Cambió el mapa de la riqueza: quiénes son los multimillonarios que más dinero sumaron en 2025.

La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 15 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.480, cifra que señala una diferencia de -0,34% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un ajuste en el mercado, lo cual podría influir en las decisiones de los operadores financieros en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 44.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Fuente: narrativas-ar

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: