Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Tercera Sección en Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, distintos municipios definirán sus representantes locales.

En ese sentido, sumado a la cercanía de la jornada nacional de octubre, muchos ciudadanos se preguntan quiénes son los candidatos, según la sección electoral.

Elecciones en PBA: todos los candidatos por la tercera sección

En el caso de la tercera sección, agrupa 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 de electores. Se elegirán 18 diputados provinciales.

Los municipios son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Alianza LLA

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Luis Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Javier Prida

Rocío Gómez

Federico Bojanovich

Vanesa Gioia

Gastón Corti

Sheila Adano

Sebastián Acuña

Mabel Grinkievich

Diego Villamayor

Norma Mazzamuto

Marcelo Villa

Luna Pérez

Fuerza Patria

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vázquez

Silvina Nardini

Pablo Boschi

Laura Chamorro

Ricardo Fresco

Edith Llanos

Ernesto Salvatierra

Susana Ocampo

Ángel Celi

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini

Nazarena Mesías

Fernando Pérez

Rocío Giaccone

Leonardo Iturmendi

Mariana Stilman

Julio Cuomo

Alejandra D. Martínez

Mariano Camaño

Silvia Corbalán

Diego Otero

Silvia Paredes

Mariano De Martino

Daniela Ferreyra

Mateo Mercep

Josefina Aguilera

Matías Nanni

Cintia Lorenzo

FIT-U

Nicolás Del Caño

Mónica Schlotthauer

Christian Castillo

Ana Paredes

Pablo Giachello

Sofía Martínez

Guillermo Pacagnini

Liliana Kunis

Carlos Lastra

Nathalia González

Norberto Señor

Paula Alfaro

Gustavo Michel

Andrea Lanzette

Emiliano Bonfiglio

Karen Leguizamón

Juan Carlos Maceiras

Gabriela De la Rosa

Alianza Potencia

Santiago Mac Goey

Gabriela Lasso

Miguel Echeverría

Agustina Canestro

Obdulio D'Angelo

Tatiana Gardonio

Maximiliano Grillo

Mercedes Ferreyra

Claudio Venchiarutti

Nancy Castellano

Víctor Altieri

Melany Carrillo

Jorge Pérez

Graciela Vallejos

Juan Pablo Alderete

Tamara Ruiz

Néstor Galibert

Aixa Davico

Nuevos Aires

Mauricio D'Alessandro

Micaela Kulling

Alejandro Trotta

Laura Leiva

Nelson Ríos

Mariana O. González

Guillermo Marchesi

Sofía Arias

Carlos Brosio

Mariana E. González

Ángel Díaz

Liliana Mora

Marcelo Pérez

Ruth Vega

Pablo Zárate

Patricia Faure

Leonardo Cañete

Susana Leiva

Unión y Libertad

Juan Pedro Del Oso

Julieta Jofré

Martín Pellegrino

Camila Maza

Bernardo Bastida

Patricia Pino

José Fernández

Valeria Buono

Gonzalo Rodríguez

Nancy Ramos

Raúl Gadea

Patricia Limia Álvarez

Fabricio Vega

Graciela Thea

Jorge Aquino

M. de los Ángeles Maguicha

Ariel López

Adriana Ravida

Alianza U. Liberal

Alejandro Mansilla

Evangelina Martín

David Barra

Evelyn Cantoni

José Luis Merino

Miriam Roberto

Luis Schpilman

Alicia Bustos

Mariano Zunino

Evelyn Delbueno

Gustavo Ledesma

Mariela Rojas

Ricardo Acosta

Sabrina Buenopil

Walter Flores

Silvia Muñiz Kubik

Carmelo Coñomilla

Patricia Grau

Fte. Patriota Federal

Diego Thomas

Sonia Maciel

Miguel Márquez

Analía Scaglia

Leónidas Mateu

Laura Rojas

Jorge Orlic

Isabel Ernesta

José Peterson

Valeria Roldán

César Canali

Sandra Russo

Carlos Soria

Silvana Figueredo

Leonardo Báez

Norma Hojman

Gustavo Vela

Ramona Ramírez

Es con Vos

Jorge Tuzzio

Yanina Robira

Hugo Melgar

Laura Quiroga

Félix Ferster

Karina Yñiguez

Francis Funes

Andrea Pantalone

Juan José Petrakis

Sara Arvid

Franco Destasio

Mariana Meaca

Jonatan Destasio

Marcela Vicente

Federico Cuenca

Mariela Fernández

Gustavo Sapis

María Novoa

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Iván Nievas

Adriana Paiva

Rubén Gimenez

Natacha Heidenreich

Leonardo Sinistri

Yazmin Ocampo

Ricardo Lamarra

Lucía Bellani

Héctor D'Antonio

Constanza Pagano

Giovanni Mobilio

Daniela González

Rafael Barros

Ana María Ghibaudo

José Luis Aldana

Jazmín Rodríguez

Política Obrera

Marcelo Ramal

Mariela Arri

Matías Cisneros

Ramona Cáceres

Manuel Quiroga

Claudia Ibañez

Facundo Perales

Lilia Piriz

Sergio Insaurralde

María Puzzo

Manuel Galarza

Solange Aranzabe

Federico Ayala

Camila Silvestri

Ignacio Aldaya

Stella Maris Farías

Jorge Peralta

Carla Lorenzatto

Tiempo de Todos

Sebastián Franco

Irene Volchok

Jorge López

Mariel Rouquaud

Fernando Silva

Marina Herrero

Pablo Benítez

Karina Sarabura

Jorge García

Ana María Darduin

Carlos Bechi

Vanesa Asís

Mario Frascone

Dora Manfredi

Ariel Frascone

Melisa Oliva

Héctor Cichero

Laura Olazar

Constr. Porvenir

M. del Carmen Rodríguez

Rubén Sunsundeguy

Katia Haddad

Ivo Astorga

Mariana Gómez

Leonardo Poli

Yamila Sunsundeguy

César Guede

M. Cecilia Ramírez

Pablo Guede

M. del Carmen Palacios

Gerardo Cufre

Mónica Chacela

Jorge Ibalo

Verónica Sunsundeguy

Brian Ramírez

Jimena Toledo

Sergio Sunsundegui

Partido Libertario

Lucas Gazzotti

Ana Laura Prado

Fernando Acosta

Blanca Maidana

Héctor Contreras

Laura Melgar

Fabián Escobar

Paola Rodríguez

Walter Romero

Joana Graneros

Gonzalo Verón

Liliana Barbari

Sandro Pared

Lourdes Choque Vique

Maximiliano Blanco

Claudia Godoy

Jonathan Blanco

Beatriz Melgar

Val. Republicanos