La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado un sistema de clasificación de vehículos en función de su nivel de contaminación, con el fin de optimizar el tráfico en los centros urbanos mediante la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo España.

Estas áreas especiales tienen el propósito principal de mejorar la calidad del aire. En este contexto, la clasificación medioambiental vigente se fundamenta en criterios tales como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo y el cumplimiento de ciertas normativas Euro.

Clasificación medioambiental: descubre las categorías existentes

Estas categorías han experimentado modificaciones y actualizaciones a lo largo del tiempo. En la actualidad, estos distintivos se clasifican de la siguiente manera:

Etiqueta 0 Emisiones : vehículos 100% eléctricos , de hidrógeno o híbridos enchufables que cuenten con una autonomía eléctrica superior a 90 kilómetros.

ECO : se refiere exclusivamente a híbridos enchufables con menor autonomía, así como a híbridos convencionales y vehículos a gas que cumplan con la normativa Euro 6d o superior.

Etiqueta C : se limita a turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan con la normativa Euro 6d y diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

Etiqueta B: los vehículos en esta categoría deben cumplir, como mínimo, con Euro 4 en gasolina y Euro 6 en diésel, siempre que no puedan acceder a categorías superiores.

Estos coches no podrán transitar en ciudades, a partir de esta fecha. (Fuente: archivo).

Etiquetas ambientales: autos que podrían perder su distintivo

Las últimas modificaciones implicarán que numerosos vehículos que actualmente poseen la etiqueta C pasarán a estar clasificados con la B.

Además, algunos de estos últimos, que cuentan con el distintivo amarillo, podrían incluso perder la etiqueta si no cumplen con los criterios mínimos de emisiones contaminantes a partir de 2026.

Se prevé que la nueva clasificación medioambiental de la DGT se implemente a lo largo de 2026, aunque aún no se ha establecido un calendario oficial ni se han aprobado criterios definitivos.

De este modo, la consulta de la etiqueta asignada continuará realizándose a través del Registro de Vehículos de la DGT. En caso de que se produzca una modificación, los propietarios tendrán la posibilidad de solicitar el nuevo distintivo en Correos y otros puntos autorizados.

Nuevas ciudades con restricciones de circulación y sus etiquetas ambientales

Algunas localidades, como Estepona en Málaga, Madrid en sus ZBE de Distrito Centro o Getafe, ya han restringido el acceso en sus Zonas de Bajas Emisiones a los vehículos con etiqueta B de la DGT.

En los próximos meses, estas restricciones se ampliarán a otras grandes ciudades, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid y otras áreas que están obligadas a contar con nuevas ZBE por su término municipal.