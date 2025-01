Empleados de Comercio: con nuevo aumento confirmado, cómo quedan los salarios

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresarias firmaron el primer acuerdo paritario del 2025. De esta forma, los trabajadores mercantiles recibirán una actualización del 5,1% durante el primer trimestre del año .

El entendimiento, que será oficial en las próximas horas, prevé incrementos para los empleados de comercio en base a los topes (2% mensual) que dispuso el Gobierno para las negociaciones salariales.

En tanto, el gremio que conduce Armando Cavalieri acordó, junto a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades comerciales de Argentina (UDECA), que los aumentos -con base a diciembre 2024- se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa.

Asimismo, las partes firmantes sostuvieron que volverán a reunirse en abril, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas y porcentajes , atento a las variaciones económicas que pueden afectarlas.

Aumento Empleados de Comercio: cómo quedan los salarios

La suma acordada por la FACEyS y las cámaras empresarias alcanza el 5,1% para el trimestre enero-marzo. A falta de publicación de las escalas, así quedó el esquema:

Aumento del 1,7% con los salarios de enero

con los salarios de enero Aumento del 1,7% con los salarios de febrero

con los salarios de febrero Aumento del 1,7% con los salarios de marzo

Tal como indicó el sindicato, los importes, abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025", deberán ser tomados para el cálculo de adicionales (presentismo y antigüedad).

Los empleados de comercio recibirán una actualización salarial del 5,1% en el primer trimestre del año

" En caso de acordar cualquier aumento en las escalas salariales, dicho aumento se realizará de forma no remunerativa y no acumulativo ", señalaron en un comunicado.