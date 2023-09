Una encuesta revela quiénes irán al balotaje y le saca una foto al votante de Javier Milei

Un trabajo en profundidad a nivel nacional realizado por el CEOP Latam, de Roberto Bacman, revela las tendencias de intención de voto y percepción de los principales candidatos y candidatas a la Presidencia -Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa- y su evolución tras las PASO.

Los resultados no solo muestran quiénes encabezan la muestra con chances de pasar a un balotaje sino que ahonda en una radiografía de ese voto con la finalidad de comprender qué sectores y estratos sociales se encolumnan detrás de cada referente.

El sondeo, realizado entre el 22 y el 30 de agosto, muestra a Javier Milei (La Libertad Avanza) a la delantera de la carrera presidencial con un 34,2% de intención de voto, casi cinco puntos por arriba de su resultado en las PASO.



Asimismo, Sergio Massa (Unión por la Patria) también salta hasta tres puntos con respecto a los votos del 13 de agosto, ubicándose en segundo lugar con el 30,6% mientras que Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) registra la mayor caída si se contrasta con los votos obtenidos por la coalición en las primarias, relegándose a un tercer lugar con el 24,8%.

En rigor, la interna de JxC fue la más peleada de todos y los votos se repartieron de forma bastante pareja con Horacio Rodríguez Larreta. Por lo que la proyección desnuda que la exministra de Seguridad no consigue todavía transferir todos los votos de su rival previo pese a los múltiples gestos del jefe de Gobierno porteño en esa dirección.

Muy por detrás del pelotón de los tres tercios se ubican las dos opciones restantes para la Presidencia. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), suma el 2,2% de los votos mientras que Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) queda quinta con el 0,8%.

Intención de voto a presidente, consultora CEOP.

Un dato a prestar particular atención y sobre el cual las tres primeras opciones están focalizando es el 7,4% que se caracteriza como "en transición" -2,3% dice hoy que votaría en blanco; 4,6%, que no decidió y solo un 0,5%, que no concurrirá- porque podría rebalancear los tres primeros lugares donde las distancias, pese a que se ensancharon con respecto a agosto, no son aún determinantes.

"La clave radica en el comportamiento de los votantes en transición compuesto por tres categorías: Voto en Blanco, No votará e Indecisos. Estos votantes en transición son demasiados lábiles y cambiantes y se debe seguir de cerca su comportamiento. No es que mientan, sino que deciden a último momento ", sostiene el documento en sus conclusiones.

Según detalla la encuesta, la Estructura Dinámica del Voto es un Indicador Predictivo que permite encontrar un formato de modelización que deja al descubierto sus componentes principales a fin de controlar desvíos y errores. De este modo, obtienen un modelo de proyección de resultados que ajusta la tendencia de los indecisos teniendo en cuenta la fidelidad.

Así surge de la Matriz de Fidelidad, que consiste en cruzar la Intención de Voto actual con el voto emitido en la elección anterior, para detectar la estructura del caudal de votos logrados en cada trabajo de campo por cada frente o partido. Este indicador se obtiene a partir de un algoritmo de dos dimensiones: Intención de Voto-producto del valor de la fidelidad (con relación al voto anterior) más las ganancias y menos las pérdidas- y la proyección -el valor más crítico, dado lo ocurrido en 2021-.

Encuesta: cómo se compone el voto de Milei, Massa y Bullrich.





Qué sectores sociales apoyan a cada candidato a la Presidencia

Según la encuesta de CEOP Latam, Javier Milei tiene mayor aceptación entre los hombres (39,9%), de 16 a 29 años (45,8%) y de 30 a 44 años (35,8%) -el libertario se impone en los dos grupos etáreos- mientras que queda muy parejo en el rango de 45 a 59 años (31,2%) con Sergio Massa (31,4%).

Por su parte, el ministro de Economía se reparte de forma pareja el segmento de los +60 años (40,4%) con Patricia Bullrich (40,3%) así como el grupo de 30 a 44 años donde Massa concentra el 26% y la candidata de Juntos, el 26,6%. No obstante, el oficialismo saca ventaja a la exministra de Seguridad en la franja más joven -aunque lejos de Milei- con el 29,5% contra el 14,1% y se impone entre las mujeres como primera opción con el 36,8%.

Al analizar cómo se reparte el resto del espectro de voto femenino en la intención de voto, acorde a CEOP Latam, Milei supera a Bullrich por el 26,9% contra el 24,8%. Y entre los hombres, Bullrich se ubica segunda detrás del libertario con el 26,4% sobre el 24% que elegiría al candidato de Unión por la Patria.

Milei recorrió Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, en el reinicio de la campaña de cara a las elecciones 2023.

El voto en blanco, como opción para las generales, se reparte de un modo equitativo entre los diversos grupos etáreos en torno al 1 y el 1,5%% pero es más fuerte en la franja de 45 a 59 años, con el 5,2%. Mientras que el grueso de quienes aseguran que no irían a votar son hombres, aunque en un porcentaje menor a los que quieren participar. Solo el 8% se inclina por ausentarse de las urnas.

Respecto a las personas que siguen sin definir su voto -o que no lo declaran-, el porcentaje se reparte parejo entre hombres (4,9%) y mujeres (4,5%) mientras que en las diversas franjas etáreas predomina esta opción entre los más jóvenes, de 16 a 29 años (7,3%) y el porcentaje decrece a medida que avanza la edad.

Cómo le va a Milei, Massa y Bullrich según sexo y edad.





Dónde ganan Milei, Massa y Bullrich: AMBA y Resto del interior

El sondeo de CEOP Latam realiza un segundo nivel de estratificación del voto, esta vez por origen geográfico, para intentar comprender en qué enclaves es más fuerte una u otra opción presidencial. Por caso, las grandes urbes se muestran más favorables a Javier Milei (36,5%) aunque Sergio Massa (34,1%) disputa ese voto de cerca, mientras que Patricia Bullrich (19,2%) aparece lejos con un tercer lugar.

En el AMBA, la opción de Unión por la Patria domina con amplia diferencia, por un 38,1% frente al 29,8% de Juntos y el 23,9% de La Libertad Avanza, que se mantiene en el mismo nivel que agosto. Y dónde sí los libertarios dominan políticamente la intención de voto en este estudio es en "Resto del interior" con el 39,4%, mientras que Massa (24,2%) y Bullrich (23,9%) permanecen mucho más parejos.

La última segmentación de la encuesta de la consultora que dirige Roberto Bacman cataloga el voto según la persona se perciba "oficialista", "opositora" o independiente". Los porcentajes dan un indicio para detectar posibles fugas de votos propios tras las PASO y sobre todo entender cómo se distribuye la representación de la oposición nacional en este contexto.

El voto de cara a las elecciones 2023 en cada región del país.

Así, mientras que el 97,3% de los votantes oficialistas eligen a Massa, lo que da cuenta de una fidelidad dentro del espacio luego de la interna con una opción más progresista, de la mano de Juan Grabois, la decisión del voto opositor se distribuye de forma más equitativa entre Milei y Bullrich. El 50,1% tomaría partido por el economista en octubre y el 41,3% por la candidata macrista.

Un dato gráfico es, en esta batalla de tercios, por quién toman partido quienes se identifican como "independientes", particularmente ante la posibilidad de un desenlace en balotaje en el que el voto no partidario puede terminar inclinando el fiel de la balanza.

El 52,9% de las personas que se definen como "independientes" votarían por Massa. Y casi 1 de cada 5, el 20,7%, se inclina por el voto en blanco (10,5%) o por la opción No sabe/ No Contesta (10,2%).

Ficha técnica