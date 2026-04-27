A un mes de la primera vuelta, una nueva encuesta presidencial en Colombia confirma el liderazgo de Iván Cepeda en la intención de voto. El sondeo, basado en miles de entrevistas en todo el país, muestra una ventaja sostenida frente a sus principales contendores. Los resultados también evidencian movimientos relevantes entre quienes disputan el segundo lugar. Mientras algunos candidatos crecen, el panorama sigue abierto de cara a la definición de la intención de voto 2026. Según la medición, Cepeda alcanza más del 44% de la intención de voto, consolidando una diferencia significativa frente a Abelardo de la Espriella, quien se ubica en segundo lugar con poco más del 21%. En tercer puesto aparece Paloma Valencia, cercana al 20%, siendo la candidata con mayor crecimiento reciente. Más atrás se sitúan otros aspirantes con cifras inferiores al 5%, lo que refuerza la concentración de la competencia en tres figuras principales. Además, un porcentaje cercano al 5% de los encuestados optaría por el voto en blanco. La encuesta fue realizada Invamer para Caracol Televisión y Blu Radio. En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda mantiene la delantera frente a todos sus posibles rivales. En un enfrentamiento con De la Espriella, supera el 54% frente a poco más del 42 %, ampliando su margen. El duelo más ajustado se daría frente a Paloma Valencia, donde la diferencia se reduce, aunque Cepeda seguiría imponiéndose con una ventaja moderada. En contraste, frente a Sergio Fajardo, el candidato líder logra una distancia más amplia. Estos resultados reflejan un escenario donde, pese al liderazgo consolidado, la segunda vuelta electoral aún podría presentar variaciones según el comportamiento del electorado.