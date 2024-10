Cúneo Libarona dio de baja un acuerdo para darles tierras al Pueblo Mapuche

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio de baja el acuerdo establecido por la Administración anterior, mediante el cual se cedieron tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos indígenas , a los cuales el Gobierno caracterizó de "criminales" y "supuestos mapuches".

El anuncio realizó un día después de que se condenara a siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu , que en noviembre de 2017 usurpó siete hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales.

"Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras. Eso se terminó, anulamos ese acuerdo", explicó el ministro judicial y sostuvo que "Argentina no negocia con terroristas".

Eso se terminó, anulamos ese acuerdo. pic.twitter.com/8tRYTRcSYo — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) October 1, 2024

" Anulamos de forma definitiva la cesión realizada por el gobierno anterior e incitamos a las fuerzas de seguridad a que desalojen esas tierras de sus usurpadores ", expresó Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. (Presidencia)

La administración del Frente de Todos se comprometió a reconocerle como sitio sagrado a diferentes hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a comunidades mapuches en el marco del Tercer Encuentro de la Mesa de Diálogo con comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia".

Al respecto, Cúneo Libarona aseguró que " hace años que grupos autodenominados mapuches vienen tomando a la fuerza tierras públicas y privadas y lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarle dichas tierras del Estado a estos delincuentes ".



El presidente Alberto Fernández reunido en Neuquén con representantes de comunidades mapuches

Seguidamente declaró que "estos grupos han estado implicados en reiterados actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados en nuestro país". Ejemplificó que "en el año 2022 el grupo lof Lafken Winkul Mapu incendió deliberadamente la cabaña "Los Radales" y un puesto de Gendarmería Nacional en Río Negro".

Al respectó aseguró que "estas acciones criminales atentan no solo contra el patrimonio nacional sino también contra los derechos de todos los argentinos". Concluyó que "este gobierno no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley".