Del cierre de organismos "políticos" a los cambios en la Justicia: "Pasamos la motosierra como pide Milei"

" Nuestro sueño es cambiar la Justicia, hacerla eficiente, rápida y reconciliarla con la sociedad que la critica. Y lo estamos logrando ", afirma el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista con El Cronista. A diez meses de asumir en el cargo, afirma que " somos el ministerio que más ajustó en personal" .

El abogado que se puso al frente de la cartera desde diciembre de 2023 pondera la digitalización del sistema de documentación para los automotores con el cierre de 165 registros y el fin de " organismos puramente políticos y de persecución ideológica como el Ministerio de las Mujeres y el INADI que malgastaban la plata de los argentinos ". También defiende la implementación de las SAD en el universo del fútbol, el despido de "ñoquis" y los avances en la aplicación del sistema acusatorio en todo el país.

" Pasamos la motosierra por todo el Ministerio como nos pide Javier Milei ", remarca Cúneo Libarona en un intercambio que se concretó vía email. A continuación, se transcriben las respuestas dirigidas a El Cronista.

-¿Qué expectativas considera alcanzadas en estos primeros diez meses de gestión?



-Impulsamos algo histórico, la implementación del Código Procesal Penal Federal, que consiste en un sistema acusatorio moderno, oral, transparente, sin delegación de tareas, con inmediación, digital. Nos colocamos en el primer mundo superando un sistema ineficaz y obsoleto. De esta forma, para fin de año ya estará cubierto la mitad del país y en los próximos dos años culminaremos su implementación en todo el territorio argentino. Cambiaremos la ley en todo el país. Desde que asumimos en el Ministerio de Justicia, presentamos los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, Juicio por Jurados y Juicio en Ausencia para que la Justicia tenga las herramientas necesarias para meter presos a los delincuentes y vamos por más. Desde la IGJ trabajamos diariamente para sacarle el peso del Estado a las sociedades, para que emprender en la Argentina sea sencillo y rápido sin que el Estado imponga trabas burocráticas. Implementamos nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que agiliza los tiempos de la Justicia. Estamos llevando a cabo la batalla para que los socios de los clubes tengan la libertad de elegir su forma de organización. En el ámbito del fútbol, promovimos la implementación de las Sociedades Anónimas en el Deporte para que los socios tengan la libertad de elegir cómo administrar su club. Mejoramos el servicio en el registro de la Propiedad Inmueble, los mediadores, etc. A su vez, pasamos la motosierra por todo el ministerio como nos pide Javier Milei. Cerramos organismos puramente políticos y de persecución ideológica como el Ministerio de las Mujeres y el INADI que malgastaban la plata de los argentinos. También cerramos 165 Registros Automotores y les cortamos los negocios que hacían. Echamos más de 1500 ñoquis que no trabajaban. Somos el ministerio que más ajustó en personal. Pusimos a disposición del AABE para subastar varios inmuebles y 61 vehículos de la flota del Ministerio, además de recortar gastos innecesarios de alquileres, catering, viandas, viáticos, etc.

-¿Dónde está puesto el énfasis en lo que resta de 2024?

-En lo que resta de este año, seguiremos implementando medidas para ajustar el gasto público en cuestiones que son absolutamente innecesarias, tal como lo venimos haciendo. El déficit es cero. Es un juramento. Al mismo tiempo, continuaremos aplicando medidas que le brindan herramientas concretas a la Justicia para que pueda meter presos a los delincuentes.

-¿Cómo avanza el proceso de introducción del Código acusatorio y las etapas de implementación?

-En tan solo nueve meses logramos implementar el Código acusatorio prácticamente en la mitad del país, incluyendo los distritos de Rosario, Mendoza, San Luis y San Juan. Este mismo año, se implementará en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Durante los próximos dos años culminaremos su aplicación en todo el país . Es un esfuerzo enorme que nos reconocen los jueces y fiscales, y pronto lo hará toda la sociedad.

-¿Qué diferencias concretas traerá aparejado en relación al sistema vigente y cuál es la posición de las representaciones de abogados, jueces y fiscales al respecto?

-Con este nuevo régimen, se van a terminar los juicios lentos y eternos, con tiempos muertos, y los delincuentes van a ir presos. Basta de impunidad, los juicios se harán en un plazo razonable. En Mendoza, con su implementación, logramos una condena por narcotráfico en tan solo dos días. En Rosario, concluimos un juicio por drogas en 30 días, cuando antes tomaba años. Desde su implementación en Salta y Jujuy, los tiempos de los juicios se han reducido a más de la mitad. Además, este nuevo sistema fomenta la oralidad, la inmediatez, la celeridad y la transparencia, promoviendo el trabajo directo de jueces y fiscales. También incorpora nuevas tecnologías, como la digitalización y las audiencias grabadas.

-¿Cuál es el modelo que consideran como base para el sistema en Argentina?

-Es un sistema similar al inglés y estadounidense, donde el fiscal investiga y formula la imputación, el defensor defiende y el juez se encarga de garantizar que el juicio se lleve a cabo correctamente , favoreciendo la imparcialidad. Asimismo, este sistema promueve los acuerdos de conciliación, reparaciones y el fiscal selecciona las investigaciones y las desecha, por ejemplo, ante hechos insignificantes. Permite que solo lleguen a juicio los casos complejos y de gran envergadura, y que los jueces se dediquen a los asuntos importantes, el crimen organizado, el narcotráfico, etc.





El futuro del sistema de Registros Automotores

-Durante los primeros meses se avanzó con el cierre de numerosos registros automotores, ¿hay un número base o mínimo de registros que se debe alcanzar a nivel nacional a su entender?



-Cumplo con el compromiso de Javier Milei. En esta primera etapa, cerramos 165 Registros. Hoy tener un registro dejó de ser un negocio de importancia para sus titulares, les da pérdida y por eso quieren devolverlos . Un Registro de la Ciudad de Buenos Aires llegaba a cobrar hasta u$s 50.000 por mes, mientras que uno de zona norte de la provincia de Buenos Aires, u$s 10.000. Esto ya no sucede más, les pusimos un tope a las ganancias que pueden percibir.

-¿De qué manera se vinculan los cierres de registros con otras iniciativas anunciadas como la digitalización de los procesos en este sector?

-Para simplificar los procesos, eliminamos la cédula azul y el CETA, y varios formularios, dejamos de cobrar al momento de la inscripción la chapa patente, la cédula verde, el título y hasta dos firmas certificadas, y dejó de ser obligatorio el pago de multas o patentes para transferir un auto. También, redujimos el arancel de transferencia automotor a un 1%, lo que implica una devolución a los argentinos de más de $120.000 millones por mes. A su vez, los registros van a tener que competir por los usuarios. Ahora podés inscribir un 0km en cualquier registro de todo el país y podés elegir el que sea más barato, te quede más cómodo, o te atiendan mejor. Creamos el Legajo Digital Único, era incomprensible que en el siglo XXI todo el trámite se hacía a papel con los costos, el lugar, y el tiempo de traslado que implica. Con esta medida se genera un ahorro mensual para el Estado de $1.300 millones de pesos en traslado de correo.

-¿Puede haber más novedades en este sentido?



-Los registros ya no van a cobrar tasas ni impuestos para las provincias y/o municipios, dejan de ser cajeros de los municipios y las provincias. Tendrán que recurrir a otro "mecanismo" y quedarán a la vista. Y también terminamos con el monopolio de Casa de Moneda en la provisión de insumos y establecimos la libre competencia, lo cual permite bajar los costos.

Los Registros Automotores dejarán de retener obligatoriamente impuestos de sellos, multas y patentes cuando terminen de caer los convenios que ya denunciamos.



Por ese motivo, el nuevo Formulario 08 te da la libertad de elegir si querés pagar impuestos provinciales y municipales... pic.twitter.com/NGaFgpbQJ3 — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) September 19, 2024

-Dado que los registros automotores suelen tener vinculaciones a nivel provincial, ¿cómo se coordinará la implementación de estas reformas con las distintas jurisdicciones?

-Los Registros Automotores dependen de la Nación, no de las provincias ni de los municipios. Anteriormente, los registros funcionaban como cajeros de las provincias y municipios ya que cobraban sus impuestos, esto se terminó, ahora los ciudadanos no están más obligados a pagar sus impuestos y multas en los registros. Los ciudadanos tienen la potestad de decidir si desean pagar sus impuestos provinciales o no a través del registro a través del formulario 08 . Los argentinos deben comprender que los aranceles de los registros representan únicamente el 1% del valor del vehículo; el resto son impuestos provinciales o municipales. A partir de ahora los ciudadanos van a saber quién cobra y a dónde van sus impuestos.

-¿Impacta sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia perder ese porcentaje del valor de los trámites que se realizan en los registros automotores, como la entrega de licencias?

-Por supuesto que impacta. Muchísimo, pero nuestro compromiso es con los argentinos. Con la baja de impuestos el Estado nacional les devuelve a los argentinos $ 120 mil millones al mes. Esto quiere decir que el Estado deja de percibir ese monto.





El debate sobre las SAD en el fútbol y la postura del Gobierno

-Respecto a las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas, hay cuestionamientos desde parte de la dirigencia deportiva y una presentación hecha ante la Justicia, ¿están dispuestos a insistir por ese camino?

- El club es de los socios, no de los dirigentes. Estas medidas brindan libertad a los socios para que elijan cómo desean administrar su club . Argentina lleva años en un proceso de decadencia, y el fútbol no es la excepción; su éxito ha sido por los jugadores que juegan en clubes que son Sociedades Anónimas Deportivas, a pesar de los dirigentes. Las competencias argentinas y sus clubes han entrado en un preocupante proceso de deterioro. La autorización para que los clubes acepten capitales privados es un paso necesario para robustecer nuevamente el fútbol argentino, permitiendo sanear las arcas de clubes que hoy están al borde de la quiebra.

-¿Puede aumentar la brecha entre clubes de mayores y menores recursos para atraer mejores inversiones y jugadores, dejando a los clubes más pequeños en desventaja?

- Hoy no estamos en condiciones de rechazar inversiones multimillonarias por caprichos ideológicos, cuando la mayoría de los clubes ni siquiera tiene agua caliente en los vestuarios y las instalaciones se caen a pedazos . Si queremos seguir viendo a nuestros ídolos vestir las camisetas de los clubes en los que se formaron, que nuestros equipos sigan siendo protagonistas a nivel internacional, y que haya transparencia y control, debemos adaptarnos al mundo y permitir el ingreso de inversiones privadas.

-¿Qué ventajas comparativas consideran que traería el sistema de las SAD en relación al tradicional de la Argentina?

-Estas inversiones generarán empleo, obras, estadios e instalaciones adecuadas, colegios y educación, jóvenes sanos y deportistas. Nuestro objetivo es permitir que los socios elijan libremente el destino de sus clubes. Boca y River son ricos. Racing está muy bien administrado. No lo necesitan, pero el resto de los clubes, como Independiente y San Lorenzo, están en crisis económica.







El cierre del Ministerio de las Mujeres y el futuro de los programas de género

-A lo largo de estos diez meses se han aplicado recortes sobre diversos organismos, catalogados como "cajas políticas", frente a lo cual algunas organizaciones de la sociedad civil han advertido el impacto sobre programas dirigidos a sectores vulnerables...

-Por cajas de la política nos referimos al exministerio de las Mujeres que fue un fracaso absoluto porque hasta los femicidios aumentaron; al INADI que no cumplía sus tareas; los ñoquis y los Registros Automotores. Todos los programas de género están bajo investigación y observación. El Gobierno gastó $10 billones en políticas de género, la situación no mejoró y los homicidios de mujeres se incrementaron. Expuesto en un ejemplo sencillo, uno de los programas del exministerio de las Mujeres era el Programa Menstruar cuyo objetivo era promover el acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible, no tuvo resultado. En nuestro Gobierno siempre se protegerá la plata de los argentinos. La cuido más que a la de mis hijos .

-¿Por qué se resolvió el cierre del INADI siendo el único de su tipo en el Estado con foco en la discriminación?

- El organismo no cumplía con sus funciones. Era inoperante. Las denuncias por discriminación deben hacerse en la Justicia como corresponde, no en un organismo con un sesgo ideológico que era inútil en la materia de la competencia . El INADI contaba con un presupuesto de $3.000.000.000 del cual el 85% era destinado únicamente al pago de sueldos, mientras que el 15% restante era utilizado para cubrir gastos corrientes, viáticos y alquileres. Desde su creación pasaron 20 años y nunca hicieron el "Plan Nacional contra la Discriminación". Tenían más de 7.000 mil expedientes sin resolver, sin trámite y nosotros lo bajamos a 2500 en tan solo dos meses. En el 2023 el organismo gastó u$s 80 mil en la Asamblea Nacional de Mujeres Afrodescendientes y Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries Afros (LBTTNB), que duró un día. A su vez el organismo contaba con 44 oficinas, y por ejemplo en Villa Gesell había dos oficinas funcionando todo el año, que no tenían utilidad alguna. Era un organismo inútil que gastaba plata de los argentinos. Haremos su tarea y nos ocuparemos de la discriminación, pero de forma simple y eficaz con los empleados necesarios. No en exceso y sin justificación.

El INADI es una muestra más de como algunos organismos públicos fueron tomados por la militancia volviéndose ineficientes.



Desde ahora vamos a trabajar en contra de la discriminación de verdad. Con compromiso y sin superestructuras inútiles. pic.twitter.com/dT7mE9e4QK — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 22, 2024

-¿Cuál es la postura del Gobierno en términos de género?

-Precisamente, durante el gobierno de Alberto Fernández el Estado Nacional gastó $ 10 billones en políticas de género que fueron un fracaso absoluto: los asesinatos de mujeres aumentaron. Lo he denominado "la hipocresía del género" y se perdió de vista que nuestra Constitución Nacional ya garantiza la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, no hace falta la creación de un organismo que era una caja de la política más. Esta es la razón por la cual cerramos y desmantelamos el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en tan solo un mes donde el 80% del presupuesto se gastó en sueldos. Tenía 1000 empleados. Más empleados que el Ministerio de Seguridad, Transporte y Defensa. Y de las mil personas, sólo 70 trabajan en forma presencial mientras que el resto lo hacen por Zoom. Nosotros cerramos todo esto. Nuevamente: a trabajar y a cuidar la plata del argentino.

-¿Qué sucederá con los programas de género?