Pobreza y votos: el secreto de Massa para ganar en las 7 zonas más vulnerables de Argentina

Amparado en la estrategia del voto miedo, el plan platita o en el aparato partidario del PJ, el candidato presidencial, Sergio Massa, arrasó en la mayoría de las siete zonas del país con niveles de pobreza más elevados y se vislumbra ahora una estrategia clara para el balotaje: profundizar los planes de ayuda social y potenciar el contraste con las políticas de recorte al gasto que pregona Javier Milei.

De cara al balotaje de noviembre el candidato de Unión por la Patria está convencido de que necesitará reforzar el eje discursivo de dar mayor protección a los sectores vulnerables y mantener los esquemas de ayuda social. También se busca reforzar el n exo con movimientos sociales y el aparato electoral del PJ.

En la práctica, este plan le funcionó a Massa para ganar en aquellos lugares impensados donde la pobreza, según las mediciones últimas del INDEC, superó el 40,1% del promedio general del país y en algunos casos llega al 47%.

Así, en cuatro de las siete zonas de la Argentina donde el INDEC señala como las de mayor nivel de pobreza el candidato oficialista superó a Milei o a Juntos por el Cambio. Incluso hubo casos en los que en las generales aumentó en casi 10 puntos el caudal de votos respecto de las PASO.

El ministro de Economía y candidato presidencial admitió en medio de la campaña que "es cierto que construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar la pobreza". La admisión de que el Gobierno no logró aún combatir ese flajelo y el malestar que ello genera no necesariamente se reflejó en las urnas.

Votos y pobreza

En una de las peores ciudades con índice de pobreza elevado como es Gran Resistencia, Chaco (60,3% de la población es pobre) el resultado de las PASO favoreció a Milei con el 32% de los votos, seguido de Juntos por el Cambio con el 28,5% y Massa con el 28%. Pero Massa revirtió ese resultado en las recientes elecciones generales con el 37% de los votos frente al 31% de Milei.

Algo parecido ocurrió en Concordia, Entre Ríos, que alcanzó un índice de pobreza del 58,3% en el primer semestre de este año. Allí Unión por la Patria de Massa sacó el 33% de los votos en las PASO frente al 28,9% de Juntos por el Cambio y el 19,8% de Milei. En las generales Massa obtuvo el 38,4% ante el 29% de Milei y el 26% de Juntos por el Cambio.

El INDEC expuso que el Gran Buenos Aires, donde se concentra casi un tercio de la población argentina es el lugar con otro de los mayores niveles de pobreza (47%). Esto es, una suba de cinco puntos porcentuales en relación al mismo período del 2022. Estos niveles de pobreza se concentran en los municipios más poblados de la primera y tercera sección electoral que reúne al conurbano profundo.

En el caso de la primera sección electoral bonaerense (Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó y José C Paz, entre otros) Unión por la Patria ganó en las PASO con el 32,2% , Juntos por el Cambio obtuvo 29,3% y Milei el 24,7%. Pero en las recientes elecciones generales Massa subió al 43% de los votos frente al 25% de Milei.

En la Tercera sección electoral (Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui, La Matanza, Lanús y Quilmes, entre otros) el efecto se mantuvo: Massa logó el 37% de los votos, Juntos por el Cambio el 24% y Milei el 23,5% en las PASO. Y en las generales subió al 49,9% ante el 23% de Milei.

En la localidad santiagueña de La Banda en Santiago del Estero el nivel de pobreza es el 46,6%. Allí también ganó en las PASO Unión por la Patria con el 31,3%, seguido por Milei con el 27,2% y Juntos por el Cambio con el 9,8%. Durante las generales Massa acaba de obtener el 64% de los votos allí mientras que Milei el 24%.

En las filas del libertario no logran comprender cómo puede ser que en uno de los lugares de mayor concentración de población y pobreza del país haya un voto favorable a Massa. Pero todo es posible.

En la tercera localidad en ranking de pobreza apareció el Gran San Luis, de la región cuyana. Allí el INDEC arrojó que el 47,3% de la población es pobre. El candidato libertario ganó allí con el 49,3% de los votos, seguido de Juntos por el Cambio con el 22,9% y Massa con el 16,3%. El voto castigo pareció cumplirse también en las generales en ese distrito: Milei obtuvo el 44% de los votos frente al 26% de Massa.

En el caso de la localidad patagónica de Viedma la pobreza es del 43,7%. Aumentó 7,5% respecto a la última medición de INDEC. Pero los votos no fueron favorables a Massa. Por el contrario, allí Milei arrasó con el 35,7%; Unión por la Patria cosechó el 26,7% y Juntos por el Cambio, el 23%. En las generales Massa logró el 29% y tampoco pudo superar a Milei con el 33% de los votos allí.

Se suman también a los de mayor incremento de la pobreza las ciudades de Gran Santa Fe (3,5 puntos porcentuales de aumento) . En el caso de Santa Fe, con niveles de pobreza del 43% Milei obtuvo el 34,9% de los votos, Juntos por el Cambio el 32% y el peronismo el 21% en las PASO. En las generales este resultado se mantuvo, aunque más ajustado con el 31% para Milei y el 30% para Unión por la Patria.

Los factores y el secreto

La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos sintetizó ante El Cronista las causas centrales del apoyo de los sectores vulnerables a Massa. "Fue el único candidato que ofreció propuestas concretas y soluciones a los problemas de la gente ante la pobreza", dijo.

Olmos admitió que las propuestas y medidas concretas que tomó Massa para amortiguar el golpe de la inflación en sectores bajos ayudó al voto de Unión por la Patria. Pero también la ministra de Trabajo destacó que "la gente que escuchaba a Milei pidiendo mayor devaluación del peso y de los ingresos futuros rechazó la idea".

En este sentido, Olmos cree que el voto castigo al Gobierno no funcionó y por el contrario esos sectores vulnerables ven hoy en Massa a un candidato presidencial "dispuesto a resolver los problemas de la economía y salir de la pobreza".

A la vez, el secretario de la Jefatura de gabinete y líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro destacó ante El Cronista que el oficialismo "ganó en los barrios populares con un importante porcentaje de recuperación de votos porque hubo una campaña muy activa de las organizaciones sociales, intendentes y gobernadores y porque también hay un mejor clima que en las PASO de que era factible recuperar".

Navarro añadió que el doble rol de Massa como ministro y candidato "le sacó lo mejor, aún con los cuestionamientos que pueda tener, ya que se estableció una campaña muy prolija sostenida con una importante estrategia del peronismo, los sindicatos y las organizaciones sociales".

En el Gobierno aseguraron que por ahora no se prevén anuncios de aumentos de los planes, bonos especiales o medidas de inyección de fondos. Pero todos saben que el esquema del plan platita funcionó en algún punto para sumar votos.

El ex candidato presidencial y dirigente social, Juan Grabois prefirió explicar desde el lado del rechazo al voto de Milei el crecimiento de Massa en sectores vulnerables. "La gente no come vidrio", dijo.

El voto en los barrios

Desde la vereda opositora plantada en los movimientos piqueteros y en los barrios humildes admiten que hubo medidas de Massa que terminaron beneficiando el voto de Unión por la Patria en barrios pobres y ello, sumado al mensaje de Milei de recorte de ayuda social terminó jugando en favor del candidato oficialista.

"Las declaraciones de Milei metían miedo. Y las medidas de ayuda económica a largo plazo como la devolución del IVA en compras de la canasta básica o en el plan del Banco Provincia para los pequeños comerciantes ayudó a Massa", explicó a El Cronista, Silvia Saravia del movimiento Libres del Sur.

También desde estos sectores destacaron la movilización del aparato del PJ en los municipios del conurbano bonaerense y una mayor fiscalización del voto que en las PASO.

Eduardo Belliboni del Polo Obrero coincide en que el voto miedo que impuso el Gobierno frente a Milei o Bullrich "pegó fuerte" y "el temor al abismo ahuyentó el voto para el libertario".

Para el referente del Bloque Piquetero Nacional la medida de Massa de devolución del IVA le ayudó a sumar votos aunque destacó que hubo una campaña silenciosa en los barrios marginados que pegó más fuerte: la pegatina de carteles en hospitales públicos y escuelas exponiendo los eventuales efectos negativos que generaría la motosierra de Milei.

Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia remarcó que el apoyo de los sectores populares a Massa fue muy relevante y dijo que el plan platita también implicó un esquema de compensación importante de los ingresos. Salvia coincidió con algunos referentes de movimientos sociales en el impacto que generaron las propuestas de Milei de recorte del gasto.

A la vez, Salvia cree que en las PASO el ministro-candidato había perdido votos de los sectores populares que ahora recuperó, pero dejó una duda en aire: "no se sabe aún cual es el techo de Massa", dijo.