El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este domingo el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un extenso discurso en el que trazó un balance de su gestión y anunció nuevas medidas para 2026. El mandatario provincial centró su mensaje en tres ejes fundamentales: la lucha contra el crimen organizado, la transformación educativa y la modernización del Estado. En materia de seguridad, Pullaro presentó cifras que respaldan su estrategia de “mano dura” contra el narcotráfico. Según datos oficiales, los homicidios en la provincia se redujeron entre un 50% y un 55% en comparación con 2022 y 2023, los años más violentos de la historia reciente santafesina. El mandatario destacó que en lo que va de 2026 se registraron solo 15 homicidios, frente a los 65 que había en el mismo período de 2023. “El último enero fue el menos violento de los últimos 25 años”, afirmó Pullaro ante legisladores, intendentes y representantes de diversos sectores. Uno de los pilares de la política de seguridad del gobierno provincial ha sido el control efectivo de las cárceles. El gobernador informó que se invirtieron 119 mil millones de pesos en construcción de unidades penitenciarias, con el objetivo de construir en un solo período gubernamental “la misma cantidad de celdas que en más de un siglo”. El mandatario fue categórico respecto al trato a detenidos de alto perfil: “Acá, en Santa Fe, no hay privilegios. Acá no hay excepciones. Acá no hay negociaciones”. Esta política de aislamiento estricto busca interrumpir la capacidad de líderes criminales para dirigir operaciones desde prisión. Gracias a la aplicación de la ley de microtráfico aprobada por la Legislatura santafesina, en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, se desmantelaron 106 búnkeres de venta de estupefacientes en toda la provincia. Estos operativos forman parte de una estrategia integral que incluye: El tiempo de respuesta del 911 mejoró significativamente: 6 minutos con 6 segundos en Rosario para casos de alta prioridad y 5 minutos con 13 segundos en la ciudad de Santa Fe. En educación, el gobierno provincial implementó dos medidas emblemáticas que generaron debate nacional: el programa de Asistencia Perfecta, que premia económicamente la presencia diaria de docentes sin afectar el salario de quienes no cumplen este requisito, y el Plan de Alfabetización Raíz, destinado a fortalecer la lectoescritura en los primeros años escolares. Los resultados del primer programa son contundentes: de 8.898 docentes con ninguna o hasta dos inasistencias en 2023, se pasó a 59.122 en diciembre de 2025. Santa Fe se posicionó como una de las provincias con más días de clase efectivos en Argentina. Respecto al plan Raíz, que alcanzó a 104.827 estudiantes de primer y segundo grado en 2025, los primeros resultados de evaluaciones muestran que aumentó un 23% la cantidad de lectores fluidos en la provincia en solo un año. El gobierno provincial ejecutó más de 4.000 intervenciones en infraestructura escolar, construyendo 574 nuevas aulas e inaugurando 25 nuevos edificios educativos. Además, se encuentran en ejecución otros 32 establecimientos. La inversión total en mejoras edilicias alcanzó los 124 mil millones de pesos, incluyendo refacciones en edificios históricos emblemáticos de la educación argentina. En cuanto al transporte educativo, se destinaron 122 mil millones de pesos al Boleto Educativo Gratuito, garantizando que docentes, estudiantes y auxiliares puedan trasladarse sin costo a las instituciones educativas. En un anuncio destacado, Pullaro confirmó dos medidas dirigidas a los jubilados provinciales: “Es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años y en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario”, expresó el mandatario. Además, el gobierno mantendrá los montos compensatorios que garantizan que ningún jubilado o pensionado provincial gaste más del 5% de sus haberes en medicamentos. Uno de los contrastes más marcados respecto al contexto nacional es la reactivación de la obra pública en Santa Fe. Según datos oficiales, la provincia puso en marcha más de 1500 obras en dos años, con una ejecución superior a los 2 billones de pesos en rutas, acueductos, hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos y viviendas. Entre las obras más destacadas se encuentran: