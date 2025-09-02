Edición: Argentina
Menú
Economía y Política
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sponsor
Domingo

Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Tercera Sección en Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre serán las elecciones en Provincia. Renovarán bancas de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense.

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, distintos municipios definirán sus representantes locales. 

En ese sentido, sumado a la cercanía de la jornada nacional de octubre, muchos ciudadanos se preguntan quiénes son los candidatos, según la sección electoral.

Elecciones en PBA: todos los candidatos por la tercera sección

En el caso de la tercera sección, agrupa 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 de electores. Se elegirán 18 diputados provinciales

Los municipios son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Alianza LLA

  • Maximiliano Bondarenko
  • María Sotolano
  • Luis Ontiveros
  • Florencia Retamoso
  • Nahuel Sotelo
  • Leticia Bontempo
  • Javier Prida
  • Rocío Gómez
  • Federico Bojanovich
  • Vanesa Gioia
  • Gastón Corti
  • Sheila Adano
  • Sebastián Acuña
  • Mabel Grinkievich
  • Diego Villamayor
  • Norma Mazzamuto
  • Marcelo Villa
  • Luna Pérez

Fuerza Patria

  • Verónica Magario
  • Facundo Tignanelli
  • Mayra Mendoza
  • Mariano Cascallares
  • Ayelén Rasquetti
  • Luis Vivona
  • María Eva Limone
  • José Galván
  • Romina Barreiro
  • Roberto Vázquez
  • Silvina Nardini
  • Pablo Boschi
  • Laura Chamorro
  • Ricardo Fresco
  • Edith Llanos
  • Ernesto Salvatierra
  • Susana Ocampo
  • Ángel Celi

Somos Buenos Aires

  • Pablo Domenichini
  • Nazarena Mesías
  • Fernando Pérez
  • Rocío Giaccone
  • Leonardo Iturmendi
  • Mariana Stilman
  • Julio Cuomo
  • Alejandra D. Martínez
  • Mariano Camaño
  • Silvia Corbalán
  • Diego Otero
  • Silvia Paredes
  • Mariano De Martino
  • Daniela Ferreyra
  • Mateo Mercep
  • Josefina Aguilera
  • Matías Nanni
  • Cintia Lorenzo

FIT-U

  • Nicolás Del Caño
  • Mónica Schlotthauer
  • Christian Castillo
  • Ana Paredes
  • Pablo Giachello
  • Sofía Martínez
  • Guillermo Pacagnini
  • Liliana Kunis
  • Carlos Lastra
  • Nathalia González
  • Norberto Señor
  • Paula Alfaro
  • Gustavo Michel
  • Andrea Lanzette
  • Emiliano Bonfiglio
  • Karen Leguizamón
  • Juan Carlos Maceiras
  • Gabriela De la Rosa

Alianza Potencia

  • Santiago Mac Goey
  • Gabriela Lasso
  • Miguel Echeverría
  • Agustina Canestro
  • Obdulio D'Angelo
  • Tatiana Gardonio
  • Maximiliano Grillo
  • Mercedes Ferreyra
  • Claudio Venchiarutti
  • Nancy Castellano
  • Víctor Altieri
  • Melany Carrillo
  • Jorge Pérez
  • Graciela Vallejos
  • Juan Pablo Alderete
  • Tamara Ruiz
  • Néstor Galibert
  • Aixa Davico

Nuevos Aires

  • Mauricio D'Alessandro
  • Micaela Kulling
  • Alejandro Trotta
  • Laura Leiva
  • Nelson Ríos
  • Mariana O. González
  • Guillermo Marchesi
  • Sofía Arias
  • Carlos Brosio
  • Mariana E. González
  • Ángel Díaz
  • Liliana Mora
  • Marcelo Pérez
  • Ruth Vega
  • Pablo Zárate
  • Patricia Faure
  • Leonardo Cañete
  • Susana Leiva

Unión y Libertad

  • Juan Pedro Del Oso
  • Julieta Jofré
  • Martín Pellegrino
  • Camila Maza
  • Bernardo Bastida
  • Patricia Pino
  • José Fernández
  • Valeria Buono
  • Gonzalo Rodríguez
  • Nancy Ramos
  • Raúl Gadea
  • Patricia Limia Álvarez
  • Fabricio Vega
  • Graciela Thea
  • Jorge Aquino
  • M. de los Ángeles Maguicha
  • Ariel López
  • Adriana Ravida

Alianza U. Liberal

  • Alejandro Mansilla
  • Evangelina Martín
  • David Barra
  • Evelyn Cantoni
  • José Luis Merino
  • Miriam Roberto
  • Luis Schpilman
  • Alicia Bustos
  • Mariano Zunino
  • Evelyn Delbueno
  • Gustavo Ledesma
  • Mariela Rojas
  • Ricardo Acosta
  • Sabrina Buenopil
  • Walter Flores
  • Silvia Muñiz Kubik
  • Carmelo Coñomilla
  • Patricia Grau

Fte. Patriota Federal

  • Diego Thomas
  • Sonia Maciel
  • Miguel Márquez
  • Analía Scaglia
  • Leónidas Mateu
  • Laura Rojas
  • Jorge Orlic
  • Isabel Ernesta
  • José Peterson
  • Valeria Roldán
  • César Canali
  • Sandra Russo
  • Carlos Soria
  • Silvana Figueredo
  • Leonardo Báez
  • Norma Hojman
  • Gustavo Vela
  • Ramona Ramírez

Es con Vos

  • Jorge Tuzzio
  • Yanina Robira
  • Hugo Melgar
  • Laura Quiroga
  • Félix Ferster
  • Karina Yñiguez
  • Francis Funes
  • Andrea Pantalone
  • Juan José Petrakis
  • Sara Arvid
  • Franco Destasio
  • Mariana Meaca
  • Jonatan Destasio
  • Marcela Vicente
  • Federico Cuenca
  • Mariela Fernández
  • Gustavo Sapis
  • María Novoa

Nuevo MAS

  • Juan Cruz Ramat
  • María Paz Álvarez
  • Iván Nievas
  • Adriana Paiva
  • Rubén Gimenez
  • Natacha Heidenreich
  • Leonardo Sinistri
  • Yazmin Ocampo
  • Ricardo Lamarra
  • Lucía Bellani
  • Héctor D'Antonio
  • Constanza Pagano
  • Giovanni Mobilio
  • Daniela González
  • Rafael Barros
  • Ana María Ghibaudo
  • José Luis Aldana
  • Jazmín Rodríguez

Política Obrera

  • Marcelo Ramal
  • Mariela Arri
  • Matías Cisneros
  • Ramona Cáceres
  • Manuel Quiroga
  • Claudia Ibañez
  • Facundo Perales
  • Lilia Piriz
  • Sergio Insaurralde
  • María Puzzo
  • Manuel Galarza
  • Solange Aranzabe
  • Federico Ayala
  • Camila Silvestri
  • Ignacio Aldaya
  • Stella Maris Farías
  • Jorge Peralta
  • Carla Lorenzatto

Tiempo de Todos

  • Sebastián Franco
  • Irene Volchok
  • Jorge López
  • Mariel Rouquaud
  • Fernando Silva
  • Marina Herrero
  • Pablo Benítez
  • Karina Sarabura
  • Jorge García
  • Ana María Darduin
  • Carlos Bechi
  • Vanesa Asís
  • Mario Frascone
  • Dora Manfredi
  • Ariel Frascone
  • Melisa Oliva
  • Héctor Cichero
  • Laura Olazar

Constr. Porvenir

  • M. del Carmen Rodríguez
  • Rubén Sunsundeguy
  • Katia Haddad
  • Ivo Astorga
  • Mariana Gómez
  • Leonardo Poli
  • Yamila Sunsundeguy
  • César Guede
  • M. Cecilia Ramírez
  • Pablo Guede
  • M. del Carmen Palacios
  • Gerardo Cufre
  • Mónica Chacela
  • Jorge Ibalo
  • Verónica Sunsundeguy
  • Brian Ramírez
  • Jimena Toledo
  • Sergio Sunsundegui

Partido Libertario

  • Lucas Gazzotti
  • Ana Laura Prado
  • Fernando Acosta
  • Blanca Maidana
  • Héctor Contreras
  • Laura Melgar
  • Fabián Escobar
  • Paola Rodríguez
  • Walter Romero
  • Joana Graneros
  • Gonzalo Verón
  • Liliana Barbari
  • Sandro Pared
  • Lourdes Choque Vique
  • Maximiliano Blanco
  • Claudia Godoy
  • Jonathan Blanco
  • Beatriz Melgar

Val. Republicanos

  • Diego Quinteros
  • Marisa Bravo
  • Ricardo Bilvinas
  • Mónica Aguirre
  • Kevin Díaz
  • Lisa Macchi
  • Francisco Sánchez
  • Alicia Moreno
  • Lautaro Quinteros
  • Brenda Flores
  • Sebastián González
  • Vanina Andrada
  • Bruno Olleros
  • Rosa del Valle Coronel
  • Ariel De la Rosa
  • Susana Tabare
  • Jorge Poppiti
  • Edith Aguirre
Temas relacionados
Más noticias de Elecciones

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Members

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá