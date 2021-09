PASO 2021: qué pasa si voto en blanco en las elecciones

Producto de la pandemia del Covid-19 y la emergencia sanitaria, las PASO que originalmente se llevan a cabo en el mes de agosto, tendrán lugar el 12 de septiembre y la Justicia Electoral ya dio a conocer el padrón definitivo de las próximas elecciones.

Como siempre, las elecciones en la Argentina son obligatorias y quienes no se presenten tendrán que pagar una multa de $150. Deben votar, obligatoriamente, son todos los argentinos nativos y por opción que al 27 de octubre tengan 18 años o más y menores de 70 años , que estén inscriptos en el padrón electoral.

Sin embargo, en un contexto de emergencia sanitaria, las autoridades electorales señalaron que las personas contagiadas de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar .

El comunicado oficial de la CNE indicó: "En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo ".

QUÉ SE VOTA EN LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE

En estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) 2021, por un lado, ocho distritos elegirán senadores: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe .

Por otro lado, se elegirán 127 diputados nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del total de 257 bancas . En base al número de habitantes, las cuatro provincias que más bancas renovarán en la Cámara de Diputados en estas elecciones son: Provincia de Buenos Aires (35 bancas), Ciudad de Buenos Aires (13 bancas) y las provincias de Córdoba y Santa Fe con 9 bancas a renovar cada una .

PASO 2021: VOTO EN BLANCO

Los ciudadanos argentinos tienen varias opciones de voto al momento de acudir a las urnas, como sucederá el próximo 12 de septiembre en las elecciones legislativas PASO 2021. Una de esas opciones es el voto en blanco, y generalmente es el que genera más dudas.

Según la Cámara Nacional Electoral, el voto en blanco es " una herramienta con la que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos ".

Para que un voto sea considerado como voto en blanco, una vez que la persona se encuentre dentro del cuarto oscuro debe colocar, en el sobre que le fue entregado por las autoridades de mesa, un papel sin ningún texto o imagen, o directamente no colocar nada. También cuando se introduce una boleta oficial que carece del cuerpo en alguna categoría, se considera el voto en blanco para el cargo faltante en la boleta . Luego el votante debe depositar el sobre en la urna, al momento de contar los votos ese voto será contado como en blanco.

En la Argentina, el voto en blanco no beneficia al candidato que más votos haya obtenido, de hecho, no beneficia a ningún candidato . Es importante distinguir entre votos válidos y votos afirmativos: el sobre vacío cuenta como válido pero no como afirmativo. Estos últimos son aquellos en los que el elector coloca una boleta oficial de algún partido.

El Código Electoral Nacional especifica en el artículo 149 que "resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos. En su defecto, aquella que hubiere obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos".

Sin embargo, en las PASO los votos en blanco se contabilizan como parte del total sobre el que se calculan los porcentajes de cada partido, lo cual no ocurre en las generales . A las elecciones generales sólo acceden las agrupaciones cuyas listas superen el piso de 1,5% de los votos válidos emitidos; es decir, el conjunto de sufragios afirmativos y en blanco.

De está manera, el voto en blanco influye en la primera instancia electoral en la definición de cuáles son los espacios políticos que participan de la segunda, y definitiva, elección, que en este caso se celebrará el 14 de noviembre .

PASO 2021: VOTO NULO Y VOTO IMPUGNADO

El voto se considera nulo cuando:

El sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo

La boleta está tachada, escrita o rota y no se lee el nombre y número de la agrupación política y la categoría a elegir

En el sobre hay objetos extraños

El voto será impugnado cuando: cuando las autoridades de mesa ponen en discusión la identidad de un votante que haya emitido sufragio. La Justicia Electoral es la que termina definiendo si el voto tiene validez o no.

