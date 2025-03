Encuesta: qué opinan las empresas de los impuestos en la Argentina

Una reciente encuesta llevada a cabo entre las empresas que operan en la Argentina reveló que opinan los hombres de negocios sobre los impuestos que deben pagarse en el país.

El sondeo se realizó en momentos en que la Argentina debate su futuro sistema impositivo, uno de los de mayor presión en el mundo.

Fueron consultados más de 100 directores financieros y especialistas impositivos de compañías medianas y grandes de todo el país correspondientes a los sectores financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufacturero y comercial, entre los más importantes.

Encuesta sobre los impuestos en la Argentina: qué dijeron las empresas

Los principales resultados del relevamiento hecho por KPMG Argentina indican lo siguiente:

54,37% dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden.

93% afirma que el marco fiscal no ayuda a la inversión.

37,8% cree que pagará más impuesto a las ganancias por los mejores resultados de 2024.

La provincia de Buenos Aires es la de mayor presión fiscal del país.

66% considera que el RIGI es positivo para invertir.

Un 33% manifiesta preferir no vender a lidiar con la carga tributaria de algunas provincias.

Un 82% posee saldos a favor de diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención.

La Corte Suprema continúa obteniendo el más alto puntaje (6.15) en objetividad en materia fiscal.

El Ministerio de Economía es percibido como el mejor interlocutor a la hora de interesarse por problemáticas impositivas que afectan la actividad económica.

66% cree que la presión fiscal continuará en 2025 en los mismos niveles que en 2024.

que en 2024. 68% sostuvo que mantendrá sus inversiones.

93% manifestó que las provincias no tienen el interés en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.

Encuesta sobre los impuestos en la Argentina: cuáles son los tributos más criticados por las empresas

El replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la iniciativa fiscal más votada para facilitar decisiones de inversión en Argentina.

En opinión de los encuestados, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos crece y se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los que encarecen de manera determinante los precios y servicios que venden las empresas (54,37%).

Es seguido por Ganancias (14,56%), y Otros con el 13,59% (dentro de este concepto, un 65% señaló al Impuesto País, un 14% Derechos de Exportación y otro 14% Tasas Municipales).

A su vez, y dejando de lado el efecto de la inflación, el sondeo de la mencionada consultora indica que "más de un tercio de los consultados (37,86%) prevé tener un resultado sujeto a impuesto por 2024 (a pagar en 2025) mayor que en 2023. Un 23% espera determinar un resultado impositivo menor que en 2023 y un 6% estima presentar una utilidad impositiva igual que en 2023. Finalmente, un 33% de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2024 al igual que el año anterior".

Con respecto a la presión impositiva por distrito, el informe enfatiza: "La Provincia de Buenos Aires sigue liderando las opiniones como en las ediciones anteriores de la encuesta como la jurisdicción más gravosa. Lo novedoso de este año es que las opiniones ubican a Misiones en segundo lugar desplazando a la Ciudad de Buenos Aires al tercero".

En este sentido, se agrega que "si bien la mayoría de las opiniones manifiesta aun no haber restringido operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios ante la carga fiscal de algunas provincias, no deja de ser significativo que un 33% manifieste haberlo hecho. Las respuestas reflejan un aumento del 65% entre quienes definen de antemano no operar en determinadas jurisdicciones respecto al 20% que se manifestó en la encuesta del año pasado".

Con relación a las tres iniciativas fiscales establecidas en la Ley Bases (RIGI, Blanqueo y Moratoria), la opinión de los encuestados resultó muy positiva en cuanto a su probabilidad de éxito. "Respecto al RIGI, dos tercios de los encuestados consideran que resultará exitoso desde la captación de nuevas inversiones. Por otra parte, un 93% prevé que resultará exitoso el régimen de blanqueo, y un 92% respecto al régimen de moratoria, ambos en términos de lo que aporten en materia de recaudación", afirma la encuesta.

Encuesta sobre los impuestos en la Argentina: perspectiva de las empresas para 2025

Sobre la presión fiscal y las inversiones, un 66,32% de los consultados manifestó que la presión fiscal seguirá igual en 2025 y un 18,95% que será menor y, en consecuencia, el 68,42% indicó que mantendrá las inversiones.

"Si bien la mirada de los encuestados en cuanto a un agravamiento de la presión fiscal en la economía se ha mantenido muy alta en los últimos 6 años, este año se advierte un quiebre relevante. La opinión mayoritaria considera que el 2025 será un año de igual presión tributaria que en 2024. En contraste, en los años anteriores la opinión mayoritaria preveía un aumento de la presión para el año entrante", dijo Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG Argentina y responsable de la encuesta.

Y agregó: Consecuentemente con las mejores expectativas receptadas, las opiniones que indican un aumento de la inversión para 2025 se acercan a un 18% cuando en los dos años anteriores eran del 5% tanto para 2023 como para 2024. Mientras el porcentaje de quienes manifiestan mantener sus inversiones en Argentina subió de un 65% en el 2024 a un 68% este año. Se advierte también un marcado descenso entre quienes manifiestan su decisión de disminuir inversiones".