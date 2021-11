FMI: Chodos sobre las negociaciones, el acuerdo y la capacidad de la Argentina para afrontar sus deudas

Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), definió el último miércoles qué es una negociación, explicó cuáles son las instancias del acuerdo y describió cómo se encuentra la Argentina para afrontar sus deudas con el organismo internacional.



Para el representante argentino, "una negociación es un proceso en el que uno tiene en claro a dónde quiere llegar, qué representa, cuáles son los intereses que defiende y cómo puede generar los mecanismos tales de que se potencie el poder negociar para llegar a lo que uno necesita, de acuerdo a los intereses que (uno) representa".

"Entendiendo también cuáles son los riesgos de no hacerlo y jugando en este esquema de maximizar el retorno social que tiene ese proceso, y entendiendo que esa es la prioridad -delineó-. Una negociación claramente no es la obediencia directa o firmar un contrato de adhesión, eso no es una negociación. El problema es cómo te parás frente a eso".

A su vez, indicó que "hay que entender que el pasar por el Congreso y pasar por la discusión social respecto de generar los mecanismos de consenso para que el programa se termine acordando con el FMI es fundamental" ya que "potencia la posición de la Argentina", pero también "potencia la viabilidad futura del programa; y a la vez la sensación de mayor potencial, de más confianza en el conjunto de la economía".

"Al Fondo mismo le conviene y, de alguna manera, es un requisito que tenga un amplio consenso en lo que sea la negociación final; por razones económicas y políticas que se transforman en las zonas económicas", deslizó Chodos en un diálogo con C5N.

En otro tramo de la entrevista, opinó que " Hay un problema de diseño en esa conceptualización de los sobrecargos o sobretasas. Hay una norma que nosotros creemos que está mal, y que avanzamos y proponemos revisarla, revisarla por el conjunto".



DEUDA DEL 2018

Sobre la deuda tomada en 2018, expresó: "Puede ser que no haya claridad de la dimensión de lo que implica en la economía argentina y cuánto va a condicionar y afectar la vida social, económica y política de los argentinos en los próximos años".

Y precisó: "Tiene un tamaño tal que es entre tres y cuatro veces el del programa del 2001, que termina en el colapso del final de la convertibilidad, el que acompaña el megacanje".

Vencimientos



Respecto de los vencimientos de la deuda con el FMI, por casi u$s 20.000 millones de cara al 2022, el director por la Argentina ante el organismo admitió que aquellos a partir de marzo "exceden la capacidad de la Argentina de afrontarlos".

"El desembolso (del préstamo del FMI) vino, conceptualmente, para un gobierno, que es lo que nunca debería ocurrir, ni con este ni con ninguno", puntualizó.

"O sea, el Fondo que es el organismo que viene a solucionar la crisis de balanza de pagos -continuó-, hoy estamos en una situación tal que nuestro mayor problema de la balanza de pagos es el Fondo mismo. Con lo cual, de ahí que sea tan fundamental llegar a un programa sostenido, consistente y que tenga una solución en el tiempo".

En esa línea, Chodos advirtió que "A partir de marzo vienen vencimientos que claramente exceden la capacidad de la Argentina de afrontarlos así como están planteados, por eso es tan importante el programa". Y luego completó: "el minutero de cuándo se termina el programa y cuándo se cierra, depende de cómo siga el proceso de negociación. No tengo una definición de qué día exactamente, a qué hora".

"El acuerdo tiene muchas instancias -explicó-, una parte técnica, el acuerdo con el staff, el directorio del organismo, el Congreso de la Nación y la discusión social. Hay todo un proceso, se van generando instancias agregadas".