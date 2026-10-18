En esta noticia Cómo está la imagen de Milei a un año de las elecciones

Con el foco puesto en las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno busca apunta todos sus cañones a consolidar su posición y llegar a enero sin enfrentar mayores sobresaltos que esmerilen la imagen de Javier Milei, quien buscará la primera reelección de un mandatario no peronista desde la vuelta a la democracia.

La tarea no parece sencilla dado que su gestión sufrió en este último año algunos reveses que golpearon la ponderación de la gestión libertaria: la renuncia de Manuel Adorni, la dificultad para romper el piso del 1% de inflación (que prometió para agosto) y el aumento del desempleo, hicieron mella en la aprobación presidencial.

En su más reciente informe de opinión pública, la consultora Giacobbe & Asociados consignó en qué estado se encuentra la imagen del mandatario a casi un año de las elecciones. El relevamiento se realizó entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, sobre 2500 casos, con un margen de error de ±2%.

Cómo está la imagen de Milei a un año de las elecciones

Milei cuenta con un 36% de imagen positiva, mientras que un 6,9% de los encuestados tiene una percepción regular de su figura. Por su parte, la imagen negativa alcanza el 56%, mientras que el 1,1% corresponde a personas que no lo conocen o no respondieron.

En otra de las preguntas del estudio, vinculada específicamente con la situación económica, la consultora preguntó: “¿Cómo sentís que está la economía?”. El 54,7% respondió que está empeorando y que lo está sufriendo, mientras que otro 2,7% consideró que está empeorando pero no lo está sufriendo.

En sentido contrario, un 22% respondió que la economía está mejorando y que lo está sintiendo, mientras que un 12,2% consideró que está mejorando pero no lo está sintiendo. Otro 7,6% la percibe estancada y el 0,8% no respondió.

Estos datos de percepción económica se conocen en un contexto de caída de la actividad, tal como se desprende del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio. El resultado de la encuesta, de todos modos, refleja la percepción de los consultados y no constituye por sí mismo una medición de actividad económica.

En la misma medición aparece Patricia Bullrich, con una imagen positiva del 35,8%, una valoración regular del 9,2% y una imagen negativa del 48,9%. El 6,1% corresponde a quienes no la conocen o no respondieron.

Javier Milei y Patricia Bullrich son las alternativas electorales más importantes del oficialismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuenta con una imagen positiva del 35,6%, mientras que un 7,5% lo evalúa de manera regular y el 52,9% tiene una imagen negativa. El 4% corresponde a quienes no lo conocen o no respondieron.

En el caso de Cristina Kirchner, la encuesta registra un 27,2% de imagen positiva, 16,6% de valoración regular y 52,9% de imagen negativa.

Dentro del peronismo, la gran incógnita es qué hará Cristina Kirchner. Falta saber si respaldará a Axel Kicillof como candidato o si prolongará el enfrentamiento interno y terminará apoyando a Sergio Uñac o a Sergio Massa.

De esa decisión depende que el espacio llegue unido a la contienda o fracturado, con el gobernador bonaerense convertido en un antagonista del kirchnerismo. Mientras el peronismo define su rumbo, Javier Milei encara su camino hacia un nuevo mandato con la oposición todavía sin ordenar.