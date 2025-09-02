Dónde voto en la provincia de Buenos Aires: consultá el padrón electoral
La provincia de Buenos Aires desdobla por primera vez en décadas sus elecciones de las nacionales. El mayor distrito del país irá a las urnas este domingo 7 de septiembre. Los bonaerenses elegirán diputados y senadores provinciales, así como concejales en algunos municipios.
Es por ello que es necesario que sepan de antemano dónde votar, ubicación que se puede conocer a partir del padrón electoral, que a disposición de la ciudadanía.
Proceso para verificar el lugar de votación
Para conocer dónde deberán emitir su voto, los electores bonaerenses pueden seguir estos sencillos pasos:
- Acceder al portal web oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (padron.gba.gob.ar)
- Introducir el número de documento de identidad
- Seleccionar el género según consta en el DNI
- Completar el código de verificación
- Presionar el botón "Consultar"
Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará información completa que incluye el nombre del establecimiento educativo donde se votará, su dirección exacta, el distrito correspondiente, así como el número de mesa asignado y el orden del votante.
Qué cargos se elegirán en septiembre
Durante estas elecciones legislativas provinciales, los ciudadanos bonaerenses seleccionarán sus representantes para el Poder Legislativo local. Específicamente, se renovarán:
- 23 senadores provinciales titulares junto con 15 suplentes
- 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes
Adicionalmente, diferentes municipios definirán la composición de sus consejos deliberantes y consejos escolares locales.
Sin boleta única de papel
La Provincia no adhirió al sistema de boleta única de papel (BUP) que se utilizará en las legislativas nacionales de octubre y mantendrá el método tradicional de votación mediante boletas partidarias, conocido popularmente como "lista sábana".
Según comunicó el Ministerio de Gobierno bonaerense, "en el ámbito provincial se mantiene vigente la boleta partidaria, sistema que ha probado ser eficiente, sólido y confiable, y que los votantes conocen y aprecian".
Doble jornada electoral para los bonaerenses
Es importante que los residentes de la provincia tengan en cuenta que participarán en dos procesos electorales diferentes durante 2025.
- Primero votarán para la renovación parcial de la Legislatura provincial el 7 de septiembre.
- Posteriormente elegirán representantes nacionales el 26 de octubre.
Elecciones legislativas nacionales: el cronograma electoral
Las fechas más relevantes del proceso electoral hacia los comicios del 7 de septiembre son:
- 17 de septiembre: Nombramiento de autoridades de mesa
- 1 de octubre: Publicación de ubicaciones y mesas de votación
- 24 de octubre: Fin de la campaña electoral
- 26 de octubre: Jornada de elecciones generales nacionales
- 28 de octubre: Comienzo del escrutinio definitivo
- 25 de diciembre: Vencimiento del plazo para justificar la ausencia al voto
- 1 de febrero: Fecha límite para presentar informes finales de campaña
La disponibilidad del padrón electoral permite a los votantes organizarse con anticipación y confirmar que sus datos estén actualizados para participar efectivamente en este importante proceso democrático provincial.
