La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se reunió el viernes 7 de noviembre y fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas. Además de los sueldos se estableció la continuidad del bono.

Como las escalas salariales de los trabajadores del servicio doméstico no se ajustan desde septiembre, el Gobierno formalizó el cónclave mediante la Resolución 2/2025 que convocó la CNTCP. Así se fijó la reunión en el Ministerio de Capital Humano, donde se determinaron los salarios del sector para lo que resta del año.

Paritarias empleadas domésticas: cuáles son los próximos aumentos

En el encuentro que convocó al CNTCP, se debatieron los siguientes puntos:

Nuevas escalas salariales para todas las categorías de las empleadas domésticas.

La continuidad o actualización del bono no remunerativo que venció en septiembre.

El nuevo aumento estableció las siguientes subas:

1,4% de aumento y un bono de $ 14.000 para noviembre.

1,3% de aumento y un bono de $ 14.000 para diciembre.

Un bono de $ 14.000 para enero.

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior y no toman como base la escala de octubre a diferencia de otras paritarias, aunque no incorpora el bono al haber básico remunerativo .

Este viernes se debate el aumento para empleadas domésticas.

El reclamo sindical por los extras

Asimismo, las partes no acordaron un aumento retroactivo a octubre. Pese a que desde el sindicato explicaron que los salarios son casi de esclavitud, también remarcaron que el Gobierno y las cámaras tomarían como referencia la inflación y no darían un aumento mayor al 2,5% en total.

En esta misma línea, los representantes sindicales anunciaron que llevarían dos solicitudes adicionales a la mesa de negociación:

Zona Desfavorable: El cumplimiento y actualización del adicional por zona desfavorable y sentenciaron que, si no se otorga, se va a judicializar. Viático e Indumentaria: exigirán que se concrete la entrega de elementos de trabajo y el pago de viáticos a las personas que no los están recibiendo.

¿Cuánto cobra una niñera en noviembre?

Con los dos ajustes para fin de año ya confirmados, las cuidadoras de chicos menores, así como todas las demás categorías, ya conocen su próxima liquidación.

Las nuevas escalas con aumento

Categoría Modalidad Valor por hora Valor mensual Tareas generales Con retiro $ 3.095,74 — Tareas generales Sin retiro $ 3.340,11 — Supervisor Con retiro $ 3.734,78 — Supervisor Sin retiro $ 4.090,52 — Cuidados personales Con retiro $ 3.340,11 $ 422.320 Cuidados personales Sin retiro $ 3.734,78 $ 470.626

Las empleadas domésticas tuvieron aumentos hasta agosto.

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.