un cuerpo humano al ser consultado sobre la polémica frase: "Hay supermercados con conductas antisociales" .

La deuda con el FMI

Sobre el acuerdo pendiente por la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Spotorno consideró que el ministro de Economía Martín Guzmán "se encontró con un escenario muy diferente" dentro del organismo estos últimos meses, ya que existe una diferencia muy marcada entre la línea política del FMI, "que te da palmaditas en la espalda", y la parte técnica del organismo, que se encarga del cierre concreto de un acuerdo.

"La parte técnica te dice: ‘ Acá veo que tenés 50% de inflación y estás subsidiando tarifas a todo el mundo, estás emitiendo como loco, tenés un montón de deuda , ¿qué pensás hacer, cuál es el plan?", ilustró.

También criticó que Guzmán se "meta en la campaña: quien escucha a un ministro de Economía está pensando en invertir, en si contrata a alguien o no. Guzmán mete ruido innecesario en cuestiones que son necesarias".

Espert confesó que, ante el escenario actual, "no tengo la menor idea de si se cerrará un acuerdo con el Fondo o no". Y remarcó: "Sí es claro que, dado que los vencimientos de los próximos dos años equivalen al 100% de la reservas brutas del Banco Central, no le podés pagar al FMI sin un acuerdo ".

"Acá es binaria la cosa: si tenés acuerdo, podés pagarle; pero si no tenés acuerdo, vamos a defaultear la deuda con el Fondo y ahí se prende fuego el país", planteó el candidato a diputado liberal por la provincia de Buenos Aires.

