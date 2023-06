"Si alguno tiene la fantasía de romper, va a tener el peor castigo de la sociedad porque es traicionar a la gente", advirtió Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe, en medio de las internas que atraviesa Juntos por el Cambio.

Además, en un mano a mano con El Cronista, la senadora radical que se enfrentará a la socialista Mónica Fein y al exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en las primarias volvió a cuestionar con dureza a su principal rival.

Lo acusó de tener haber "acomodado" a Alejandro Druetta, exjefe de Drogas de Rosario, condenado a diez años de prisión por tráfico de estupefacientes. "No hizo las cosas que tenía que hacer cuando tuvo la oportunidad", sentenció. También denunció que hay una campaña sucia en su contra y criticó con dureza la gestión de Omar Perotti.

-¿Qué la diferencia de Pullaro y de Fein? ¿Por qué cree que los santafesinos se inclinarán por su fórmula?



-Me parece que todo aquel que tuvo la oportunidad y que en el momento no hizo lo que tenía que hacer para sacar a la provincia adelante, tiene que irse a su casa o dedicarse a otra cosa o a apoyar o lo que fuera... pero no a seguir peleando por algo que cuando tuvo la posibilidad no lo hizo. Tiene que darle lugar aquellos que tenemos la decisión política y el coraje que ellos no tuvieron. Nosotros no tenemos ningún tipo de atadura y realmente tenemos los equipos necesarios y los proyectos como para poder sacar a la provincia adelante.

-Hace unos días apuntó contra Pullaro y dijo que "se quiere lavar la cara". ¿A qué se refería?

-Lo literal que quiero decir con eso. O sea, lavarse la cara y hacerse que el que "acá no pasó nada". Hacerse el que no acomodó policías, cuando en su momento lo hizo, hay audios. Lejos de creer en el mérito, da un mal ejemplo a la fuerza y a la sociedad queriendo acomodar a los amigos del poder. Hay policías que después terminaron presos, como pasó con su mano derecha en Drogas Peligrosas, que terminó preso por narcotráfico. Hay muchos ejemplos, y me parece que la política tiene que ir a un lugar mucho más proactivo, de cara a la gente. Hay que decir lo que somos realmente y en Santa Fe sabemos todos quién es quién. Que no vuelvan a estafar a la gente. Vayamos para adelante con liderazgos nuevos, que puedan sacar a la provincia del pozo en el que la dejaron aquellos que se creen los genios de la gestión y que gestionaron tan mal que nos dejaron en la situación en la que estamos.

-¿Afirma que Pullaro fue cómplice del narcotráfico durante su gestión como ministro de Seguridad?

-Planteo que no hizo las cosas que tenía que hacer cuando tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Nosotros tenemos la decisión política, el liderazgo y el sentido común necesario como para poder realmente enfrentar el problema más grave que tenemos en la provincia, que es el narcotráfico, que es la criminalidad en general, pero hay otros problemas. En nuestro plan para cambiar las cosas de la provincia, creemos que el tema contra la inseguridad no es solamente la policía, no es solamente el Servicio Penitenciario.

-¿Qué más implicaría?

-Es equipar a la policía, es meternos a fondo en el Servicio Penitenciario, es también comprar tecnología, que los presupuestos realmente se ejecuten a diferencia de lo que pasa hoy en día, es entrenar a la policía y es respaldar a la policía. No solamente económicamente, para que ganen mejor, sino también políticamente. También hay que llenar los lugares más complicados de policía, pero no es solamente eso. Es también abordarlo desde un lugar multidimensional: es la educación, que hoy en día no existe, prácticamente. Hoy, las maestras... es tan es tan grave la trama social que las maestras se tienen que dedicar más a suplir lo social que a enseñarles a los chicos; son obligadas por el Ministerio de Educación de la provincia a hacer pasar a los chicos de año; que no repitan de año.

-Con estas diferencias que tiene con Pullaro, imagino que si es gobernadora no lo convocaría para que trabaje en su equipo y a la inversa...

-Yo no trabajaría con él, y no lo convocaría. Tenemos que ir para adelante. Los mismos actores, en el mismo escenario, van a generar la misma película. Tenemos que cambiar la receta. Hoy tenemos que probar con nuevos liderazgos, porque si probamos con los liderazgos viejos y con lo más rancio de la política, con lo que ya está podrido, vamos a obtener los mismos resultados o peores, porque la acumulación de malos resultados da a resultados peores. Y hoy las situaciones que los chicos se van de la provincia, porque no tiene perspectivas porque no tienen trabajo o porque realmente la inseguridad hace que no pueden tener una vida normal. Los padres están muertos de miedo cuando el chico sale a la calle, porque tiene miedo de que no regrese y estas situaciones las que queremos revertir; queremos devolverle la libertad a la gente.

-Este fin de semana, Elisa Carrió se refirió a su compañero de fórmulas Federico Angelini, a quien tildó de "puntero". ¿Qué le responde?

-Confío plenamente en Federico, no estaría con él si no confiara en su honestidad. Mi gobierno va a ser muy, pero muy, transparente. No voy a tener ningún tipo de tolerancia a la corrupción. Con cualquiera que meta la pata, no voy a hacer lo que suele hacer la política que ya está podrida, que tapa a los delincuentes, o aquello que está mal. Lo que esté mal va a ser expresado y mostrado a la sociedad. Todos apuntamos a un gobierno transparente y con participación activa de la sociedad.

-Viene denunciando que se está poniendo mucha plata para hacer campaña en su contra... ¿de quién sospecha?

-De aquellos que se pueden beneficiar.

-¿Por ejemplo?

Pensá quién se beneficia... Lo que sí, es repugnante la cantidad de plata que están moviendo. Yo no sé de dónde sale tanta plata. Me llama muchísimo la atención que alguien pueda poner tanta. Plata que no se sabe ni de dónde sale. En cualquier buscador que abras en Santa Fe o redes sociales, lo que aparece es publicidad negativa mía, constantemente. Lo que aparece son noticias falsas. En un momento, difundieron que yo iba a cerrar todos los frigoríficos de la provincia. Imaginate el nivel de pavadas que ponen, que lo hacen justamente para ponerme a la gente en contra. Pero yo confío en la gente, no come vidrio. La gente sabe que lo que ya pasó. El que no quiso, no pudo, no supo tiene que estar tranquilito y dejarse de molestar y de hacer campañas sucias a aquellos que realmente queremos sacar a la provincia adelante. Ellos no pudieron hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos las manos absolutamente libres. Tenemos el liderazgo, el sentido común y la decisión política necesaria para que esto realmente salga adelante.

-¿De qué manera?

-Tenemos equipos formados, tenemos equipos de seguridad especialmente, pero también en lo que tiene que ver con la educación, con salud, con el agro. Nosotros vamos a sacarle no solamente los palos en la rueda al campo, a quien considero que es un socio estratégico para cualquier gobierno. Necesitamos el campo produzca más y genere más trabajo: vamos a poner el acelerador a fondo en el campo. Pero además, vamos a invertir muchísimo en salud, educación, en la infraestructura. El gobernador Omar Perotti, que es del mismo color político que el gobierno nacional ni siquiera hizo fuerza por nuestra provincia. Yo voy a representar a nuestra provincia a nivel nacional, a nivel internacional, voy a trabajar internamente en la provincia; voy a gestionar realmente la provincia para que sea líder en todo lo que tiene que ver con la agroindustria a nivel nacional y que sea una gran referencia a nivel internacional.

Losada defendió a su compañero de fórmula, Federico Angelini, tras las críticas de Carrió.

-La llevo al plano nacional. Imagino que su candidata a Presidenta es Patricia Bullrich, con quien de hecho te vas a reunir en los próximos días...

-Nosotros estamos trabajando con todos los candidatos a presidente. El lunes voy a estar con Patricia. Obviamente que coincido en muchísimo de lo que dice. Es una mujer que tiene muchísimo para darle al país, que dice las cosas tal cual son y, obviamente, me siento muy reflejada en lo que tiene que ver con las personas que dicen las cosas por su nombre.

-¿Y cómo está viendo esta discusión interna sobre si incorporar o no a Schiaretti en Juntos por el Cambio de nivel nacional?

-Tenemos que ser previsibles. Lo contrario al kirchnerismo es ser previsible. De un día para otro, sacar a alguien de la galera, a alguien que durante todo este tiempo ha votado o ha sido funcional al kirchnerismo en el Congreso, me parece que es alejado del sentido común. Está totalmente alejado del sentido común, no estoy de acuerdo con la incorporación. Además, si los cordobeses están diciendo que están de acuerdo con eso, a los primeros que hay que escuchar es a los propios cordobeses, ¿no?

-¿Le preocupa el futuro de Juntos por el Cambio? ¿Teme que se pueda romper?

-Creo que no se va a romper Juntos por el Cambio. Representa la esperanza de la gente de algo diferente, de algo mucho mejor. Si alguno tiene la fantasía de romper, porque no le va bien o por lo que fuera, va a tener el peor castigo de la sociedad porque es traicionar a la gente.

-¿Cómo evalúa la gestión de Omar Perotti?

-Cero. Me parece que no gestionó. Hablan de nosotros como que no tenemos experiencia en gestión y la realidad es que los líderes, los genios de la gestión que han tenido tanta experiencia, han sido los peores gobiernos que hemos tenido hasta el momento. Mira dónde nos dejaron: siendo famosos a nivel mundial por la inseguridad y por la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes. Necesitamos nuevos liderazgos. Lo más importante son los equipos: tenemos equipos de los que más saben cada uno de los temas, y eso es lo importante. Va a ser muy difícil lo que lo que hay que hacer en la provincia porque la verdad que el tema del narcotráfico ha penetrado muchísimo, pero creo que con el apoyo de la sociedad vamos a vamos a salir adelante.

-Y en ese sentido, ¿le preocupa que el gobierno nacional no sea del mismo signo político para dar la pelea contra el narcotráfico?

-El gobierno nacional va a ser del mismo signo político. Estoy convencida que el gobierno nacional va a ser de Juntos por el Cambio. Yo vengo hablando con los candidatos para tener el apoyo que necesitamos tener para la provincia de Santa Fe en cuanto a las fuerzas federales, en cuanto al plan integral de seguridad. Porque no es solamente mandar efectivo sino tener un plan integral donde se coordinen las fuerzas de la provincia con las federales. Es tener una Justicia mucho más fortalecida. Necesitamos que se cambie al sistema acusatorio en la Justicia Federal, para que sea mucho más veloz. Por eso vengo haciendo hincapié desde que asumí como senadora y el kirchnerismo no lo quiso cambiar. Ni siquiera quiso conformar la comisión [bicameral que debe habilitar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal], lo único que tenían que hacer era poner unos nombres, y no quiso hacerlo. Así que la lucha vamos a seguir dando desde la provincia de Santa Fe y yo te aseguro que voy a ser gobernadora y cuando terminemos el gobierno de la provincia, va a ser utilizado como ejemplo de cómo se puede cambiar la realidad de una provincia en forma absoluta.