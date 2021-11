Elecciones 2021: ¿puedo votar si no voté en las PASO?

Argentina vuelve a ir a las urnas el domingo 14 de noviembre próximo. Tras las PASO del 12 de septiembre, en estas elecciones generales se elegirán diputados y senadores nacionales.



Aquellos ciudadanos que no emitieron su voto en las PASO deberán abonar una multa, salvo que justifiquen el motivo de su ausencia.



Sin embargo, no haber sufragado en las Primarias no imposibilita la participación del elector en los comicios de este domingo. Entonces quienes no hayan votado el 12 de septiembre, podrán hacerlo igualmente el 14 de noviembre.

Cuál es la multa que se debe pagar por no haber votado

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125 que "se impondrá multa de $ 50 a $ 500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección".

A pesar de ser dos elecciones distintas, las multas son ascendentes y acumulativas. Por ello, quien no votó en las PASO y no justificó su ausencia, deberá abonar $ 50, en tanto quien no lo haga en las generales, deberá pagar $ 100.

Mientras no se abone esa multa, los ciudadanos quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para aquellos que deban realizar el trámite de justificación y saldar la deuda.

ELECCIONES 2021: QUIENES ESTÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR

Si la persona está transitando o es caso sospechoso de Covid-19 .

. Si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable.

de votación con un motivo razonable. Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha. Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor . Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares

. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.





Si la persona se encuentra en alguna de estas situaciones, deberá justificar su ausencia para no quedar registrado en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. En el siguiente link, indicando el número de DNI y el distrito electoral, los votantes pueden consultar si tienen multas pendientes o si han sido infractores: infractores.padron.gob.ar.