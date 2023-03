Pichetto cuestiona el debate por el liderazgo en JxC sin Macri: "Estamos liquidados"

"Mauricio Macri es la síntesis del liderazgo en Juntos por el Cambio. Si él decidiera jugar, sería un factor ordenador", planteó Miguel Ángel Pichetto , excompañero de fórmula del fundador del PRO, en una entrevista con El Cronista. De todas formas, la semana pasada, el rionegrino ratificó su intenciones de ser candidato a Presidente en un acto que encabezó días atrás en la sede de los gastronómicos porteños. "Si él no es candidato, estoy liberado", le dijo a este medio. Y de paso, dio a conocer algunas de las ideas que quiere que se debatan en Juntos por el Cambio: "Las mías tienen una visión muy particular", aclaró.

En un mano a mano con El Cronista, el fundador del partido Peronismo Republicano se mostró preocupado por la cantidad de candidatos a gobernador que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires y confesó que el principal problema que tiene Junto por el Cambio es el tema del liderazgo nacional. "Si es un debate horizontal estamos liquidados", alertó.

Durante una larga charla con El Cronista, el integrante de la AGN apuntó contra los reclamos de territorios de lo que él denomina los "pseudomapuches"; hizo un balance negativo sobre los más de tres años de gestión de Alberto Fernández y dijo que no se imagina al peronismo yendo a las PASO. Una vez más, criticó a la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina . "Siempre es conveniente hacer política con el cerebro y no con otra parte del cuerpo", arrojó.

-¿Qué rol tiene hoy Mauricio Macri? ¿Irá por su "segundo tiempo"?

-Yo en esto aplico algunos elementos de la política pura. Se retiró con el 41%, terminó su mandato con una adhesión importante de la sociedad, su proyecto político gana en el 2021, que vuelve a sacar casi 42 puntos, presenta un libro, presenta un segundo libro, hace reuniones políticas, habla de economía, está muy preocupado por la marcha del país, atento a lo que pasa: lo que tenés es la construcción de un candidato. Casi te diría que es un análisis muy elemental el mío. Después, es una decisión personal, si está convencido de que tiene que asumir el desafío. Él es la síntesis del liderazgo en Juntos por el Cambio. Si él decidiera jugar, sería un factor ordenador, pero bueno.

-¿Qué sería ordenador? ¿El resto de los candidatos deberían bajarse?

-A lo mejor podría haber competencia pero creo que las perspectivas, y la presencia de un exPresidente compitiendo es un dato muy fuerte. Él, quizás, nunca se debería haber bajado de la opción presidencial. Con eso, se construyeron otras opciones que son todas legítimas. Yo tengo respeto por todos, pero me parece que lo que Macri decida va a ser importante y tiene que ver con que si va a ser protagonista o si se va a correr y va a ser un hombre de consulta. Lo que no es soportable en la perspectiva histórica de la Argentina es que el poder esté afuera de la Casa Rosada . El poder presidencial es el elemento unificador, la figura del Presidente tiene que tener poder; no puede estar afuera.

-¿Lo dice por la situación actual?

-No hay ninguna figura de Juntos por el Cambio que tenga el conocimiento y el relieve de Macri a nivel internacional.

-O sea, ¿sostiene su candidatura si Macri decide no jugar?

-Yo estoy trabajando, tengo mi partido, tengo voluntad y bueno, y eso es una decisión que me libera. Si él no es candidato, estoy liberado; no tengo compromiso con nadie. Puedo también participar de la primaria. Creo que le puedo dar un aporte al debate: ideas.

-¿Faltan ideas en Juntos por el Cambio?

No, pero yo tengo las mías, que puedo poner en debate con la de los demás, pero las mías tienen una visión muy particular. Yo no tengo temores de irrumpir con debates que me parece imprescindibles en Argentina.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, que hay que recuperar las Fuerzas Armadas ; que hay que fortalecer el nivel salarial de la Fuerzas Armadas. Me parece que es una gran injusticia que más de 3000 personas tengan prisión preventiva en la Argentina, no me gusta la prisión preventiva. Me parece que esos temas hay que saldarlos. La Argentina tiene que reconciliarse. Hay que mirar para adelante, se va a cumplir de nuevo un aniversario del 24 de marzo, pero Argentina tiene que mirar para adelante, no para atrás. Hay que animarse a hablar de la lucha contra el narcotráfico, pero no con los métodos tradicionales; hay que crear una agencia especial de lucha contra narcotráfico, con los mejores cuadros, al estilo de lo que es la DEA o el FBI, con una fuerza federal que intervenga en todo el proceso de la investigación. Nunca más el narcomenudeo en mano de los policías locales, porque lo que se hace es corromper a los policías.

Para Pichetto hay que recuperar a las Fuerzas Armadas.

-A propósito de la figura de la Vicepresidenta, ¿considera que está proscripta?

-De ninguna manera. No hay proscripción. Eso también lo sabe ella y lo saben todos sus compañeros. Lo que están haciendo es una construcción testimonial en donde lógicamente una sentencia, aunque sea a primera instancia, impacta políticamente y abre un sendero de reprobación social. Es una respuesta al mecanismo de la condena. De todas maneras, hasta que la sentencia no esté firme y no se agote la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que lógicamente requiere de un tiempo, esos tiempos no son cortos en Argentina, no hay ningún impedimento para que la Vicepresidente se presente como candidata.





La grieta, Milei y más

-En los últimos días vimos un debate en torno a "la grieta" ¿el próximo gobierno deberá sortearla para llegar adelante reformas de fondo?

-La grieta no es solamente patrimonio de la Argentina. Estos procesos se están dando en el mundo. Tenés que aprender a convivir con esto, pero también al Gobierno que les que surja del proceso electoral del año '21 tiene que estar preparado para encaminar un diálogo político institucional con el partido que pierde o con la coalición que pierda. ¿Y para construir qué? Una agenda para la Argentina, una agenda de recuperación de construcción de un camino posible de políticas de continuidad. Hay temas que son políticas de Estado y que requieren de acuerdos y en el plano institucional también .

-¿Y hay un límite en con quién acordar?

-El límite es en los que se colocan fuera del sistema, fuera de la democracia . Si está dentro del sistema, vos tenés que hablar o, por lo menos, agotar la vía del diálogo. Es fundamental, cosa que no ha hecho nunca este gobierno, salvo en la época de la pandemia. El único período de diálogo institucional de Fernández con la oposición, a través de su figura principal, que era el jefe de gobierno de la Ciudad, fue durante la cuarentena eterna.

-Y ya pensando en las elecciones, ¿dónde ubica a Milei: dentro o fuera de Juntos por el Cambio?

-En la primera vuelta afuera. Tal vez la única figura que lo pueda atraer a Milei es Macri. Hoy, como viene perfilándose, Milei está preparándose para ser candidato. También hay sectores a los cuales le conviene, digamos la candidatura de Milei.

-¿Por ejemplo?

-Bueno, no creo que Milei tenga diálogo con el Gobierno, pero indudablemente al Gobierno le conviene.

-¿Y le preocupa la provincia de Buenos Aires, donde se gana por un voto?

-Me preocupa eso tanto como la cantidad de candidatos a gobernador que tiene el PRO . Había un camino que se había realizado. En política, cuando vos haces un camino e instalás una figura que ha triunfado en la elección de medio tiempo... el PRO, fundamentalmente, y también Juntos por el Cambio, debería haber consolidado esa figura. De repente, emergieron un montón de flores. Está bien todo es válido y todo legítimo, yo no cuestiono nadie. Eso, en lugar de permitir consolidar el espacio y avanzar, retrocedés y reabrís un debate que en la elección de hace un año atrás habías dado, habías ganado.

-O sea que el candidato debería ser Diego Santilli...

-Fue el que ganó en el 2021, un resultado muy reciente. Lo que ocurre es que al haber varios candidatos a Presidente, se pueden caer en el riesgo de que cada candidato lleve su candidato a gobernador para traccionar abajo. Por eso digo que el principal problema que tiene Junto por el Cambio es el tema del liderazgo nacional.

"El principal problema que tiene Junto por el Cambio es el tema del liderazgo nacional"

-¿Por qué?

-La definición de quién es el candidato Presidente, cómo se acomodan las demás fuerzas, cómo integramos las listas de legisladores, cómo se arma el futuro gobierno... Me parece que es clave en el proceso, también, de construcción del debate electoral, de las ideas, pero no es posible ganar una elección, si no tenés un líder y un programa.

-En general la oposición no tiene un líder, es difícil...

-En algún momento tiene que hacer la síntesis y tiene que tener un líder, porque, de lo contrario, si es un debate horizontal estamos liquidados .

-Ha trabajado por la unidad, en el programa. Hemos venido teniendo bastante responsabilidad en ese plano, quiero rescatar acá la tarea de los presidentes de partido. Pero bueno, esto tiene sus complejidades en orden, transcurre el tiempo, hay una indefinición y hay multiplicidad de voces. Y creo que este Gobierno, que ha sido malo, cuando tenga que decidir el candidato, va a tener un candidato, y todos van a estar atrás porque esa es la historia del peronismo.

-Los van a primerear...

-Tienen un problema en la economía, un problema grave problema de rechazo social, porque han provocado lesiones enormes. Hoy el Gobierno está en 30 puntos, 28 puntos.

-¿Y por qué el votante se volvería a inclinar por Juntos por el Cambio tras la derrota de 2019? ¿Es el mal menor?

-Es un modelo de expectativa que te puede reencontrar con una Argentina moderna y capitalista, eso es lo que yo pienso.

-Bueno, tiene expectativas de que ustedes van a ganar este año.

-Tenemos expectativas, no hay que subestimar al adversario . Y hay que trabajar con seriedad y hay que definir lo más rápido posible el tema del liderazgo. Por lo menos llegar a una síntesis. Pero, digamos, el votante de Junto por el Cambio siente que en este tiempo, del '21 en adelante, en lugar de avanzar hemos retrocedido. Es una percepción. Creo que no se ajusta a la realidad, hemos hecho cosas muy importantes; hemos mantenido la unidad de la coalición. Hay aspiraciones que son legítimas, la competencia nos puede dar fortaleza. Pero en el medio está la situación que es, en cierta medida, el espacio vacío, que hay que llenar con propuesta, con ideas, con un trabajo político.





Balance de la gestión de Alberto Fernández y su ministra de la Mujer

-¿Qué balance hace de los más de tres años de gestión de Alberto Fernández?

-Un balance negativo. La Argentina empeoró en todas sus variables. Incluso en todas las promesas que el Presidente había hecho como candidato. Recuerdo que dijo que iba a aumentar el consumo de carne y que la gente iba a poder comer asado. La realidad esa es mucho peor y mucho más negativa. También hubo una pérdida del poder adquisitivo de jubilados y empleados: hoy se es pobre aún con trabajo. El impacto de la inflación sobre el salario ha sido demoledor. Salvo los gremios muy poderosos que han logrado competitividad en los ajustes por inflación. También, hay políticas peligrosas que la Argentina tiene.

-¿Por ejemplo?

-Algunas están ocurriendo en La Patagonia y hay una mirada muy ingenua respecto a los reclamos que vienen haciendo los "pseudomapuches". Es muy riesgoso para el país, en la fragmentación territorial. Y esta política está siendo validada por el Gobierno, el Presidente y los organismos que el Gobierno tiene, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ni siquiera conocen la letra de la Constitución. Detrás de esta política hay un esquema demagógico y un efecto devastador para el futuro de las inversiones, porque muchos de estos reclamos están en las zonas más ricas del país: zonas mineras, petroleras y gasíferas.

-¿Por qué usa el término "pseudomapuches"?

-Porque el mapuche no es un pueblo originario de la Argentina. Eran forajidos, bandidos, que entraban al territorio argentino para asolar el sur de la provincia de Buenos Aires y a robar ganado y mujeres que las hacían cautivas y las llevaban a Chile. El mapuche es originario de la zona de Chiloé, de la zona de La Araucanía chilena. Los Tehuelches eran los pobladores de la Patagonia, eran tribus que hacían agricultura y que fueron exterminados por los mapuches. Así que lo que reconoce la Constitución es un concepto que nadie mira adecuadamente. Menos el INAI, que está contraviniendo la ley y el espíritu de la Constitución, que habla de "pueblo", que es un concepto colectivo. Cuando un pueblo originario reclama, para la Constitución es un concepto más grande que "comunidad" y debe ser originario. La Constitución incorpora el concepto de "argentino", no originario de otro país. Entonces, se lo está dando a grupos o personas y no al sujeto colectivo que traza la Constitución.

-Bueno, con Alfredo Cornejo presentaron una denuncia contra el titular del INAI, Alejandro Marmoni, entre otros delitos por traición a la patria. ¿Tienen expectativas de que avance?

-Es una figura de envergadura, que es lesionarla en su territorialidad, en su soberanía, en los derechos soberanos del pueblo argentino, en la toma de decisiones de manera unilateral, sin participación de la provincia de Mendoza o en Río Negro, o alentar tomas violentas, como han hecho en Río Negro. Para mí y para Cornejo, esa figura existe. Pero hay otras dos figuras muy claras. Una es la de abuso de poder. El INAI no tiene autoridad para hacer reconocimiento legal de la propiedad de la tierra . Puede hacer el relevamiento, pero el reconocimiento forma parte de un debate . En Mendoza se da el caso de que esta persona a la cual le adjudicaron 26.000 hectáreas había hecho el reclamo en sede civil en la provincia de Mendoza y los tribunales mendocinos no le habían reconocido el derecho: Y, aparentemente, se trata de un hombre del Conurbano que tiene tanto origen mapuche como... no sé. El abuso de autoridad está claro y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, también. Así que vamos a ver. La denuncia entró en el juzgado del doctor Martínez de Giorgi. Creo que hay otras denuncias también que se han hecho seguramente se acumularán.

Pichetto y Cornejo denunciaron penalmente al titular del INAI, Alejandro Marmoni.

-Retomando el balance negativo que hizo del gobierno de Alberto Fernández, ¿lo ve con chances reales de ser reelecto?

-A mí me parece poco probable. No lo digo por las encuestas. Le doy un relativo poder a las encuestas. Poco probable por el proceso de gestión. Creo que el balance de estos tres años es muy magro. No veo que tenga posibilidades de ser la figura que pueda consolidar la unidad del peronismo para mantener el poder. No lo veo y además creo que hay una crisis muy profunda con el kirchnerismo y con Cristina fundamentalmente. Está muy claro por las definiciones públicas lo que viene pensando del actual Presidente. Ahora también, como te digo esto, te digo que el peronismo, difícilmente, vaya a una PASO .

-¿Por qué?

-Yo no me imagino al peronismo yendo a una PASO. Las PASO son invento de Néstor Kirchner. Es una figura extraña dentro de la Constitución, que pone las elecciones para Presidente en octubre, si había doble vuelta, en noviembre, y el 10 de diciembre asume. ¿Qué preveía el constituyente del cual Kirchner y Cristina también eran parte? Vieron siempre que si el proceso de transición es muy largo, el riesgo estaba en la economía y en la posibilidad de una híper o de un default o de una crisis profunda en lo económico. Lo vivimos con Alfonsín. Alfonsín, que tuvo que adelantar la entrega del poder y adelantar las elecciones porque no podía llegar a terminar su mandato y porque el proceso de destrucción de la economía se lo comía y se comía el país. Entonces, las PASO, que son invento de Néstor Kirchner, las mete en agosto para consolidar el triunfo de primera vuelta.

-¿Con qué fin?

-Hay que entender la lógica del poder: se hace la primaria para darle una ventaja al que tiene el poder. El poder cohesiona, primero, para adentro. El poder da recursos que te permite distribuir en las provincias y en los municipios para consolidar y reproducir más poder. Y después porque tenés medios de comunicación, publicidad y todo lo que significa la ventaja del Gobierno. Entonces, instala las PASO para generar un sendero con el resultado de la primaria repetir en octubre el resultado. La PASO altera el pensamiento del constituyente, porque en agosto, una primaria que te tira 20 puntos de diferencia, como nos pasó a nosotros, te descalabra la economía.

-Del Ministerio de la Mujer tampoco hace un balance muy positivo...

-Creo que es un ministerio para minorías y nunca es conveniente hacer política de minorías . Hay que defender los derechos de las minorías, pero hay que hacer política para las mayorías. Como dice Jean Franco Pasquino, siempre es conveniente hacer política con el cerebro y no con otra parte del cuerpo.

-¿Con qué parte del cuerpo?

-Con otra parte del cuerpo. Las identidades sexuales son de libertad absoluta, y hacen bien en lo psicológico, pero no en la política. Cuando las leyes están, en un país como la Argentina, que ha votado toda la legislación, hay que ejercer los derechos, porque si no vuelves a la política de gueto.