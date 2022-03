Empresarios van al diálogo de Alberto con poca expectativa y descuentan que los precios acelerarán

La nueva convocatoria al diálogo tripartito, ahora con programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluido, tomó al mundo empresario con pocas expectativas y en alerta ante versiones de un nuevo congelamiento de precios.

Guerra contra la inflación: qué tiene el Gobierno en mente para anclar el precio de los alimentos

Más retenciones, más Precios Cuidados y programas para almacenes: así arranca la "guerra" a la inflación

Un puñado de medidas sueltas que trascendieron, la certeza en compañías, gremios y funcionarios de que la suba de precios acelerará y las idas y vueltas de un Gobierno que promete una "guerra contra la inflación" sin muchas herramientas para sostenerla desinflaron los tibios intentos de relanzamiento que algunos hombres y mujeres de negocios esperaban una vez concluida la renegociación de la deuda.

"La verdad, tengo pocas expectativas", confió uno de los empresarios que se esperanza con que el acuerdo con el FMI sirva de disparador para una segunda etapa de gobierno más alienada con las pretensiones del sector privado y que se entusiasma con una recuperación económica. "Si nos va a llamar para más de lo mismo, estamos muy mal", opinó otro ejecutivo de una gran empresa.

Las primeras negociaciones colectivas en torno al 45% pero con cláusulas de revisión a los pocos meses contrastan con la aceleración de los precios de los alimentos y bebidas que, anticipan economistas y empresarios, será más dura en el índice de marzo.

Los precios entraron en una nueva dinámica. El 7,5% de inflación nacional en Alimentos y Bebidas -que en Gran Buenos Aires rozó el 9%- incorporó el "efecto guerra", iniciada a fines de febrero, de refilón. Dos alimenticias admitieron a El Cronista que las listas de precios de los derivados de trigo tuvieron subas incluso superiores al 30% este mes en galletitas, harinas y fideos que no forman parte de Precios Cuidados.

Las compañías incorporan al precio final la expectativa de un mayor costo de reposición de la harina y la suba de combustibles que, sugirió YPF, continuaría los meses próximos. La consultora LCG estimó que los alimentos sumarán otro 5% de inflación este mes y advirtió que la inflación núcleo ya viaja al 70% anualizado.



El presidente Alberto Fernández hizo la convocatoria, en principio, a la CGT a la CTA y a Daniel Funes de Rioja, en su doble rol de presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Copal, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Funes de Rioja dijo, el miércoles, que los industriales tienen "mucho interés en la convocatoria, para poder dialogar, construir e ir removiendo los obstáculos que hicieron durante décadas crónica a la inflación".

Copal le puso su prisma al índice de precios. Alimentos y Bebidas, indicó, representa el 27% del IPC general. Allí, los productos frescos aportan 13 puntos y los industrializados, 14. Las subas de la mayoría de los subrubros superaron a la inflación general en febrero. Pero, sostuvieron, los productos de Precios Cuidados aumentaron 2% mensual y 20% interanual. "El incremento se explicó fundamentalmente por el aumento en 'Verduras' (26%) y 'Frutas' (11%)", sostiene el informe.

Los fabricantes de alimentos esperan que se anticipe el lanzamiento de la canasta de Precios Cuidados para comercios de cercanía, que contará con unos sesenta productos. Su presentación estaba prevista para el 7 de abril, cuando deba renegociarse la pauta de aumentos del programa.

La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) descuenta la suba de retenciones a los subproductos de la soja. Ciara acercó alternativas al Gobierno y le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, usar la recaudación extra por derechos de exportación que llegará con la suba de precios internacionales para financiar el fideicomiso a la bolsa de harina de 25 kilos para panaderías. La respuesta de Economía, dicen, fue que esa plata irá a pagar el mayor costo de la energía.

El problema es que los fideicomisos existentes se quedarán cortos. El de aceite tiene un tope de aportes de la industria de u$s 190 millones anuales que, a este ritmo, alcanzaría hasta fin de año. El de trigo destinado a la harina y los fideos de precios cuidados, prevé u$s 25 millones y se firmó con precios previos a la guerra. La diferencia tiene que salir de algún lado para que no los consumidores no paguen todavía más.