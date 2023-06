Cómo se cerró el acuerdo por Espert en Juntos: la frase que tranquilizó a Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta no dio más vueltas y le dio formalmente la bienvenida a José Luis Espert, un anuncio que esperó por varias semanas y que logró acordar con huestes bullrichistas. Buscó, así, sumarse un poroto a la dura batalla que tiene con su competidora interna, Patricia Bullrich.

" Bienvenido José Luis Espert. El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bie n", posteó Larreta junto a una foto que se tomó anoche mismo con él en la esquina de Libertador y Coronel Díaz.

A los pocos minutos lo hizo Espert. "Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", publicó en sus redes con la particularidad de sumar, a la foto con Larreta, otra con Patricia Bullrich.

Una hora después salió el tuit de Patricia Bullrich. "Desde las elecciones de 2021 brego para que José Luis Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", fue el mensaje que dio, junto a una foto donde se los ve a ambos en sus oficinas de avenida de Mayo.

El legislador porteño Juan Pablo Arenaza fue el responsable del diálogo con Eduardo Machiavelli, secretario general del PRO y principal espada larretista. Ambos lograron limar las rispideces de ambos lados. Sobre todo de la muy desconfiada Bullrich, que desde el comienzo creyó ver en la llegada de Espert una maniobra de Larreta para quitarle votos.

"Ya no necesitás preocuparte por los votos, los tenés" le habría dicho Arenaza, palabras más, palabras menos, para terminar de convencerla y, así, aventar un riesgo de ruptura frente a un electorado agobiado por asuntos más cotidianos como la inflación, la inseguridad, la incertidumbre acerca del futuro inmediato.



Los detalles sobre un eventual anuncio conjunto, quizás una foto, quizás redes, algún mensaje compartido para aventar los temores de ruptura, no fueron confirmados anoche. Bullrich seguía pidiendo que Espert no sea candidato a Presidente, aunque sus laderos comprendieron que no era posible poner condiciones a alguien que ya se siente parte.

Es que Rodríguez Larreta quería ir rápido en este asunto y la exministra de Seguridad siempre encontraba intersticios para seguir dando vueltas. Como sea, el Jefe de Gobierno de la Ciudad jugó hoy temprano su carta y Patricia ya tenía poco margen para oponers e. La coalición la repudiaría, aseguraron a El Cronista operadores políticos al tanto de las gestiones.

Para incorporar a quien ya creía adentro hace varias semanas, Larreta subió la apuesta hasta la incorporación de Juan Schiaretti y su frente de frentes. La jugada le salió mal, se expuso a una crisis en la provincia de Córdoba y sus aliados en la coalición opositora tuvieron que aflojar también sus movimientos.

Sin embargo, tanto Gerardo Morales, como Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto lo respaldaron enfáticamente exigiéndole definiciones urgentes al PRO sobre la incorporación de Espert.





El mensaje de Mario Negri

La jornada de ayer fue compleja. Entre tantas expresiones, se conoció la carta del presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri. Cordobés comprometido con el proceso de unidad logrado en la coalición opositora hizo un "llamado urgente a la unidad".

El legislador sostuvo que "Juntos por el Cambio surgió en 2015, con el nombre de Cambiemos, como respuesta de partidos políticos de diferentes orígenes y trayectorias a la necesidad de vencer al kirchnerismo y devolverla a la Argentina un gobierno republicano, realmente federal y transparente".

Recordó además que desde la convención de la UCR en Gualeguaychú, la coalición ya transitó ocho años de existencia, fue gobierno entre 2015 y 2019 y oposición desde 2019. "Ganamos la última elección de medio término de 2021 al kirchnerismo y lo hicimos de modo contundente", enfatizó Negri.

Según el radical, en estos dos últimos años las fundaciones de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio vienen trabajando en silencio y rigurosamente en un programa de trabajo. "Hoy veo que el trabajo de ocho años, con sus aciertos y con los errores de los que hemos aprendido, entró en una zona de turbulencia. Esta escalada debe frenarse ya. Los argentinos necesitan una coalición que pueda honrar los valores que se explicitan en su nombre", demandó.