 Elecciones 2023: la innovadora encuesta que preocupa al kirchnerismo y le da respuestas a JxC

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio comienzan a diagramar sus boletas electorales en lo que se convirtió en un inicio de campaña muy prematuro provocado por la posible eliminación de las PASO que quedó descartada y un contexto económico que genera más expectativa por un recambio en 2023.

Cristina Kirchner es la principal incógnita del FdT: la vicepresidenta parece ser la candidata obligada luego del experimento que gestó el mandato de Alberto Fernández y que la hizo separarse casi como opositora a su armado político. En los últimos actos, esa posibilidad parece cada vez más cercana.

En JxC el problema no es la escasez sino la diversidad. En la coalición opositora la disputa entre halcones y palomas, entre PRO y UCR, generó al menos dos candidatos como son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a lo que se le suma la incertidumbre de qué hará Mauricio Macri y, en menor medida, Facundo Manes.

La encuestadora Synopsis tomó a la larga lista de candidatos de cada coalición y sumó a Javier Milei, por la rama libertaria, además de a Myriam Bregman, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, para preguntar a cuál de las principales diez opciones votarían los argentinos.

Los extremos con voto fuerte, la avenida del medio con la victoria

Los encuestados debían tomar a los diez candidatos y decir cuál votarían primero. Con los nueve restantes tenían que elegir a cuál nunca votarían, mientras que de los ocho que quedaban en la lista la pregunta era cuál de esos elegirían. Ese proceso se reiteraba hasta otorgar una posición en la grilla a todos los competidores por la presidencia.

Luego de este proceso con los 2065 casos que representan a todo el país, quién logró un mejor Índice de Fortaleza Consensual fue Horacio Rodríguez Larreta en primer lugar con un 90,7, segunda Patricia Bullrich con 68,8 y tercero sorprendió Facundo Manes con un 48,1.

Esta encuesta tiene de novedoso que releva no solo a quién prefieren los encuestados, sino también quien puede ganar por descarte o por consenso entre los diferentes candidatos.

Tanto Cristina Kirchner como Javier Milei fueron quienes más votos tuvieron como primeras opciones, pero el candidato libertario quedó cuarto y la vicepresidenta en la última ubicación, decima. Esto sucedió porque el resto de los encuestados los ubicaron en posiciones mucho más cercanas al final del listado.

Juntos por el Cambio vs el Frente de Todos: quiénes competirán en 2023

Este resultado le provee respuestas a la interna de JxC con un candidato que se destacó fuerte sobre el resto como es Larreta en un escenario amplio, pero que no surge como una fuerza primera opción contra Bullrich que tiene un mayor núcleo duro al igual que Milei. El jefe de gobierno porteño parece ser de los más aceptados por propios y ajenos.



Al FdT le surgen interrogantes. Cristina tiene un índice negativo de -129,8 porque el 43% de los encuestados la pusieron en último lugar, aun por debajo de Alberto Fernández (-106,6) y Myriam Bregman (-40,8) que son los otros dos que también tienen un Índice negativo dentro de la encuesta.

Parece repetirse la premisa albertista de que "Cristina sola no puede ganar y sin Cristina no se puede ganar". El núcleo duro del kirchnerismo son el voto más fiel que aporta la coalición, pero la imagen negativa de la vicepresidenta que tiene la gran mayoría que no pertenece a ese núcleo hace que se caigan las posibilidades de reelección oficialista.

Esto ya no se compensa por la apreciación positiva que supo tener Alberto Fernández que también está en el fondo de la lista y el panorama se ve negro para el oficialismo.