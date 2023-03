Fuente: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

Daniel Scioli está lanzado de lleno a su precandidatura presidencial. Ya empezó a recorrer la Argentina y el viernes estuvo en Córdoba. El lugar y el electorado al que se dirigió el jueves pasado es clave en su objetivo electoral: "Creo que en Argentina la elección se define en el centro y no en los extremos", dijo en tono proselitista.

Scioli está confiado en que puede ganar las elecciones y no teme que la gente no lo vote por volver a presentarse como candidato. "Lula (Da Silva en Brasil) se presentó más de tres veces y ganó", explicó Scioli ante El Cronista a lo largo de una extensa entrevista. No son las únicas definiciones de Scioli.

El actual embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos no piensa bajarse de unas PASO si se presenta Cristina Kirchner y responde a las críticas que le hacen en el kirchnerismo duro. "Mis adversarios son los problemas del país", dijo.

Scioli junto al presidente de Brasil Lula Da Silva

Para alentar sospechas e incógnitas también Scioli deja entrever eventuales acuerdos a futuro, aunque no da nombres concretos. "Siento que las PASO deben ser una acción ordenadora y más integradora de distintos sectores no sólo del Frente de Todos sino de otros con una mirada hacia el futuro", agregó desde su recorrida por Córdoba.

-¿Por qué quiere volver a ser candidato presidencial?

-Fui muy claro hace un tiempo atrás de decir que acá estoy y cuenten conmigo. Siento una gran responsabilidad de cara a este contexto, con mi experiencia y lo que está en juego en estas elecciones. Por un lado, un fuerte ajuste y por otro lado una expansión que el país tiene con que en esto. Argentina tiene con que, para hacer frente a esto para recibir inversiones en energía, el sector agroalimentario, turismo y uno ve que atravesada esta coyuntura por el impacto de la guerra y la sequía el país tiene por delante perspectivas muy buenas de desarrollo.

-Pero muchos sostienen que la gente no vota para atrás, hacia el pasado...

-Pero mirá, Lula (Da Silva en Brasil) fue tres veces candidato y ganó. Eso no hace a un candidato. Lo importante acá es estar en sintonía con las expectativas que hay en el próximo ciclo democrático.

-¿Vislumbra una interna muy difícil en el Frente de Todos?

-No, siento que las PASO deben ser una acción ordenadora y más integradora de distintos sectores no sólo del Frente de Todos sino de otros con una mirada hacia el futuro. Creo que antes se probó las consecuencias de la economía real en políticas que no se enfocaron en la economía real y el trabajo sino que generaron consecuencias en el aparato productivo que generaron deuda y condicionamientos con el FMI. Ahora hay una recuperación que se ve en Argentina. Particularmente como embajador en Brasil hoy veo que a partir de que profundicemos áreas estratégicas nos va a beneficiar a ambos países. Aunque sé que tenemos muchos desafíos como la inflación, la recuperación del salario ...

-Algunos sectores del kirchnerismo que lo cuestionan lo ven como un referente de la derecha ¿Se siente asi?



-No diría nada a eso. Porque mis adversarios son los problemas del país. Los compañeros del espacio tienen distintas miradas y alternativas y eso es lo bueno en un espacio democrático. En todos los sectores hay diferentes miradas. Las PASO potencias a los candidatos y los espacios.

Scioli está convencido de dar pelea en las presidenciales

-Cuando habla de un desarrollo productivo que hace falta se refiere a que hoy no existe eso...



-No, no voy a hablar de coyuntura. Es un momento delicado y no quiero influir en nada. Mi mirada esta puesta para adelante

-¿Pero esto quiere decir que la gestión de Alberto Fernández y Massa no está por el buen camino?

-No, lo que quiero decir es que se está poniendo al país en actividad económica, en las provincias hay empleo, hay una recuperación de la industria automotriz. Es cierto que empieza el crecimiento sostenido. Pero no podemos perder de vista los acontecimientos impensados que han surgido como la pandemia, la guerra, la sequía histórica desde el comienzo de este gobierno. A pesar de eso se van tomando decisiones para apuntalar la economía.

-¿No hay autocritica para hacer, no hubo errores en el gobierno actual?

-Al gobierno le está tocando enfrentar una carrera de obstáculos muy compleja porque a pesar de la pandemia se tomaron medidas para apuntalar a sectores vulnerables y las pymes. Se pudo reconstruir un tejido productivo. En ese camino vamos a encontrar el crecimiento. Algunos plantean que hay que hacer todo más rápido. Pero más rápido es cerrar más fábricas y eso ya lo vimos . Veo el contexto internacional con más detalles, la inestabilidad financiera mundial. Hay que buscar en medio de todo esto un nacionalismo moderno, buscando soberanía de abastecimiento, complementarse con Brasil porque es el primer socio y porque Lula tiene todo el compromiso con Argentina.

-¿Cree que con su voto puede restar voto al sector medio o a Milei?

-Ahí también en Brasil hay una experiencia donde Lula tuvo un gran apoyo de Cardoso y de sectores del centro. Acá también puede repetirse esa experiencia. Creo que en Argentina también la elección se define ahí, en el centro y no en los extremos.

Alberto Fernández designó a Scioli como su embajador en Brasil

-Ese sector del centro que usted menciona es la clase media que cayó en la pobreza en muchos casos o sufre duramente la crisis....



-Si, pero más que nada hay que mostrarle resultados.

-Bueno, muchos resultados no le pueden mostrar porque es precisamente ese sector medio el que quedó golpeado en estos años.

-Bueno, pero vuelvo a repetir: tiene mucho que ver el contexto. La situación que se viene dando con la pandemia, la guerra. Esto afecta no solo el ingreso de divisas sino la economía real. Frente a eso se están tomando medidas. También ante eso se puede debatir de cara al futuro. Y en esto se debe discutir en dos sectores antagónicos.

-¿Cree que ante esta situación es válida la postura de Milei?

-Son distintas posturas democráticas. Yo alerté en su momento muchas cosas de las que pasaron. Cuando uno sale a pedir el apoyo debe ser claro de que soy un desarrollista, emprendedor y creo en dar valor a las materias primas, con mejores empleos y mejores salarios. Así que yo miro para adelante y tomo la experiencia como aprendizaje. En este contexto fijo una posición clara que es la coherencia de mi gestión.

-¿Estaría dispuesto a enfrentar a Cristina Kirchner en unas PASO o se bajaría si ella se presenta?

-No pienso en eso. Pienso en enfrentar los problemas de la gente.

-¿Entonces no teme enfrentar a Cristina Kirchner en unas PASO?

-Respeto su decisión y todas las cuestiones que hemos vivido en estos años. Durante el mandato de Cristina Kirchner fui el gobernador bonaerense más votado. Muchas cosas de esas tienen que ver con políticas que se tomaron en ese momento. Hoy vemos lo que es YPF gracias al modelo que se impuso en su momento. No hago política en contra de nadie.

Scioli no teme enfrentar en la PASO a Cristina Kirchner

-¿No hay marcha atrás en la precandidatura de Scioli?



-No porque yo tomé una decisión. Vos planteas hipótesis que no existen hoy. No puedo estar conjeturando con eso. Debo estar preocupado con lo que hoy transita la clase media, los trabajadores.

-¿Qué medidas tomaría para mejorar la economía de esa clase media?

-Miro con atención la reforma tributaria que se está haciendo en Brasil . La idea de unificación de impuestos me parece imprescindible . Hay que dar más competitividad y desarrollo.

-¿Eso implica una reducción de impuestos?

-No, estoy viendo la reforma impositiva de Brasil. Ahora en Argentina hay un contexto de emergencia. Ahora hay otras prioridades. En relación a la sequía hay que pensar en el riego artificial para el futuro.

-¿Como bajaría la inflación?

-Con mayor productividad, acumulación de reservas en un sentido muy fuerte con repatriación de capitales.

-Eso es un nuevo blanqueo...

-Hay que generar mecanismos para incentivar que las pymes puedan ingresar al circuito productivo con l os u$s 400.000 que están afuera. Hay que generar incentivos para repatriar eso. Hay mucho para invertir y desarrollar.

-¿Argentina puede ser confiable para el mundo?

-No tengo dudas de eso. Hay que buscar mayor confianza. Hay sectores que piden demanda. En las automotrices hay una fuerte demanda en el litio y el cobre. El desafío es apuntalar cada vez más este sector.

-¿Y al argentino medio como se lo convence?

-Deben confiar en mi experiencia y mi visión de futuro. Este tiempo en Brasil me permitió actualizarme y ver los puntos de encuentro que se vienen para Argentina con mayor convivencia democrática. Hay que dar más previsibilidad y dejar atrás incertidumbre

-¿Qué sectores debe sumar de afuera del FDT?