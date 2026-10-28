Empleados de Comercio con nuevo aumento en noviembre 2026: cuánto cobro tras la suba confirmada

Los empleados de comercio cobrarán sus salarios en noviembre 2026 con un aumento de 1,9%, tal como acordó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.

La FAECYS, junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre de 2026.

Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 para los trabajadores de todas las categorías, pagadero en dos cuotas iguales de $ 25.000 en octubre y noviembre.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”, destacó el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri

“En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, agregó.

Empleados de Comercio con nuevo aumento en noviembre 2026: cuánto cobro tras la suba confirmada

Cómo serán los aumentos para empleados de comercio de octubre a diciembre 2026

El incremento del 5,7% se calculará sobre las remuneraciones básicas de septiembre, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha. El aumento trimestral estará distribuido de la siguiente forma:

1,9% en octubre;

1,9% en noviembre;

1,9% en diciembre.

Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 para los trabajadores de todas las categorías a pagar del siguiente modo:

$ 25.000 en octubre;

$ 25.000 en noviembre.

Es importante remarcar que la suma de $ 120.000 alcanzada en el acuerdo paritario anterior se seguirá abonando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

Empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre 2026

Los salarios de octubre, a cobrar en noviembre 2026, incluirán los siguientes componentes:

Aumento salarial del 1,9% , correspondiente al segundo tramo del acuerdo.

Segunda cuota de $ 25.000 del bono extraordinario , previsto para todas las categorías.

Continuidad de la suma de $ 120.000 pactada en la negociación anterior.

El comunicado del acuerdo no detalla los nuevos básicos por categoría. El monto final variará según el puesto, la jornada laboral, la antigüedad y los descuentos aplicables.