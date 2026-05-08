La autoridad tributaria actualizó las reglas para el ingreso de mercancías en zonas fronterizas y fijó nuevos topes económicos, cantidades máximas y condiciones obligatorias para quienes crucen productos sin pagar impuestos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) modificó las condiciones del régimen de tráfico fronterizo mediante la Resolución 235 de 2025, ajustando los montos permitidos para 2026 y reforzando los controles para evitar el contrabando y el uso comercial indebido de mercancías. La actualización aplica especialmente para habitantes y viajeros de municipios ubicados en zonas limítrofes con países vecinos, quienes podrán ingresar determinados bienes sin declaración aduanera siempre que respeten los límites establecidos por la entidad. Con la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2026, la DIAN estableció que el cupo máximo permitido bajo esta modalidad será de 100 UVT. Teniendo en cuenta que la UVT quedó fijada en $52.374 para este año, el valor total autorizado asciende aproximadamente a $5,2 millones en mercancías destinadas al consumo familiar o personal. La normativa aclara que este beneficio no puede utilizarse para actividades comerciales ni para reventa de productos dentro del territorio colombiano. Las personas que hagan uso de este régimen deberán cumplir varias condiciones obligatorias definidas por la autoridad aduanera. Entre ellas, según compartió El Tiempo, presentar documento de identidad, portar la factura original de compra y respetar el límite máximo de 10 unidades por cada tipo de producto transportado. Además, el tránsito solo podrá hacerse a través de pasos fronterizos oficialmente habilitados y la frecuencia permitida será de una vez por semana por núcleo familiar. La DIAN también advirtió que, si se exceden los topes permitidos o las cantidades autorizadas, será obligatorio diligenciar el formulario correspondiente y pagar un tributo especial sobre el exceso. La regulación mantiene una lista amplia de bienes considerados esenciales para las dinámicas económicas de frontera. Entre los artículos autorizados aparecen: También se permite el ingreso de algunos bienes de uso personal o doméstico bajo la modalidad de equipaje acompañado, siempre que no correspondan a cantidades comerciales. En ciertos productos específicos, como teléfonos celulares, el límite es hasta tres unidades. La entidad explicó que quienes excedan los montos o cantidades autorizadas deberán realizar la declaración formal y asumir el pago de un tributo único equivalente al 15% del valor correspondiente. Además, los controles aduaneros podrán verificar el destino de las mercancías para determinar si existe una finalidad comercial encubierta. Con estas medidas, la DIAN busca mantener el intercambio habitual en las regiones fronterizas sin afectar los mecanismos de control tributario y aduanero del país.