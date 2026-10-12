Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento en octubre, noviembre y diciembre

El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios mínimos con una suba del 1,7% en octubre, respecto de los valores vigentes en septiembre.

El incremento surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció un esquema de subas escalonadas durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El ajuste alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual, y varía según la categoría laboral y si la modalidad es con retiro o sin retiro.

Aumento a empleadas domésticas: de cuánto es la suba de octubre, noviembre y diciembre

La actualización salarial firmada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció aumentos escalonados de agosto a diciembre: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre , y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre .

Además, desde octubre, se incorpora al básico el 50% de la suma no remunerativa que se había pagado en agosto, de entre $ 8000 y $ 20.000 según las horas semanales trabajadas.

Aumento a empleadas domésticas.

Sueldo de empleadas domésticas en octubre: cuánto cobran por hora y por mes

Los valores mínimos por hora dependen de la categoría y de si la trabajadora tiene retiro:

Adicionales por horas extra, zona desfavorable y antigüedad

Además del salario básico, la normativa prevé recargos para quienes trabajan fuera de su jornada habitual. Las horas extra realizadas en días comunes tienen un adicional del 50%, que sube al 100% cuando se trabaja los sábados después de las 13, los domingos o los feriados.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable, para las relaciones laborales cuyo domicilio de explotación esté en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

A eso se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado únicamente sobre los años correspondientes a esa relación laboral.