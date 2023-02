Diego Santilli hoy lanza su candidatura a gobernador: quiénes son sus apoyos y detractores internos

"¿Vas a jugar o no?" le preguntan a Diego Santilli en sus salidas por la provincia de Buenos Aires. El diputado del PRO asegura que en sus 105 mil kilómetros que ya recorrió es lo que más le consultan, buscando de su parte un compromiso en las soluciones que la población reclama, donde "la gente no aguanta más".

Para terminar con las especulaciones, para evitar las dudas, Santilli confirmará a través de las redes sociales que será candidato. Lo hará el miércoles por la tarde, sin ningún acto formal, porque -dijo en un anticipo periodístico- "el contexto es adverso para la política. Solo queremos dar un paso más y seguir con nuestras recorridas, llevando nuestro mensaje".

Diego Santilli con Mauricio Macri, cuando el ex presidente presentó su libro en Mar del Plata.

Trascendió, además, que otros dirigentes saldrán a respaldar su candidatura. Horacio Rodríguez Larreta está cantado, también Miguel Ángel Pichetto y varios intendentes del PRO como Julio Garro, Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela, que está a cargo de los equipos técnicos y probablemente sea su jefe de campaña.

El intendente Néstor Grindetti no será de la partida, porque es precandidato a gobernador también, de la mano de Patricia Bullrich. Por esa misma razón, la presidenta del PRO no saldrá a expresar su apoyo a Santilli. Bullrich también acompaña las candidaturas del senador provincial y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y el actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

En relación a Mauricio Macri aún no tuvieron ninguna respuesta. Hubo quien se comunicó con él para ofrecerle que exprese su respaldo, "sin ningún tipo de exclusividad", pero no contestó todavía.

No es la primera elección de Santilli en el principal distrito del país. Ya compitió en las legislativas del 2021 y ganó. Una vez a Facundo Manes (61 a 39) en las PASO de la provincia y otra vez en la general, cuando le ganó a Victoria Tolosa Paz, quien remontó la elección en las primarias, pero igual cayó derrotada por una diferencia que no alcanzó a los 2 puntos.

"Cuando arrancamos la campaña en el 2021 Diego tenía 55% de conocimiento en la provincia. Actualmente supera el 75%, por lo que creemos que estamos en condiciones de ganar las PASO y de competir con el Frente de Todos con altas posibilidades de victoria, aunque el candidato sea el que mejor mide, (el actual gobernador) Axel Kicillof", dicen a su lado.

Santilli en Florencio Varela durante la pandemia, con Pablo Alaniz.

Al respecto, Santilli considera que indefectiblemente Kicillof será el candidato. "El que le sigue, Martín Insaurralde, araña el 5%, no tienen otro", analizó. Y se está preparando para darle batalla en su momento, hasta planificando un eventual debate público.

Las encuestas que maneja el equipo del diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, ex vicejefe de Gobierno porteño, lo muestran con alto diferencial de imagen positiva (alrededor del 15%, según el estudio) y una distancia de 2 a 5% en la intención de voto a gobernador, donde Kicillof le gana en todos los escenarios.

Por otro lado, exhiben una distancia considerable con todos los demás precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio. Así y todo, descarta que sea necesario un acuerdo. "Lo mejor, siempre, es competir", aseguró hoy en diálogo con periodistas.