Un 24% aprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi, un 57% la desaprueba, un 6% no opina y otro 13% ni aprueba ni desaprueba, según los datos de la última encuesta de la consultora Cifra.

Casi la mitad (49%) de los votantes del Frente Amplio en las elecciones de 2024 aprueba el desempeño del presidente, mientras que poco más de un cuarto (28%) lo desaprueba.

Entre los votantes de los partidos que forman parte de la Coalición República la desaprobación asciende a 8 de cada 10, indica el estudio de la encuestadora presentado anoche en canal 12.

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Entre votantes del Frente Amplio, casi 7 de cada 10 (68%) expresa simpatía, pero el 25% muestra antipatía hacia el presidente. Ese número subió respecto a la medición anterior, cuando era del 19%.

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La directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés, interpretó las cifras de esta manera: “No estoy tan enojada con su gestión, pero todavía sigo un poco enojado con el presidente”.

Por su parte, entre los votantes menos politizados, que no dicen o no recuerdan su voto, dos de cada tres desaprueban y apenas el 8% aprueba la gestión de Orsi.

“Sigue siendo un problema para el presidente que la mitad de aquellos que lo votaron no están conformes con su gestión; es un poquito menos grave de lo que era en la encuesta anterior”, señaló Pomiés.