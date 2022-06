Grandes empresarios de AEA hablaron de fracaso y pidieron reglas claras al Gobierno

La celebración de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) fue una gran catarsis. Los empresarios más importantes del país, que rara vez hablan en público, repitieron la palabra "fracaso". Las disertaciones incluyeron frustraciones, reclamos futboleros para que el Gobierno se corra del medio y hasta bromas cínicas sobre la inflación. El coro se sumó a los habituales reclamos sobre baja del gasto y de los impuestos, las reformas estructurales y la necesidad de que haya reglas consistentes en el tiempo.

El descontento generalizado dejó algún resquicio para que Paolo Rocca, de Techint, manifestara su optimismo sobre la posibilidad estratégica del país, o que Luis Pagani, de Arcor, marcara su expectativa de que se abra un camino hacia mayores exportaciones de alimentos elaborados. Apenas eso entre un mar de reclamos al Gobierno y a la clase política en general por la crisis actual y un semidesierto de autocrítica.

Paolo Rocca, de Techint, sobre el gasoducto Néstor Kirchner: "No hubo corrupción ni direccionamiento"



Martín Guzmán coincide con Paolo Rocca en AEA tras la polémica por el gasoducto y cierra la revisión del FMI



"Los argentinos llevamos décadas de crecimiento ínfimo, de inflación endémica, de desequilibrios fiscales y de balanza de pagos permanentes, de emisión monetaria y endeudamiento para financiarlos", comenzó Héctor Magnetto, el mandamás del Grupo Clarín.

"En este trayecto de declinación el país ha aumentado enormemente el gasto público y los impuestos, aún los más distorsivos", agregó. "En este caso, además de distorsivo es confiscatorio" , continuó, en alusión a la renta inesperada. Magnetto compartió panel con Pagani (Arcor) y Alberto Hojman (BGH). "Hay inflación por falta de confianza, porque no hay un plan ni visión, porque se gasta más de lo que corresponde", consideró Hojman.

inflación y remarcación

"¿Qué hace La Anónima con la inflación", preguntó el moderador Ricardo Kirschbaum a Federico Braun, dueño de la red de supermercado. "Remarca precios todos los días, jaja", respondió el empresario. "Tengo 43 años de supermercadismo, salvo algún breve interregno, siempre hubo algún tipo de control de precios. Esto es insólito y todavía siguen creyendo en eso", agregó.

Guzmán cerró la reunión de empresarios por los 20 años de AEA

Braun fue muy descarnado con el país. "Somos un fracaso", dijo. "Hay que generar consensos. No puede ser que haya quienes duden entre capitalismo o comunismo. Era entendible en los 70, pero no hay país socialista o comunista exitoso, un fracaso estrepitoso. La sociedad debe entender que el único modelo de país es capitalista", continuó. Luego, utilizó la ley de Góndolas para oponerse a la intervención del Estado. "Es surrealista creer que un legislador puede saber mejor que yo lo que puedo hacer", se quejó.

el fracaso argentino

El supermercadista compartió panel con Carlos Miguens, Martin Migoya (Globant) y Paolo Rocca (Techint). Miguens recogió el guante del "fracaso". "Argentina fracasa porque, en cinco generaciones, cada generación le entrega a la otra un país peor, y yo le voy a entregar a mis hijos un país peor", dijo. Si bien dijo que es "responsabilidad de todos", luego apuntó: "Son los políticos los que hacen las reglas. La política tiene que poner las reglas de juego y cumplirlas".

Gestión Daniel Scioli: quiénes siguen en el Ministerio de Desarrollo Productivo tras la salida de Matías Kulfas



Paolo Rocca, de Techint, sobre el gasoducto Néstor Kirchner: "No hubo corrupción ni direccionamiento"



El empresario, con intereses en la energía, la minería y el agro, también hizo catarsis sobre distintas trabas que el Estado, dijo, le pone al intentar desarrollar sus negocios. En Chubut, sostuvo, le impidieron desarrollar un proyecto minero por "contaminación visual de la Ruta 40".

el arco quieto

Migoya enumeró una decena de críticas al estado actual de las cosas. Pareció apuntar directo contra el Gobierno. "Dejenme el arco quieto. Si no saben qué hacer, no hagan nada. Dicen ‘hay que redistribuir'. ¿Por qué? Si no saben, o no, pueden, al menos dejen las cosas como están", se quejó. También pidió recuperar "principios muy básicos", como "gastar responsablemente, como cada uno en su casa; cuando hay, se gasta, y cuando no, no". El empresario también consideró que no se premia el mérito. "El mérito es la antítesis del populismo. Mientras el emprendedurismo confía en su gente, el populismo no", completó su decálogo de quejas.

Migoya, Rocca y Miguens compartieron panel en AEA

Un auditorio repleto de dueños y ejecutivos ( Eduardo Elsztain, Gustavo Weiss, Natalio Grinman, Miguel Acevedo, Antonio Aracre , entre otros) escuchaban estos lamentos. También economistas y dirigentes de la oposición. Acudieron los exministros de Economía Alfonso Prat-Gay y Hernán Lacunza, el ex vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, el exministro de Producción Dante Sica, el extitular de la AFIP, Alberto Abad, el diputado Luciano Laspina, y los economistas Carlos Melconian y Eduardo Levy Yeyati, entre otros.

Sobre el final, el presidente de AEA, Jaime Campos, interpeló al ministro de Economía, Martín Guzmán sobre la inflación, que asoció a los desequilibrios fiscales, la presión impositiva y la falta de dólares. "La presión tributaria está casi a niveles de los países de la OCDE, pero uno percibe que todo el tiempo aparecen nuevos impuestos. ¿Qué dirección quieren como gobierno?", reclamó.