Milei sumó a Emilio Ocampo y ya le asignó un rol político clave en un eventual gobierno

El economista Emilio Ocampo confirmó su arribo al equipo económico de Javier Milei para asesorarlo en su plan para la dolarización de la economía argentina, tema del cual se viene encargando desde hace años y tiene, en palabras del mismo precandidato presidencial, la fórmula que más le convence.



"Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo" , tuiteó esta mañana el licenciado en Economía (UBA) y MBA de la Universidad de Chicago.

Incluso, según reveló el precandidato este miércoles al medio Bloomberg, en caso de asumir, Ocampo sería el encargado de ser el último presidente del Banco Central (BCRA), para cerrarlo posteriormente, y de mediar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para promover la dolarización .

El armado del equipo de consultores y especialistas para idear el programa de gobierno de una eventual presidencia libertaria aceleró sustancialmente a partir de los resultados del último domingo. "Estos números cayeron como un meteorito", se sinceró incluso el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Milei, Carlos Rodríguez.

En los últimos días, el precandidato libertario se sumergió en un raid mediático para explicar en detalle su plataforma electoral, siendo en parte uno de los principales baluartes de la campaña libertaria, dado que Patricia Bullrich y Sergio Massa todavía no presentaron claramente sus proposiciones al electorado.

Ante la suba del dólar blue, desde la campaña libertaria buscan enfatizar la propuesta por la dolarización de la economía argentina, que se enmarcaría en un programa de gobierno con reformas progresivas .

Cómo sería la dolarización de Javier Milei y Emilio Ocampo

En lo que hace al aspecto cambiario, Milei planifica una reforma financiera que impulse una banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas, que traería a una dolarización de facto a mediano plazo, a la vez que se avanzaría con una liquidación del Banco Central (BCRA), estableciendo un sistema de banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista.

"Para eliminar el BCRA hay que rescatar los pasivos que se encuentran hoy en el balance del banco. Desarrollamos planes alternativos para rescatar esos pasivos y que luego de la eliminación del Banco Central los argentinos puedan comerciar en la moneda que prefieran", detalla el documento de su plan de gobierno al que accedió El Cronista.

Es el rescate de los pasivos el punto clave por el cual Milei acude a Ocampo, de quien más le atrae su propuesta para que todos los activos del Banco Central pasen a estar denominados en dólares .

Minutos antes de anunciar su pase a las filas del equipo de asesores, el economista y profesor de la UCEMA publicó en su blog un artículo titulado "La dolarización es viable, el BCRA no", en el cual detalló los principales conceptos en torno a esa política y el cálculo de las reservas netas del BCRA, las cuales, supondrían un obstáculo para implementar el cambio de divisas.

Según sus estimaciones, el patrimonio neto del Banco Central es de u$s -7947 millones y de u$s -14.000 millones, según el criterio aplicado. Sin embargo, remarca que "el anuncio de una dolarización (junto a un programa de reformas) caería la prima de riesgo país y aumentaría el valor de los activos financieros del BCRA", lo que disminuiría el déficit.

La explicación para rescatar los pasivos del BCRA

Allí, Ocampo explica -entre otras variantes- su alternativa formulada junto a su colega Nicolás Cachanosky, basada en la recapitalización de la banca estatal "bajo un escenario de dolarización sin quita a los depositantes", denominada solución de financiamiento estructurada.

"Nuestra propuesta requiere crear un fideicomiso fuera de la Argentina -el Fondo de Estabilización Monetaria (FEM)- que se haría cargo de la deuda que el BCRA mantiene con el sistema financiero (Leliq, Notaliq y pases)", explica en primer término.

El plan constaría de un fideicomiso que emitiría deuda de corto plazo en los mercados internacionales, no exigible al Estado Nacional, y garantizada por las carteras de títulos públicos del BCRA y el FGS de ANSES, la participación accionaria en YPF, la cartera de acciones y depósitos a plazo fijo del FGS y cualquier activo o flujo monetizable.

"El FEM tendría un aval renovable por el tercio de su deuda emitido por un tercero con rating AAA", afirma, para agregar que esa alternativa "es menos costosa, le permitiría al gobierno capturar la revalorización de los activos provocada por la dolarización, reduciría la deuda pública, y, no generaría pérdidas a bancos o depositantes".

El trasfondo de la designación de Ocampo y el rol con el FMI

"Su principal desventaja es que requiere el apoyo de los organismos multilaterales de crédito", aclara, aunque detalla que la dolarización "acompañada de un plan de reformas estructurales y ajuste fiscal, tendría mayor margen de negociación con el FMI y el Banco Mundial que el actual". "No requerirá desembolsos sino un aval", confirma.

En ese sentido, Ocampo ya es el designado de Milei para mediar con FMI, al los cual no le pedirá más dinero, según reveló el precandidato a presidente en una entrevista publicada este miércoles por Bloomberg.



Coincidentemente -o no tanto- en los próximos días Milei llevará a una comitiva de especialistas para reunirse con parte del staff del FMI, el objetivo será acercar posiciones y debatir acerca de la coyuntura y lo que podría pasar en un eventual gobierno de LLA.