Oficial | El Gobierno aprobó la reducción de la jornada laboral a partir de este mes

El Gobierno de España ha hecho oficial la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-8287), la jornada ordinaria pasa a 35 horas semanales.

De esta manera, esta iniciativa permitirá que este grupo cuente con 1533 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo anual. Esta medida entró en vigor el 16 de abril de 2026, tras la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 14 de abril de 2026.

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¿Por qué España reduce la jornada laboral para empleados públicos?

Anteriormente, la jornada estaba establecida en 37,5 horas semanales. La nueva regulación responde a un proceso de negociación colectiva y se alinea con las directivas europeas en materia de conciliación de la vida familiar y profesional.

Su objetivo principal es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, reforzar la conciliación y adaptar la organización laboral sin comprometer la prestación de los servicios públicos ni la atención a la ciudadanía.

¿Quiénes trabajarán 35 horas semanales?

La medida se aplica a todos los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales y otras entidades vinculadas o dependientes de la AGE. En total, aproximadamente 250.000 empleados públicos se benefician de esta reducción.

No obstante, hay grupos que quedan excluidos de la norma:

Personal militar de las Fuerzas Armadas.

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Administraciones autonómicas y locales, que se rigen por su propia normativa.

En sectores con características especiales (instituciones penitenciarias, centros sanitarios, centros docentes o puestos de naturaleza singular), la jornada se adaptará a sus regulaciones específicas.

Puestos de especial dedicación y otras novedades

Para los puestos de especial dedicación (por nivel de responsabilidad o necesidades del servicio), la jornada se reduce de 40 a 37,5 horas semanales, manteniendo la posibilidad de ampliación puntual cuando sea necesario.

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Una de las principales novedades es el refuerzo del reconocimiento a las personas cuidadoras. La norma incorpora expresamente esta figura y amplía la flexibilidad horaria para quienes tengan a su cargo personas dependientes (por edad, accidente o enfermedad) que convivan en el mismo domicilio.

Jornada intensiva de verano: más conciliación

La regulación introduce la jornada intensiva de verano entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con 6,5 horas continuadas diarias. En turno de mañana, el horario general se sitúa entre las 8:00 y las 15:00 horas. Para turnos de tarde, el intervalo es de 14:30 a 21:30 horas.

Además, se amplía este periodo para facilitar la conciliación: del 1 de junio al 30 de septiembre podrán acogerse quienes tengan hijos o personas tuteladas/acogidas de hasta 12 años (conviviendo y dependiendo del solicitante), o personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.