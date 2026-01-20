El Gobierno de Javier Milei avanza con un fuerte ordenamiento del sistema de salud y dispuso la baja de otro grupo de obras sociales, una medida que ya impactó en 27 entidades en lo que va de 2026. La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial y forma parte de un proceso de depuración impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Desde el inicio de la gestión del actual presidente, el Ejecutivo ya dio de baja a más de 130 prepagas y empresas de salud, en un intento por transparentar el padrón de prestadores, eliminar entidades sin actividad real y reforzar los controles sobre el sistema sanitario.

El último anuncio incluyó la cancelación de cuatro firmas que estaban inscriptas de manera provisoria, luego de que la SSS constatara que no presentaron documentación obligatoria, balances contables ni padrones de afiliados. Según el comunicado oficial, muchas de estas entidades no tenían usuarios activos.

¿Qué obras sociales y prepagas fueron suspendidas en 2026?

Desde el organismo regulador explicaron que se trata de un “reordenamiento del sistema de salud”, iniciado en 2024, que apunta a eliminar obras sociales que figuraban como prestadoras pero no acreditaban funcionamiento efectivo , lo que representaba un riesgo para los beneficiarios.

Durante 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud ya dispuso la baja de 27 prepagas, mutuales y cooperativas, entre las que se encuentran empresas de alcance nacional y entidades regionales. Algunas de las más relevantes son las siguientes:

Sancor Medicina Privada S.A.,

Staff Médico S.A.,

Austral Organización Médica Integral.

El Gobierno ya dio de baja a 27 obras sociales.

En la última resolución se sumaron las siguientes prepagas:

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay,

la Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba,

el Plan Odontológico Integral S.A.,

la Cámara de Tabaco de Misiones.

El listado completo incluye además cooperativas, mutuales y obras sociales que no cumplieron con los requisitos legales, como la presentación de balances, documentación financiera ni registros de afiliados ante la SSS.

¿Qué pasa con los afiliados tras la baja de una prepaga?

Una de las principales preocupaciones es qué sucede con los afiliados cuando una prepaga es dada de baja. Desde el Gobierno aclararon que, en la mayoría de los casos, no había usuarios activos, pero si existieran afiliados, la normativa garantiza el derecho a la continuidad de la cobertura mediante el traspaso a otro prestador.

La Superintendencia recomienda a los usuarios verificar si su obra social o prepaga continúa habilitada, algo que puede hacerse a través del registro oficial del organismo. En caso de baja, el afiliado puede elegir otra cobertura dentro del sistema sin perder antigüedad.

Las medidas buscan un reordenamiento del sistema de salud.

¿Qué hacer para no perder cobertura médica?

Ante este escenario, el Gobierno aconsejó revisar periódicamente el estado de la prepaga, conservar recibos y documentación y actuar rápidamente si se detecta una baja o suspensión. También es clave consultar si corresponde un traspaso automático o si se debe iniciar un trámite personal.

El proceso de depuración continuará durante 2026 y podría incluir nuevas bajas o suspensiones. Por eso, la SSS insiste en que el objetivo es proteger a los afiliados, garantizar prestadores reales y solventes y avanzar hacia un sistema de salud más transparente y confiable.