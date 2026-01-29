El Gobierno de Javier Milei avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo a cargo del Ministerio de Seguridad que tendrá como principal objetivo controlar las fronteras y el flujo migratorio del país.

Cuáles serán las funciones de la Agencia de Seguridad Migratoria

Si bien la Agencia de Seguridad Migratoria aún no ha sido formalizada, desde el Gobierno ya trabajan en el decreto final para su creación. Además de controlar el ingreso al país, se encargará de combatir el crimen organizado e intensificar las deportaciones de extranjeros que comentan delitos.

Otro de los puntos fundamentales es que no dependería del Ministerio del Interior como tradicionalmente ocurre para las materias migratorias, sino que pasará a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esto significa que no trabajará bajo supervisión del Dirección Nacional de Migraciones, sino que será autónomo.

De esta manera, la migración será tratada como una cuestión de control y orden interno, no como una política integradora.

La decisión no es nueva, ya que en noviembre del año pasado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado la creación de una agencia que cumpla estas labores. “Tenemos un sistema que facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control migratorio y la realidad que tienen los puestos migratorios en cada lugar del país”, dijo.

“Eso está desfasado y por eso nuestro objetivo es lograr que eso sea una sola tarea, realizada de acuerdo a fundamentos institucionales y jurídicos que existen en distintos lugares del mundo”, enfatizó en ese momento.

Quién estará a cargo de la Agencia de Seguridad Migratoria

Al frente del nuevo organismo estará Diego Valenzuela, exintendente de la localidad bonaerense de Tres de Febrero. Valenzuela se incorporó al partido de La Libertad Avanza en 2024 y encabezó la lista a senadores provinciales por el distrito, obteniendo una banca.