Schiaretti presenta su propio frente pero una parte de Juntos insiste: qué esquemas barajan

¿Fin de la novela? El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que hoy presentará su propio frente electoral para dar la pelea en las PASO del 13 de agosto. Aun así, un sector de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales a la cabeza, mantiene firme la idea de seguir "ampliando" la coalición opositora de cara al 10 de diciembre. ¿Qué esquemas se barajan?

El costo fue alto. Morales y Larreta forzaron una ampliación que no sucedió. Como consecuencia, se ahondaron las internas cambiemitas y se generó malestar en la provincia "más macrista del país".

Por más que los pronósticos (reconocen desde la propia oposición) serían que Luis Juez tiene difícil ganar la elección en Córdoba, si el resultado finalmente resulta desfavorable para el senador nacional, "va a tener a quién echarle la culpa", avisaron fuentes que siguen sorprendidas por la jugada a contrarreloj.

"Es lógico que los cordobeses se sientan afectados", reconocieron desde el entorno de uno de los impulsores de la jugada pero, subrayaron, "la estrategia nacional subordina a la provincial".





¿Cómo se llama el frente de Schiaretti?

"Hacemos por nuestro país". Así se llamará el frente que tendrá a Schiaretti como principal referente. De él formarán parte sectores del peronismo "no kirchneristas", además del Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales.

Si bien la idea de una ampliación electoral ya estaba descartada, entre otras cosas porque Patricia Bullrich no dio el brazo a torcer, con este dato, la posibilidad quedó bajo tierra.

"Nuestra idea era armar algo superador a JxC, que termina siendo la interna del PRO, que permita romper con la lógica de los extremos y la confrontación, pero no se dio", dijo uno de los dirigentes que formará parte del frente schiarettista.

Desactivada la estrategia en la instancia electoral, Larreta y Morales mantienen firme su voluntad de ampliar Juntos por el Cambio. "Habrá acuerdos parlamentarios o un gobierno de coalición", estimaron desde el entorno del jujeño, más allá de que Schiaretti ya no será un "socio pleno" de Juntos.

Desde el schiarettismo desecharon la posibilidad de que el gobernador sea Vice de Larreta, como se rumoreó. "¿Cómo va a ser vice de Larreta dentro de Juntos si no vamos ahí? Nuestra propuesta es otra", aseguraron allegados a Schiaretti.

"Nuestra voluntad en todos los gobiernos es de gobernabilidad, diálogo y acuerdos. Pero depende de los gobiernos más que de nosotros", dijeron desde el Socialismo.





Qué piensan los "lilitos"

"Falta saber qué dice el PRO, pero estoy muy contento porque es un debate que nos teníamos que dar", dijo Morales días atrás, cuando la incorporación de Schiaretti era, todavía, una posibilidad.

Pero lo cierto es que en el partido fundado por Elisa Carrió juegan al misterio. Ante la pregunta "¿Qué opinan de la incorporación de Schiaretti?", la respuesta es: "Estamos a favor de la unidad y la ampliación".

Palabras más, palabras menos, como los lilitos son "team Larreta" optaron por no echarle nafta al fuego con el asunto. Pero tampoco lo militan.

"Yo estoy por la unidad y la amplitud, pero yo no me meto en la mesa de debate porque no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como (Federico) Angelini", dijo días atrás Carrió, cuando le preguntaron por el asunto en TN. Corrió el eje de la discusión pegándole al presidente del partido amarillo.



Respuesta similar dan los lilitos. Ni "sí" ni "no"; "a favor de la unidad y la amplitud".