Un alumno entró este lunes armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, desatando una ola de repudio y dolor pero, además, reavivando el debate sobre la aplicación de la nueva ley penal juvenil. El gobernador local, Maximiliano Pullaro sostuvo estar “muy golpeado con el hecho”, mientras que fue el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, quien habló en conferencia de prensa y confirmó que el adolescente “no registra antecedentes en el sistema educativo”. “Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar a toda la comunidad y trabajando con las áreas de trabajo”, manifestó. Fue él quien afirmó que “se trataría de un chico que, por la edad, es considerado no punible”. A la escuela concurren 1.500 estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y terciario. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se comunicó con Cococcioni, y se puso a disposición para colaborar “en todo lo que sea necesario”, según se informó oficialmente. “Estamos siguiendo el hecho con mucha atención y profunda preocupación”, señalaron desde la cartera nacional. Además comentaron que, por ahora, la información apunta “a un hecho aislado, sin vinculación con el crimen organizado”. El adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, debido a que un artículo determina un plazo para su cumplimiento efectivo. Diversos abogados consultados destacaron que el chico de 15 años, frente a la nueva ley penal juvenil, no podrá afrontar un juicio, aunque la resolución haya sido publicada en el Boletín Oficial. Esto se debe porque el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado. De este modo, el chico que actualmente se encuentra detenido, será declarado no punible y solo podrá recibir algún sanción o medida particular. “Esta ley entre en vigencia en 180 días desde su publicación porque se evalúan modificaciones en su reglamentación. La figura que recaería sobre él sería homicidio, pero, de igual modo, no puede ser juzgado”, señaló el abogado Juan Pablo Gallego. A su vez, Rodrigo Tripolone explicó que un caso anterior a la nueva ley podría reverse, pero solo puede ser retroactiva si se beneficia al menor acusado, algo que no ocurriría en esta causa. Quien también confirmó sobre cuál va a ser el futuro del acusado fue el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien indicó en conferencia de prensa que la información actual es que el chico será declarado no punible. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros. En dicha institución médica se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad. A su vez, hay otro varón, de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia. Los padres de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. “A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros”, relató María José, madre de una de las estudiantes. De acuerdo a los testimonios, el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. “Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado”, señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno. Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”. Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”. “Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó. En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.