Elecciones 2021: ¿Qué pasa si no voto el 14 de noviembre?

Quienes no concurran a votar en las Elecciones 2021 del 14 de noviembre, y no puedan presentar una justificación válida, serán sancionados, según lo que dispone el Código Nacional Electoral (CNE).

Elecciones 2021: qué se vota y todo lo que hay que saber para el domingo 14 de noviembre



Dónde Voto: consultá el padrón electoral para las elecciones del domingo 14 de noviembre



elecciones 2021: POR QUÉ PUEDO SER SANCIONADO SI NO VOY A VOTAR

En Argentina, el voto es obligatorio. Por eso, todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral tienen que cumplir con el deber cívico el próximo domingo 14 de noviembre.

Antes que nada, es importante destacar que quienes no se presentaron en las Elecciones PASO del domingo 12 de septiembre igualmente pueden, y deben, votar en las generales del 14 de noviembre. En caso de no asistir a los comicios, el ciudadano debe justificar su ausencia: desde el día de la votación comienza a correr un plazo de 60 días para hacerlo.

En caso de no asistir a los comicios, el ciudadano debe justificar su ausencia: desde el día de la votación comienza a correr un plazo de 60 días para hacerlo.

¿Qué pasa si no justifico la ausencia en las Elecciones 2021?

En caso de de no justificar la no emisión del voto, se deberá pagar una multa de $ 100 por no haber sufragado en las elecciones generales, en tanto que para las PASO la multa es de $ 50.

Cada ciudadano puede consultar el Registro de Infractores para revisar su situación y comprobar si está en falta por elecciones pasadas.

La multa puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.



En caso de no pagar la multa, los infractores quedarán registrados como tales y no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. A su vez, tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.

¿En qué situaciones los ciudadanos están exceptuados de votar?

Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años .

. Los mayores de 70 años .

. Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha. Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor . Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares.

. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares. Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.