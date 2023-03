Grindetti formalizó su candidatura a gobernador: quiénes lo acompañaron en el lanzamiento

Hoy, en un acto rodeado de más de 700 vecinos, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, lanzó su precandidatura a gobernador del PRO de la provincia de Buenos Aires.

"Yo no quiero ser gobernador para después pensar en la reelección o ser presidente de la Nación, a mi edad, quiero involucrarme para trasformar de verdad la provincia, estoy dispuesto a pagar los costos políticos de tomar decisiones, a veces antipáticas pero necesarias para encarar un proceso de transformaciones profundas, no me va a temblar el pulso para hacer un cambio de raíz" dijo.

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti

Acompañado de Patricia Bullrich, el mandatario expresó estar dispuesto a "pagar los costos políticos de las transformaciones que hay que hacer en la provincia, no me va a temblar el pulso para hacer un cambio de raíz y profundo".

Sorpresa electoral: dos candidatos muy diferentes sacan ventaja entre los jóvenes

Luego agregó: "Hay que terminar con la doctrina Baradel en las escuelas de la provincia y evitar que el conurbano se convierta en un segundo Rosario, para eso se necesita compromiso y convicciones, seguro los de enfrente nos van a tirar piedras, como hicieron tantas veces, pero como dice siempre Mauricio: somos el cambio o no somos nada" afirmó.

En el acto estuvieron presentes el diputado nacional, Hernán Lombardi, el jefe de campaña provincial de Patricia Bullrich, Sebastián García De Luca, el diputado provincial, Adrián Urreli, la senadora provincial, Aldana Ahumada, el jefe de gabinete local y precandidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales, entre otros.

Juntos por el cambio: quienes son los precandidatos a gobernador de Buenos Aires

"Saben que se van y están...": el desafío de Fernando Iglesias a Alberto tras el cruce en la apertura de sesiones

Además de Grindetti, el diputado nacional Diego Santilli, segundo de Horacio Rodríguez Larreta , oficializó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri y Diego Santilli

"Sí, #FaltaMenos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días. Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas. Falta menos y te pido que me acompañes", publicó en su momento en su cuenta de Twitter.

Por su lado, quien fue su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo también competirá en las PASO por la gobernación de la provincia.

Del lado del PRO, Bullrich también acompaña las candidaturas del senador provincial y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y el actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Por el partido que conduce Miguel Ángel Pichetto, Peronismo Republicano, Maximiliano Abad es elegido para competir en las PASO.

A la lista se suman, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y el diputado nacional Martín Tetaz.

Tetaz detectó "27 mentiras" en el discurso de Alberto: cuáles son