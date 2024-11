Apuesta a la inversión estatal y un pedido a Milei: "No improvisar"

Antes de su presentación en la 30º Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, contó la inversión que hizo en su provincia para mantener a flote las pymes y empresas medianas "en medio de una recesión" y remarcó la necesidad de tener un Presupuesto 2025 para poder proyectar el próximo año.

El encuentro de la UIA estuvo marcado por la controversia producto de la ausencia de Milei y del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo . Esto se da en una tensión con un sector industrial que reclama igualdad de condiciones a las importaciones.

Solo estuvo presente el secretario de Producción, Juan Pazo, y anunció que el Gobierno nacional enviará una nueva ley que incluiría una reforma laboral y de inversiones basada en el capítulo laboral del DNU 70/30 para fomentar la capacidad de las pymes.

El gobernador de San Juan participó este martes junto a el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego del panel "Consensos y acuerdos para alcanzar un modelo productivo federal".

"Para que no se cayera la actividad económica, pusimos en juego más de $ 44 mil millones destinado a emprendimientos o emprendedores, a la microempresa, a las grandes empresas, porque definitivamente sabíamos que si no lo hacíamos íbamos a sentirla todavía más", indicó Orrego sobre el primer año de recesión de Milei.



Entre las principales demandas de los gobernadores figura la obra pública donde los cuatro coincidieron en la importancia de desarrollar la infraestructura para fomentar la producción.

Allí los gobernadores estuvieron de acuerdo con la política de reducción del déficit fiscal y aseguraron que sus economías están ordenadas. Asimismo, también repasaron los modelos de reducciones impositivas que tienen para distintos sectores productivos de sus provincias.

Sin embargo, ante la mención del diálogo con el Gobierno nacional y la coparticipación todos los gobernadores coincidieron en un gesto de tensión.

Durante su presentación Orrego subrayó la necesidad de sostener el empleo y la articulación de lo público y lo privado que suceden las cosas.

"La justicia social es importante: no significa que el Estado pueda todo, sino que cada padre o madre pueda llevar lo necesario a su hijo. No contamos con transferencias discrecionales ni con el subsidio al transporte y salud, pero estoy seguro de que salimos a cubrirlo porque es necesario proteger las familias", indicó

Para Orrego, hay que seguir aportando para ver cómo se logra que estas medidas se vayan desarrollando.

- ¿No teme que no haya Presupuesto para el año que viene viendo como vienen las negociaciones?

-Creo que el Presupuesto siempre es bueno, llevar certeza y no improvisar. Si el Gobierno tiene por ahí la posibilidad de prorrogar o no tener el Presupuesto, es una cuestión que el gobierno determinará. Con el Presupuesto en mi provincia vamos a tener un plafón, un horizonte, una mirada.

-¿Qué expectativas tiene viendo la apertura de las importaciones y las desregulaciones en cuanto al impacto de las mismas?

-Este ha sido un año muy particular, todos lo sabemos. Ha habido un ajuste fiscal muy importante que evidentemente ha tenido un costo. Pero ha sido importante para el Gobierno porque puede obtener más de 20 mil millones de dólares el año que viene.

-¿Cómo cree que puede afectar a las industrias de su provincia?

-Yo no soy economista, pero valga el sentido común en esto, que el tema del tipo de cambio, evidentemente hay sectores que va a favorecer y hay sectores que va a afectar mínimamente. Nosotros todavía ni siquiera salimos de esa crisis profunda, pero lo estamos intentando y eso marca sí, la baja de la inflación.

1ª Cumbre de Minería Sostenible: construyendo el futuro de nuestras provincias %uD83E%uDEF1%uD83C%uDFFB%u200D%uD83E%uDEF2%uD83C%uDFFC



En un encuentro histórico junto a los gobernadores @alfredocornejo, @GustavoSaenzOK, @RaulJalil_ok y @carlossadirjuy; asumí la presidencia de la Mesa Interprovincial del Cobre %u270D%uD83C%uDFFC, reafirmando... pic.twitter.com/XnxREmIzeF — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) November 27, 2024

-¿Qué medidas han tomado en su provincia para paliar la crisis?



-Para que no se cayera la actividad económica, pusimos en juego más de $ 44 mil millones destinado a emprendimientos. Fue inédito por la cantidad de recursos que se puso. Obviamente, muchos de ellos lo hicimos con el Banco San Juan, que es el agente financiero de nuestra provincia. También lo hicimos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sobre todo lo que es la eficiencia hídrica, la eficiencia energética y también a la economía circular. Con una tasa importante porque tuvimos le pusimos una tasa variable del 26% por debajo de la de LAC y eso prestamos prácticamente los 44.000 y hoy vamos a seguir por ese camino, a los efectos de que no se nos caiga la actividad. Me parece que para el año que viene, si la Argentina mejora en algunos términos, lo que hay que llevarle al mundo es seguridad jurídica, estabilidad fiscal y confianza.

-¿Qué considera clave para atraer inversiones?

-El primer problema que tenían los argentinos siempre fue la inflación. Ahora ha pasado a estar a unos escalones abajo, pero ha pasado a ocupar un lugar importante la desocupación. Y para eso lo que necesitamos es poner en juego mucha confianza para que vengan a invertir. No sé si hay otra forma.