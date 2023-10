Uno por uno, los proyectos de ley más polémicos que impulsa La Libertad Avanza

Lilia Lemoine fue noticia en las últimas horas. ¿El motivo? La asesora del presidenciable Javier Milei y candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires anunció que, de desembarcar en el Congreso, presentaría un proyecto para que los hombres puedan renunciar a la paternidad .

"A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo de una criatura cuando no lo quiso tener", fundamentó en un reportaje concedido al canal de streaming Neura. "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres, por ley, tienen que mantener una criatura?", se explayó la referente de La Libertad Avanza.

No es la primera vez que en el espacio que irrumpió en política hace dos años se conozcan propuestas que dan de qué hablar. Pero lo cierto es que, en los hechos, pocas de ellas -por no decir "ninguna"- quedaron plasmadas en proyectos de ley. Desde la venta de órganos hasta el cierre del Conicet pasando por la dolarización la economía quedaron en meros anuncios o propuestas de campaña.

Por un lado, desde que Milei juró como diputado, hace dos años, jamás presentó un proyecto de ley de su autoría. Sí lo hizo, en cambio, su compañera de banca y de fórmula, Victoria Villarruel. La porteña presentó un total de tres proyectos de ley. Uno para modificar la Ley de procedimiento para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos.

Otro para derogar la Ley de emergencia territorial indígena. Y un tercer proyecto que apunta a derogar la Ley de Competitividad, Impuesto al cheque, Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sus modificatorias y complementarias y decretos reglamentarios.





¿Cuál es la propuesta que les preocupa a los gobernadores?

Más allá de su performance en el Congreso, donde la dupla Milei - Villarruel tampoco participa de las reuniones de comisión, el candidato a Presidente dio algunas pistas sobre los proyectos de ley que enviaría al Poder Legislativo en caso de ganar las elecciones generales del 22 de octubre.

Una de ellas, y que tiene en vilo sobre todo a los gobernadores, está vinculada a la coparticipación. En más de una oportunidad, Milei aseguró que impulsará una iniciativa para modificar o incluso anular el sistema que reparte los tributos federales a las provincias.

Lo que obvia el libertario que avanzar en una reforma de la ley de coparticipación no solo requiere de la venia del Congreso, donde La Libertad Avanza, en un eventual gobierno de Milei, contaría con apenas un puñado de legisladores nacionales para avanzar en esa dirección. Sino que también debería ser avalada por todas las legislaturas provinciales, por tratarse de una ley convenio.





Milei y la Ley de Alquileres: inquilinos en alerta

Si se pone la lupa en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, también se observan otras propuestas que podrían encender las alarmas de distintos sectores.

Por caso, luego de votar en favor de la derogación de la Ley de Alquileres sancionada en 2020, los libertarios proponen "promover el tratamiento de la ley de alquileres en todo el territorio nacional que prevea el acuerdo entre las partes de las condiciones de tiempo, actualización, moneda, etc.".

Es decir, la propuesta va a contramano de la reforma sancionada días atrás en Diputados, que establece que los contratos deben durar tres años, actualizarse de manera semestral a través del coeficiente Casa Propia. Al mismo tiempo, ese texto explicita que no se pueden hacer contratos en dólares .

Una nueva ley que deje en manos de las partes la letra chica de los contratos se opone a los reclamos hechos por parte de los inquilinos que, precisamente, pedían una mayor injerencia por parte del Estado para evitar posibles abusos por parte de propietarios.





Las propuestas de Milei para los trabajadores y sindicatos

Los futuros trabajadores en relación de dependencia también podrían ver modificadas las condiciones en un eventual gobierno de LLA.

Es que en la plataforma presentada ante la Cámara Nacional Electoral se propone impulsar una nueva Ley de Contrato de Trabajo sin efecto retroactivo, con el foco puesto en la "eliminación de las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad ".

La plataforma de LLA promueve la limitación temporal de los mandatos sindicales.

Un dato extra es que en el capítulo "Reforma laboral" de la plataforma también se promueve "la limitación temporal de los mandatos sindicales". En más de una oportunidad, el libertario fue consultado sobre la reelección indefinida de los líderes sindicales, sobre todo a partir de su alianza con Luis Barrionuevo que está al frente del sindicato de gastronómicos hace más de 40 años. ¿Qué dijo públicamente? "Como Poder Ejecutivo no tengo que meterme en sindicatos".

Por último, ese mismo capítulo propone, sin dar detalles, "reemplazar la actual Ley de Riesgos del Trabajo, sin efecto retroactivo, por una legislación acorde al contexto internacional".





¿Tierras para todos y todas?

Otra ley que impulsaría la Libertad Avanza en caso de desembarcar en Casa Rosada sería la derogación de la Ley de tierras, que limita la venta a extranjeros de tierras que tengan fuentes de agua importantes o que se encuentren en zonas de seguridad de fronteras.

De derogarse esa ley, dice la plataforma del anarcocapitalista, "cualquier persona, nacional o extranjera, tendrá libre acceso a la propiedad de la tierra".

Sin ahondar, la plataforma libertaria también anticipa la promoción de una Ley de Seguridad Nacional "acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos a la Nación a la cual incluye el marco normativo ‘ut supra'".





Aborto: qué propone Javier Milei

En más de una oportunidad, Javier Milei dejó en claro su rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sancionada durante el primer tramo del mandato de Alberto Fernández.

Ahora bien, en lugar de impulsar su derogación, el libertario ya anticipó que, en caso de ser jefe de Estado, impulsaría una consulta popular para que sea la sociedad la que defina el futuro de la ley vigente. Aunque, vale aclarar, las consultas populares vinculantes no pueden aplicarse en proyectos que abordan materia penal.

Ahora bien, a los dichos de Lemoine, que se refirió al aborto como un "privilegio" que tienen las mujeres "de poder matar a sus hijos", van en consonancia con la plataforma libertaria.

En el capítulo "Salud", se plantea "proteger al niño desde la concepción, y al adulto mayor hasta su muerte natural".





La necesidad de negociar con la "casta"

Para llevar adelante la sanción de estas u otras leyes, un eventual gobierno de La Libertad Avanza se vería obligado a negociar con al menos una parte de las expresiones políticas que están representadas en el Congreso.

Para ponerlo en números, de repetirse la performance de las PASO, el espacio que lleva a Milei como Presidente tendría unos 40 diputados y 8 senadores. Esto es, muy por debajo del quórum reglamentario de 129 y 37, respectivamente, que establecen los reglamentos de cada una de las cámaras para poner en marcha una sesión.

Y a esto sumarle que no todas las leyes requieren mayoría simple (mitad más uno) para su aprobación, sino que, en algunos casos, se necesita del aval de 2/3 de cada cuerpo. De allí las dificultades que tendría LLA en caso de desembarcar en Casa Rosada el 10 de diciembre.