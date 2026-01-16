El Gobierno de Javier Milei, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), resolvió dar de baja a un grupo de obras sociales por no cumplir con las condiciones de solvencia, capacidad de gestión y prestación.

A través de una nueva publicación del Boletín Oficial en la sección de Legislación y Avisos Oficiales, el Ejecutivo nacional remarcó que estas firmas de medicina prepaga no cumolían con el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682. Por eso, se sancionó la baja del registro provisorio otorgado .

¿Cuáles fueron las obras sociales dadas de baja por Milei?

En la comunicación oficial, se informó que todas estas firmas fueron dadas de baja en primera instancia:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería y Servicios Relacionados con la Salud Humana (R.N.E.M.P. N° 3-1123-4)

Mutual Persona John Deere Argentina (R.N.E.M.P. N° 3-1479-0)

Asistencia Mutual Aeronavegante (R.N.E.M.P. N° 3-1475-2)

Instituto Médico Asistencial IMA (R.N.E.M.P. N° 2-1325-7)

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil (R.N.E.M.P. N° 4-1238-8)

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (R.N.E.M.P. N° 6-1752-3)

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios (R.N.E.M.P. N° 3-1386-5)

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre (R.N.E.M.P. N° 3-1574-8)

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. (R.N.E.M.P. N° 2-1536-9)

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios (R.N.E.M.P. N° 3-1343-8)

El Gobierno suspendió la aprobación provisoria de todas estas obras sociales.

Luego, se realizó una segunda comunicación donde se procedió a suspender a todas estas obras sociales también:

Asociación Mutual Intercooperativa (R.N.E.M.P. N° 3-1575-5)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Ltda. – COEVICAL (R.N.E.M.P. N° 2-1556-7)

Instituto Materno Infantil S.A. (R.N.E.M.P. N° 1-1195-7)

EMPY S.R.L. (R.N.E.M.P. N° 1-1353-3)

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación (R.N.E.M.P. N° 3-1351-3)

Austral Organización Médica Integral S.A. (R.N.E.M.P. N° 1-1319-9)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (R.N.E.M.P. N° 2-1627-0)

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (R.N.E.M.P. N° 2-1068-5)

IE Emergencias Médicas Bolívar S.A. (R.N.E.M.P. N° 1-1364-9)

Cardio S.A. (R.N.E.M.P. N° 1-1521-8)

¿Por qué se suspendió a todas estas obras sociales?

Las entidades no cumplieron con los planes de contingencia exigidos ni presentaron la documentación requerida para regularizar su situación financiera y operativa.

La decisión se enmarca en una política de mayor control y transparencia impulsada por la gestión de Javier Milei, que busca depurar el sistema de salud de entidades ineficientes o irregulares, conocidas como “sellos de goma”.

¿Qué pasará con los afiliados de las obras sociales?

Desde el Gobierno aseguraron que los beneficiarios no perderán su cobertura médica. Podrán ejercer su derecho a elegir otra obra social y en caso de no hacerlo, la SSS les asignará una alternativa de similares características. Además, las entidades deberán comunicar formalmente a sus afiliados el inicio del proceso de baja.

El Gobierno busca mejorar la eficiencia del sistema de salud público.

¿Qué busca el Gobierno con estas medidas?

El objetivo de estas decisiones, según informaron las fuentes oficiales, es garantizar un sistema de salud más eficiente, sustentable y transparente. La SSS intensificó las auditorías sobre las casi 300 entidades registradas, priorizando la calidad del servicio y la correcta administración de los fondos públicos.

Además, se modificó el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), lo que afectó la recaudación de muchas obras sociales sindicales con baja cantidad de afiliados.