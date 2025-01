Paritaria UTA: las empresas se reúnen con el Gobierno y el sindicato anticipa una negociación "terrible"

Finalmente, y después de varios intentos por pactar una reunión, las empresas de colectivos del AMBA serán recibidas la próxima semana por las autoridades nacionales, donde presentarán sus reclamos por falta de fondos para garantizar el servicio y pagar salarios, a pocas horas de que se reanuden las negociaciones paritarias con la UTA.

"Hasta el momento no obtuvimos ninguna respuesta, pero el martes 28 nos reciben y puede ser que avancemos en algo", confirmaron desde una de las cámaras en diálogo con El Cronista.

El reclamo empresarial se mantiene desde hace meses . Incluso, al firmar el último acuerdo paritario, la patronal dejó asentado sus inconvenientes para cumplir con las subas, confiando en que desde el Gobierno se mostrarían predispuestos a actualizar la estructura de costos vigentes, garantizando los subsidios necesarios en tiempo y forma.

Pero Economía se mantuvo firme en su postura de no entregar más fondos ni de habilitar una suba de tarifas, pensando en el impacto que un incremento de transporte podría significar en el índice inflacionario, que el Gobierno quiere mantener a la baja a como de lugar.

Esta situación, aseguraron las compañías, puso en riesgo el pago de salarios de diciembre y el medio aguinaldo, abriendo la puerta a una posible medida de fuerza por parte del gremio.

Pese a lograr completar los pagos, las cámaras dicen que la situación "no da para más "y apuntan contra Luis Caputo.

" No existe precedente en el que habiéndose acordado incrementos salariales, no se hubiera contemplado mediante la resolución inmediata consecuente la actualización de las costas salariales y no salariales ", remarcaron en la última misiva dirigida al titular de Transporte, Franco Mogetta.

En el pedido de audiencia con las autoridades de la Secretaría, las empresas señalaron además la posibilidad real de que "desaparezcan" servicios.

"Resulta imposible gestionar una empresa en tales circunstancias. Señor secretario, ¿qué es lo que se pretende hacer con el transporte automotor de pasajeros del AMBA? Miles de trabajadores y cientos de empresarios argentinos cuyo principal orgullo es ver crecer sus empresas, renovar su parque móvil, pagar sus obligaciones laborales, fiscales comerciales en término, merecen una pronta respuesta", cuestionaron.

Desde Nación accedieron a reunirse, pero no dieron garantías sobre una posible respuesta satisfactoria a los requerimientos empresariales.

La UTA mira de reojo y se prepara para una nueva negociación paritaria: "Va a ser terrible"

Mientras tanto, desde el sindicato siguen todas estas maniobras con atención y ya piensan en una nueva negociación paritaria que eleve los sueldos por encima de los $ 1.200.000, cifra en la que quedó el básico de enero.

"Tenemos acuerdo hasta enero, la semana que viene empezamos a negociar febrero en adelante" , confirmaron desde la UTA.

Esa discusión paritaria encontrará también obstáculos de parte de la Secretaría de Trabajo, que no homologará aumentos por encima del 2%, en una nueva estrategia del Gobierno para que los salarios no impacten en la inflación.

"No vamos a ir con una propuesta en particular, veremos cómo se va dando. Pero va a ser terrible, porque los empresarios dicen que todavía no le reconocieron el aumento anterior. Es un quilombo", se sinceró un importante dirigente del gremio, que la última semana firmó la recomposición para los choferes del interior del país, igualdando los sueldos con los del AMBA.