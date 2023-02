Después del éxito político que significó en Buenos Aires la foto que Mauricio Macri se sacó junto a Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y sus respectivas esposas en París, en ocasión de los premios The Best que otorga la FIFA, el ex presidente continuará con su agenda por Europa.

A cuentagotas, pudo saberse que mañana 1º de marzo, a las 18 horas de Italia, dará una conferencia magistral. Se titulará "Liderando y aprendiendo liderazgo". La dará en la Bologna Business School, más precisamente en Villa Guastavillani, un edificio construido en la segunda mitad del siglo XV donde funciona también el Archivo Histórico de Universidad.

Macri presentando su libro en Mar del Plata, junto al intendente Martín Yeza

Allí, Macri es presentado como presidente de la Fundación FIFA, ex presidente de la Argentina y ex presidente de Boca Juniors, tres experiencias destacadas por quienes lo invitaron a disertar. También detallan su currículum profesional, como -por ejemplo- "analista" en SIDECO Americana, la sociedad perteneciente a Socma Group, o cuando en 1984, muy joven, trabajó en el departamento de crédito del Citibank Argentina en Buenos Aires.

En Bologna, el ex presidente estará acompañado por el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo, quien semanas atrás estuvo en Roma reunido con Giovanbattista Fazzolari, mano derecha y estratega de la premier Giorgia Meloni.

De allí, ambos se dirigirán a Maranello, un pequeño pueblo de la provincia de Módena, sede de la fábrica y el museo Ferrari, donde Macri volverá a dar una charla sobre liderazgo al equipo automovilístico. La convocatoria la habría realizado el mítico Jean Todt, director de la Scuderia Ferrari hasta el 2008, muy allegado al ex presidente.

Por lo que se sabe hasta ahora, desde allí viajará a Zürich, Suiza, donde mantendrá una amplia agenda desde la Fundación FIFA de la que nada se conoció hasta ahora.

Los últimos días en Buenos Aires del ex presidente fueron agitados en materia política. Visito el recientemente inaugurado bunker de campaña presidencial de María Eugenia Vidal el mismo día que Horacio Rodríguez Larreta oficializó su candidatura, se reunió con el diputado radical Facundo Manes, competidor de Gerardo Morales en el radicalismo, y también con el diputado Ricardo López Murphy, quien le planteó la posibilidad de encaramarse por una candidatura en la Ciudad, que salga a competir con la de Jorge Macri.

¿REVANCHA O NUEVA VIDA?

Según se anticipó, Macri volverá a la Argentina en 20 días, supuestamente con la decisión de si va a hacer o no candidato ya tomada. Quienes le transmitieron esa información a El Cronista, aseguran que "Mauricio ya decidió que no será, pero quiere terminar de meditarlo en el viaje, a ver cómo sería quedar afuera de la competencia electoral".

Otros, sin embargo, siguen dando por sentado que Macri se presentará. Un ex ministro que comió con él un día antes de su viaje, salió convencido en el encuentro de que volverá para anunciar que se postula.

Pareciera que, por las dudas, hubo algunos interesados que hicieron trascender encuestas donde el ex presidente tiene altísimos porcentajes de imagen negativa en el conurbano. Es el caso de la consultora Nueva Comunicación, que en la encuesta de febrero realizada en la Provincia de Buenos Aires, Macri tiene 22% de imagen buena y muy buena y 73% de imagen mala y muy mala.

Otras fuentes aseguran que esos porcentajes pueden ser en algunas localidades icónicamente peronistas del conurbano, ya que en el interior de la Provincia tiene respaldo. Aunque destacan que la incidencia de la primera y tercera sección electoral llega al 60% del total del electorado provincial. Un dirigente del PRO fue directo: "si Mauricio juega, tenemos un problema en la provincia de Buenos Aires".

Cerca de Macri, como es usual, se negaron a comentar las encuestas. Solo dijeron que "son bastante raros esos números, pero no vamos a decir nada sobre el tema".

Exultantes por la buena repercusión que tuvo la foto en París con Messi y Antonella, Martínez y Mandinha, esperan el regreso de Macri para que transmita -quizás- la decisión más difícil de su vida: ¿ejercer el liderazgo o soltarlo? ¿revancha o nueva vida? ¿Argentina o el mundo?

No es un dilema sencillo para nadie. Mucho menos para el fundador de un partido joven y con trayectoria de éxitos electorales que por primera vez se dispone -o no- a correrse de los primeros planos de forma voluntaria y encarar una transmisión interna en el poder.