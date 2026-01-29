La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) de un conjunto de prepagas. Además, avanzará en dar de baja la inscripción provisoria que estas entidades tenían vigente.

La medida, publicada mediante un edicto oficial, afecta de manera directa a miles de usuarios que deberán migrar a otra prepaga u obra social una vez que se concrete la baja.

De qué se trata la medida

El edicto oficial informa que la Superintendencia resolvió comunicar a los usuarios que se inició el procedimiento administrativo correspondiente “para proceder al rechazo de la inscripción definitiva” en el registro creado por el artículo 5°, inciso b, de la Ley 26.682.

El Gobierno dio de baja 13 entidades de medicina prepaga y servicios médicos.

Esa normativa establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes voluntarios y los planes complementarios comercializados por los Agentes del Seguro de Salud.

Al mismo tiempo, la resolución dispone la baja del registro provisorio que estas empresas poseían, un paso clave que habilita su funcionamiento mientras se evalúa la inscripción definitiva.

Miles de usuarios quedarán sin prepaga.

Qué prepagas serán dadas de baja

El edicto detalla una lista de entidades de medicina prepaga y servicios médicos que quedarán alcanzadas por el rechazo de inscripción definitiva y la baja del registro provisorio:

CODIME S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1126-1)

MAPFRE SALUD S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1178-0)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1069-5)

Carra Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1443-7)

Huinca Salud (R.N.E.M.P. Nº 1-1645-7)

Rescate Centro S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1508-9)

Emergencia Río Cuarto (ASPURC) (R.N.E.M.P. Nº 1-1293-6)

Emergencias Médicas Punilla S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1241-7)

Grupo Gerenciador G4 S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1367-0)

Emergencia Cardio Asistencial S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1248-6)

Pangea S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1644-2)

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (ATILRA) (R.N.E.M.P. Nº 6-1395-8)

Armiento S.A. (Grupo Amano) (R.N.R.M.P. Nº 1-1357-1)

Es fundamental consultar si corresponde un traspaso automático o si será necesario realizar un trámite personal.

Todas estas entidades quedarán fuera del Registro Nacional, lo que implica que no podrán continuar operando como prestadoras de medicina prepaga en los términos de la Ley 26.682.

Qué determinaron las auditorías sobre estas prepagas

Las auditorías realizadas detectaron que se trataba de agentes “fantasmas”, inscriptos en el registro, pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria.

El objetivo del Gobierno es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados.

Qué hacer para no perder cobertura médica

Ante este escenario, el Gobierno aconseja a los usuarios revisar periódicamente el estado de su prepaga , conservar todos los recibos, facturas y documentación, y actuar con rapidez si detectan una suspensión o baja.

También es fundamental consultar si corresponde un traspaso automático o si será necesario realizar un trámite personal para acceder a otra cobertura.

Desde la Superintendencia anticiparon que el proceso de depuración del registro continuará durante 2026, con posibles nuevas bajas o suspensiones. Según explicaron, el objetivo es proteger a los afiliados, asegurar que todas las entidades cuenten con prestadores reales y solvencia, y avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y confiable.