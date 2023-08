Empresas esperan que el giro del Fondo destrabe pagos de importaciones

Las empresas de consumo masivo que firmaron acuerdos de precios con el Gobierno esperan que el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por al menos u$s 7500 millones destrabe pagos de importaciones demorados. La necesidad de acceder a divisas fue parte de la conversación con la Unidad de Precios que ahora encabeza el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

No hubo, sin embargo, ninguna promesa oficial. Los funcionarios no fueron específicos ni en los beneficios fiscales que tendrán las empresas que suban los precios de acuerdo a la pauta del 5% mensual ni en la manera en que se destrabarán los pagos al exterior. Michel les adelantó que el Banco Central trabaja en algún tipo de instrumento que, sin mayores detalles, distintos ejecutivos que se reunieron con su equipo asociaron a cuentas o letras dollar linked que funcionen como mecanismo de cobertura.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajaba esta semana a Washington para aguardar en esa ciudad la reunión del directorio, el miércoles 23. La semana pasada, en entrevistas televisivas, enfatizó que el Fondo "impuso" la devaluación del tipo de cambio oficial y que eso destrabaría el desembolso comprometido antes de las PASO. Con los u$s 7500 millones, dijo, se saldarían los préstamos puente de la CAF y Qatar y se recompondría la porción del swap con China que se venía empleando para pagar importaciones.

Ingreso de dólares

"Tienen la expectativa de que entren dólares la semana que viene, pero no nos dijeron cómo los repartirán", dijeron en una gran empresa de consumo masivo que se reunión con los funcionarios el jeves. "Se comprometieron a flexibilizar más las importaciones y lo relaciono con que esperan tener cerrado el acuerdo con el Fondo", coincidió el representante de otra firma líder.

Sin embargo, el Fondo fue enfático en la necesidad de acumular reservas. El Banco Central compró casi u$s 650 millones en los primeros cuatro días de tipo de cambio a $ 350, aunque con importaciones restringidas.

El menú de beneficios que el Gobierno propuso a las empresas comprende, también, alivios fiscales por unos seis puntos, para que la recomposición de la caja sea de 11% por mes (cinco puntos de aumento de precios y menor carga tributaria), y estabilidad del tipo de cambio por 90 días.

Guillermo Michel, ungido como negociador en los acuerdos de precios.

La estabilidad cambiaria y la alta tasa de interés también funcionaría como herramienta financiera. El Banco Central cree que la suba de 21 puntos en las tasas permite hacer carry trade, sobre todo a aquellas empresas que tengan pesos disponibles y problemas para dolarizarse. Si avanza la opción dollar linked, las compañías podrían optar entre la tasa y la cobertura.

Deuda a tope

El escenario, claro, dista de ser el mejor. Las compañías de distintos sectores ya advierten problemas para postergar pagos a sus proveedores. Como contó El Cronista, las cadenas de pagos con el exterior están resentidas.

En una gran empresa multinacional dijeron que ya no tienen margen de los proveedores para ampliar la deuda comercial. "Si no pagás, no te ponen más órdenes", afirmaron. En el sector de electrónica, la deuda con proveedores chinos llegó a niveles récord. Una multinacional abrió una cuenta en Londres para pagar, desde allí, a los proveedores de insumos hacia la Argentina, pero con el compromiso de que la sede local deberá saldar ese descubierto en algún momento.