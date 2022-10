Encuesta exclusiva: a qué políticos prefieren los argentinos y qué piensan sobre las PASO y la economía

Dominada por la delicada situación económica que atraviesa el país, en particular en materia inflacionaria, la sociedad manifiesta su preocupación por el futuro y reclama no cambiar las reglas de juego políticas , al menos hasta que pase el próximo turno electoral, en particular la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Así lo revela la última entrega del Monitor del Humor Social y Político que D'Alessio Irol/Berensztein elabora de manera exclusiva para El Cronista. El estudio exhibe también una mejora entre los votantes oficialistas sobre la situación actual de la economía (6 de cada 10 encuestados consideran que está mejor que hace un año) que, no obstante, no logra traducirse en una recuperación general de la imagen de los principales dirigentes del Frente de Todos, muy por detrás de varios opositores y potenciales candidatos para 2023 en el sondeo.

Es la inflación, en definitiva, la que domina las preocupaciones sociales -así lo marca el 93% de los entrevistados- y alimenta la incertidumbre sobre la situación económica, resaltada como uno de los principales problemas por siete de cada diez participantes del estudio. A tal punto que hoy la perspectiva sobre el futuro continúa siendo mayoritariamente negativa. Según el último relevamiento, realizado el mes pasado a 1055 adultos en todo el país, un 67% cree que la situación económica será peor dentro de un año.

Para entonces, ya sabremos si los argentinos habrán atravesado o no el camino democrático de las PASO.

¿QUÉ PLANTEA EL VOTANTE SObre las PASO?

La discusión no es nueva en la política argentina. Desde hace varios años, cada vez que se avecina un comicio de esta naturaleza, el oficialismo propone derogarlo, mientras que el núcleo mayoritario de la oposición lo rechaza. Sea quien sea el que esté de un lado o el otro.

A 13 años de su creación, mediante la sanción de la ley 26.571, y a diez meses de una nueva cita con las urnas, la posible derogación de las PASO volvió este año a ser un tema de debate político que en esta ocasión llegó inclusive al Congreso, mediante un proyecto presentado por el diputado oficialista Luis Di Giácomo para eliminarlas que ya recibió la reprobación opositora.

Pero más allá del debate político aparece una clara manifestación social al respecto, que cruza la grieta y plantea su visión sobre este tema. Un 53% de los encuestados creen que las PASO deben ser eliminadas, pero solo 27% sostiene que ese camino debe recorrerse ya mismo. Un mayoritario 69% considera que no es el momento adecuado, aunque un 26% sostiene que sí hay que avanzar en esa línea después de las elecciones 2023. Así, solo un 43% prefiere mantenerlas, apoyado en seis de cada diez encuestados que eligieron a Juntos por el Cambio en los últimos comicios, uno de cada tres libertarios y un 30% del resto de las fuerzas.

"La eliminación de las PASO es vista en forma negativa por parte de la población", remarca el consultor Eduardo D'Alessio, y agrega que "se trata este de uno de los tantos temas de manejo político que se encuentran alejados de las necesidades de la población".

La imagen de los políticos

Para Juntos por el Cambio, particularmente, las PASO representarán la oportunidad de dirimir candidaturas y liderazgos dentro de una coalición que muestra a los dirigentes con mejor imagen en esta encuesta.

El ranking es encabezado por Patricia Bullrich (51% de imagen positiva), seguido por Fernán Quirós (49%), Luis Juez y Ricardo López Murphy (ambos con 48%). El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, alcanzan un 38% de imagen positiva, mientras que otro aspirante presidencial, Facundo Manes, baja a 33%.

En el oficialismo, destaca la figura del diputado Leandro Santoro con 34%. La vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alcanzan al 29%; mientras que el presidente Alberto Fernández se mantiene en el nivel bajo de su gestión, con 19%.



La gestión del Gobierno, de hecho, mantiene un nivel de rechazo del 74%, aunque el apoyo del votante oficialista creció con el cambio registrado en economía , pasado del piso de 62% registrado en julio, al actual 66%.

Al respecto, D'Alessio indicó que "en esta medición se ha roto el paralelismo de la tendencia de imagen de la gestión del Gobierno con la imagen del Presidente", y remarcó que "mientras la imagen del Presidente continuó con su tendencia descendente, la de gestión de Gobierno ha logrado una inflexión. Esto se debe, muy probablemente, por el ingreso de Sergio Massa al Gobierno y el cambio de identidad de gobierno = presidente".

Ranking completo de imagen

Sin dudas que la situación económica y la proyección sobre el futuro tienen su impacto en la imagen de los principales dirigentes políticos.

De hecho, además de los ya nombrados, la lista de dirigentes políticos con buena imagen positiva muestra una fuerte preponderancia de dirigentes de Juntos por el Cambio, al punto que también anota en los primeros lugares los nombres de Mario Negri (43%), Martín Lousteau (41%), Elisa Carrió (41%), María Eugenia Vidal (40%), Jorge Macri (40%), Rogelio Frigerio (40%) y Waldo Wolff (40%) y Diego Santilli (39%).

En el caso de los libertarios, José Luis Espert reúne un 39% de imagen positiva, mientras que Javier Milei aparece más retrasado con un 26%, aunque ambos se muestran en alza. Por la izquierda, Myriam Bregman llega a 21% y Nicolás del Caño, al 13%