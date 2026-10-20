Javier Milei y Axel Kicillof, el mano a mano más probable rumbo a las presidenciales.

Una encuesta nacional muestra que el voto estratégico aparece en los dos extremos de la grieta, aunque con mayor intensidad entre quienes buscarían evitar la continuidad del Presidente. El oficialismo conserva una base electoral sólida, pero enfrenta una mayoría que evalúa negativamente su gestión y un escenario de fuerte polarización.

El escenario electoral hacia 2027 empieza a mostrar una característica que puede resultar determinante para la próxima elección. Una parte importante de los argentinos está dispuesta a votar en contra de un espacio antes que a favor de un candidato.

El estudio nacional de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 13 de octubre sobre 1.231 casos, muestra que el llamado voto estratégico aparece en los dos polos del escenario político. Sin embargo, tiene una intensidad algo mayor cuando la alternativa es impedir que Javier Milei continúe en la Casa Rosada .

Ante la afirmación “Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo”, el 42,5% se mostró de acuerdo: 23,9% dijo estar muy de acuerdo y 18,7% de acuerdo. En sentido contrario, 38,8% rechazó esa posibilidad .

Probabilidad de votar a un candidato que no gusta para que no vuelva el peronismo. PROYECCION CONSULTORES

Pero el resultado cambia cuando la pregunta se formula en sentido inverso. El 46,8% afirmó que podría votar a un candidato que no le guste para que Milei no continúe como presidente , mientras que el 39,4% se manifestó en desacuerdo .

En este sentido, hay 4,3 puntos más de disposición a votar contra Milei que contra el regreso del peronismo . El dato permite observar que, a poco más de un año de las próximas presidenciales, el rechazo puede convertirse en un componente central de la decisión electoral.

Una elección todavía abierta

La predisposición al voto estratégico convive con un escenario de alta polarización. Si hoy hubiera elecciones nacionales, La Libertad Avanza obtendría 37,8%, mientras que Fuerza Patria alcanzaría 35,9%. El resto de los espacios queda muy por debajo: PRO suma 4,2%, Provincias Unidas 4,1% y el Frente de Izquierda 2,9%. Un 15,1% votaría en blanco o impugnaría.

Si hoy hubiera elecciones nacionales, ¿a quién elegiría? PROYECCION CONSULTORES

La medición por candidatos mantiene a Milei al frente, con 37%, seguido por Axel Kicillof, con 31,6%. Myriam Bregman aparece con 7,4% y Maximiliano Pullaro con 4,3%.

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La distancia se achica todavía más en un eventual ballotage: Milei obtiene 41% y Kicillof 39,1%. El 13,4% votaría en blanco o impugnaría y el 6,5% no sabe.

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El dato muestra que ninguno de los dos polos tiene asegurado el resultado de una segunda vuelta. La capacidad de atraer a quienes hoy no tienen una preferencia definida, pero también de activar el voto negativo contra el adversario, puede ser decisiva.

El desgaste del Gobierno

El voto contra Milei encuentra un terreno fértil en la evaluación de la gestión. El 52,4% desaprueba el trabajo del Gobierno nacional, frente al 42% que lo aprueba. La evaluación negativa se mantiene también cuando se pregunta por el impacto de las políticas oficiales en la vida cotidiana: 60,3% considera que tuvieron un efecto negativo, frente al 36,4% que las evalúa positivamente.

También existe una mayoría que considera equivocado el rumbo del país. El 51,2% responde que las decisiones del Gobierno son equivocadas o muy equivocadas, mientras que 39,5% las considera correctas o muy correctas.

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Sin embargo, el oficialismo conserva un activo que puede explicar por qué continúa competitivo: 41,4% considera que el Gobierno actual tiene mayor capacidad para mejorar la situación económica, frente al 29,6% que le asigna esa capacidad a la oposición.

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Es decir, el desgaste no se traduce automáticamente en una ventaja opositora. Milei mantiene un núcleo electoral importante y la percepción de que el oficialismo tiene capacidad para gestionar, aun cuando la evaluación general de su Gobierno sea negativa.

La economía, detrás del voto

La situación económica aparece como uno de los principales factores para entender esa tensión. 51,3% señala los bajos ingresos personales o familiares como una de sus principales preocupaciones, por encima de la inseguridad, con 40,5%, y la inflación y los precios, con 29,2%.

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Además, 71,4% afirma que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses, mientras que 28,6% considera que mejoró o que se mantuvo igual de bien.

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La presión sobre los hogares también aparece en el endeudamiento: 60,5% tuvo que recurrir durante el último mes a algún mecanismo para conseguir dinero o financiar gastos, ya sea mediante familiares y amigos, Mercado Pago, bancos, tarjetas o entidades financieras. Solo 39,5% aseguró no haber tenido que pedir dinero prestado.

Ese escenario económico se refleja en el Índice de Perspectiva Económica de Proyección, que en octubre se ubicó en 2,06 puntos, dentro de la zona de estancamiento y más cerca del pesimismo que de la estabilidad.

El desafío para 2027

La encuesta agrega otro dato que complejiza el escenario: cuando se pregunta qué debería ocurrir en 2027, 38,3% prefiere un nuevo gobierno de un espacio cercano al peronismo, frente a 26,3% que quiere que continúe el gobierno de Milei. Otro 13,9% quiere que continúe Milei, pero con otro equipo y cambios en sus políticas.

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Sin embargo, el resultado no implica que exista una mayoría consolidada detrás de una alternativa opositora. La intención de voto sigue mostrando una elección competitiva entre Milei y Kicillof, mientras que los demás candidatos quedan bastante más relegados.

Por eso, el dato que deja la encuesta no es solamente quién está primero, sino qué tipo de elección podría configurarse en 2027: una disputa en la que una parte del electorado puede terminar definiendo su voto no por identificación con un candidato, sino por el rechazo al adversario.

Y en esa pelea, al menos por ahora, el voto para impedir la continuidad de Milei aparece ligeramente más extendido que el voto para impedir el regreso del peronismo.