Elecciones PBA: quiénes son los candidatos en la Tercera Sección en Buenos Aires
Este domingo 7 de septiembre serán las elecciones en Provincia. Renovarán bancas de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense.
Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense. Además, distintos municipios definirán sus representantes locales.
En ese sentido, sumado a la cercanía de la jornada nacional de octubre, muchos ciudadanos se preguntan quiénes son los candidatos, según la sección electoral.
Elecciones en PBA: todos los candidatos por la tercera sección
En el caso de la tercera sección, agrupa 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 de electores. Se elegirán 18 diputados provinciales.
Los municipios son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
Alianza LLA
- Maximiliano Bondarenko
- María Sotolano
- Luis Ontiveros
- Florencia Retamoso
- Nahuel Sotelo
- Leticia Bontempo
- Javier Prida
- Rocío Gómez
- Federico Bojanovich
- Vanesa Gioia
- Gastón Corti
- Sheila Adano
- Sebastián Acuña
- Mabel Grinkievich
- Diego Villamayor
- Norma Mazzamuto
- Marcelo Villa
- Luna Pérez
Fuerza Patria
- Verónica Magario
- Facundo Tignanelli
- Mayra Mendoza
- Mariano Cascallares
- Ayelén Rasquetti
- Luis Vivona
- María Eva Limone
- José Galván
- Romina Barreiro
- Roberto Vázquez
- Silvina Nardini
- Pablo Boschi
- Laura Chamorro
- Ricardo Fresco
- Edith Llanos
- Ernesto Salvatierra
- Susana Ocampo
- Ángel Celi
Somos Buenos Aires
- Pablo Domenichini
- Nazarena Mesías
- Fernando Pérez
- Rocío Giaccone
- Leonardo Iturmendi
- Mariana Stilman
- Julio Cuomo
- Alejandra D. Martínez
- Mariano Camaño
- Silvia Corbalán
- Diego Otero
- Silvia Paredes
- Mariano De Martino
- Daniela Ferreyra
- Mateo Mercep
- Josefina Aguilera
- Matías Nanni
- Cintia Lorenzo
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Mónica Schlotthauer
- Christian Castillo
- Ana Paredes
- Pablo Giachello
- Sofía Martínez
- Guillermo Pacagnini
- Liliana Kunis
- Carlos Lastra
- Nathalia González
- Norberto Señor
- Paula Alfaro
- Gustavo Michel
- Andrea Lanzette
- Emiliano Bonfiglio
- Karen Leguizamón
- Juan Carlos Maceiras
- Gabriela De la Rosa
Alianza Potencia
- Santiago Mac Goey
- Gabriela Lasso
- Miguel Echeverría
- Agustina Canestro
- Obdulio D'Angelo
- Tatiana Gardonio
- Maximiliano Grillo
- Mercedes Ferreyra
- Claudio Venchiarutti
- Nancy Castellano
- Víctor Altieri
- Melany Carrillo
- Jorge Pérez
- Graciela Vallejos
- Juan Pablo Alderete
- Tamara Ruiz
- Néstor Galibert
- Aixa Davico
Nuevos Aires
- Mauricio D'Alessandro
- Micaela Kulling
- Alejandro Trotta
- Laura Leiva
- Nelson Ríos
- Mariana O. González
- Guillermo Marchesi
- Sofía Arias
- Carlos Brosio
- Mariana E. González
- Ángel Díaz
- Liliana Mora
- Marcelo Pérez
- Ruth Vega
- Pablo Zárate
- Patricia Faure
- Leonardo Cañete
- Susana Leiva
Unión y Libertad
- Juan Pedro Del Oso
- Julieta Jofré
- Martín Pellegrino
- Camila Maza
- Bernardo Bastida
- Patricia Pino
- José Fernández
- Valeria Buono
- Gonzalo Rodríguez
- Nancy Ramos
- Raúl Gadea
- Patricia Limia Álvarez
- Fabricio Vega
- Graciela Thea
- Jorge Aquino
- M. de los Ángeles Maguicha
- Ariel López
- Adriana Ravida
Alianza U. Liberal
- Alejandro Mansilla
- Evangelina Martín
- David Barra
- Evelyn Cantoni
- José Luis Merino
- Miriam Roberto
- Luis Schpilman
- Alicia Bustos
- Mariano Zunino
- Evelyn Delbueno
- Gustavo Ledesma
- Mariela Rojas
- Ricardo Acosta
- Sabrina Buenopil
- Walter Flores
- Silvia Muñiz Kubik
- Carmelo Coñomilla
- Patricia Grau
Fte. Patriota Federal
- Diego Thomas
- Sonia Maciel
- Miguel Márquez
- Analía Scaglia
- Leónidas Mateu
- Laura Rojas
- Jorge Orlic
- Isabel Ernesta
- José Peterson
- Valeria Roldán
- César Canali
- Sandra Russo
- Carlos Soria
- Silvana Figueredo
- Leonardo Báez
- Norma Hojman
- Gustavo Vela
- Ramona Ramírez
Es con Vos
- Jorge Tuzzio
- Yanina Robira
- Hugo Melgar
- Laura Quiroga
- Félix Ferster
- Karina Yñiguez
- Francis Funes
- Andrea Pantalone
- Juan José Petrakis
- Sara Arvid
- Franco Destasio
- Mariana Meaca
- Jonatan Destasio
- Marcela Vicente
- Federico Cuenca
- Mariela Fernández
- Gustavo Sapis
- María Novoa
Nuevo MAS
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Iván Nievas
- Adriana Paiva
- Rubén Gimenez
- Natacha Heidenreich
- Leonardo Sinistri
- Yazmin Ocampo
- Ricardo Lamarra
- Lucía Bellani
- Héctor D'Antonio
- Constanza Pagano
- Giovanni Mobilio
- Daniela González
- Rafael Barros
- Ana María Ghibaudo
- José Luis Aldana
- Jazmín Rodríguez
Política Obrera
- Marcelo Ramal
- Mariela Arri
- Matías Cisneros
- Ramona Cáceres
- Manuel Quiroga
- Claudia Ibañez
- Facundo Perales
- Lilia Piriz
- Sergio Insaurralde
- María Puzzo
- Manuel Galarza
- Solange Aranzabe
- Federico Ayala
- Camila Silvestri
- Ignacio Aldaya
- Stella Maris Farías
- Jorge Peralta
- Carla Lorenzatto
Tiempo de Todos
- Sebastián Franco
- Irene Volchok
- Jorge López
- Mariel Rouquaud
- Fernando Silva
- Marina Herrero
- Pablo Benítez
- Karina Sarabura
- Jorge García
- Ana María Darduin
- Carlos Bechi
- Vanesa Asís
- Mario Frascone
- Dora Manfredi
- Ariel Frascone
- Melisa Oliva
- Héctor Cichero
- Laura Olazar
Constr. Porvenir
- M. del Carmen Rodríguez
- Rubén Sunsundeguy
- Katia Haddad
- Ivo Astorga
- Mariana Gómez
- Leonardo Poli
- Yamila Sunsundeguy
- César Guede
- M. Cecilia Ramírez
- Pablo Guede
- M. del Carmen Palacios
- Gerardo Cufre
- Mónica Chacela
- Jorge Ibalo
- Verónica Sunsundeguy
- Brian Ramírez
- Jimena Toledo
- Sergio Sunsundegui
Partido Libertario
- Lucas Gazzotti
- Ana Laura Prado
- Fernando Acosta
- Blanca Maidana
- Héctor Contreras
- Laura Melgar
- Fabián Escobar
- Paola Rodríguez
- Walter Romero
- Joana Graneros
- Gonzalo Verón
- Liliana Barbari
- Sandro Pared
- Lourdes Choque Vique
- Maximiliano Blanco
- Claudia Godoy
- Jonathan Blanco
- Beatriz Melgar
Val. Republicanos
- Diego Quinteros
- Marisa Bravo
- Ricardo Bilvinas
- Mónica Aguirre
- Kevin Díaz
- Lisa Macchi
- Francisco Sánchez
- Alicia Moreno
- Lautaro Quinteros
- Brenda Flores
- Sebastián González
- Vanina Andrada
- Bruno Olleros
- Rosa del Valle Coronel
- Ariel De la Rosa
- Susana Tabare
- Jorge Poppiti
- Edith Aguirre
